Кино про еду. Как научиться готовить по фильмам
Шведы точно знают толк в еде: фильм Лассе Халльстрёма "Шоколад" (2000 год) многие считают одной из картин, после просмотра которой точно захочется сладкого.
Это история любви француженки Виенн (Жюльет Бинош) и цыгана Ру (Джонни Депп) в середине XX века. Снимали картину в средневековом городке в Бургундии, так что получилось атмосферно. Но главный бонус — умопомрачительные виды всевозможных сладостей.
Шоколадные торты, конфеты, трюфели, карамель, глазурь — просто эстетический рай для сладкоежек. Камера фиксирует не только финальный результат, но и приготовление буквально с самых азов. Что также завораживает.
Шведы точно знают толк в еде: фильм Лассе Халльстрёма "Шоколад" (2000 год) многие считают одной из картин, после просмотра которой точно захочется сладкого.
Это история любви француженки Виенн (Жюльет Бинош) и цыгана Ру (Джонни Депп) в середине XX века. Снимали картину в средневековом городке в Бургундии, так что получилось атмосферно. Но главный бонус — умопомрачительные виды всевозможных сладостей.
Шоколадные торты, конфеты, трюфели, карамель, глазурь — просто эстетический рай для сладкоежек. Камера фиксирует не только финальный результат, но и приготовление буквально с самых азов. Что также завораживает.
"Чарли и Шоколадная фабрика" (2005 год) — тоже про еду, сладости и опять с Деппом.
Действие в ленте Тима Бертона происходит в наше время. Главный герой фильма — мальчик Чарли Бакет (Фредди Хаймор) из бедной семьи, которому достается золотой билет на таинственную фабрику Вилли Вонки (Джонни Депп). Вместе с другими детьми ему посчастливилось побывать на лугах из сладкого мятного сахара, поплавать по Шоколадной реке, увидеть розовые сахарные лодки и поглазеть на нетающие леденцы и розовую сливочную помадку.
Фильм-сказка рассказывает прежде всего о доброте, гостеприимстве, важности семьи. При этом визуальная часть не отстает от вполне серьезных блокбастеров и заставит каждого почувствовать себя ребенком в кондитерской, у которого разбегаются глаза от разных сладостей.
"Чарли и Шоколадная фабрика" (2005 год) — тоже про еду, сладости и опять с Деппом.
Действие в ленте Тима Бертона происходит в наше время. Главный герой фильма — мальчик Чарли Бакет (Фредди Хаймор) из бедной семьи, которому достается золотой билет на таинственную фабрику Вилли Вонки (Джонни Депп). Вместе с другими детьми ему посчастливилось побывать на лугах из сладкого мятного сахара, поплавать по Шоколадной реке, увидеть розовые сахарные лодки и поглазеть на нетающие леденцы и розовую сливочную помадку.
Фильм-сказка рассказывает прежде всего о доброте, гостеприимстве, важности семьи. При этом визуальная часть не отстает от вполне серьезных блокбастеров и заставит каждого почувствовать себя ребенком в кондитерской, у которого разбегаются глаза от разных сладостей.
Хочешь вкусно поесть — сделай сам. А чтобы мотивировать себя, можно посмотреть картину "Тост" (2010 год).
Действие происходит в 1957-м, главный герой Найджел (его сыграл все тот же Фредди Хаймор) интересуется готовкой, при этом кулинарные таланты его мамы оставляют желать лучшего. Консервированные бобы и тосты — ее максимум.
После смерти матери отец Найджела нанимает экономку — искусную кухарку Джоан Поттер (Хелена Бонэм-Картер).
Чтобы соревноваться с Поттер, герой устраивается поваром в небольшой ресторанчик. Там он учится готовить сложные блюда, вскоре понимает, что это его призвание, а потом отправляется в большой город, чтобы стать настоящим профессионалом.
Кроме красивых костюмов и антуража 1950-х, очень аппетитно в фильме выглядят десерты.
Хочешь вкусно поесть — сделай сам. А чтобы мотивировать себя, можно посмотреть картину "Тост" (2010 год).
Действие происходит в 1957-м, главный герой Найджел (его сыграл все тот же Фредди Хаймор) интересуется готовкой, при этом кулинарные таланты его мамы оставляют желать лучшего. Консервированные бобы и тосты — ее максимум.
После смерти матери отец Найджела нанимает экономку — искусную кухарку Джоан Поттер (Хелена Бонэм-Картер).
Чтобы соревноваться с Поттер, герой устраивается поваром в небольшой ресторанчик. Там он учится готовить сложные блюда, вскоре понимает, что это его призвание, а потом отправляется в большой город, чтобы стать настоящим профессионалом.
Кроме красивых костюмов и антуража 1950-х, очень аппетитно в фильме выглядят десерты.
Брэдли Купер до того, как попасть на "Мальчишник в Вегасе" или стать енотом Ракетой в фильмах Marvel, попробовал себя в качестве повара в картине "Шеф Адам Джонс" (2015 год).
Его герой работал в одном из лучших ресторанов Парижа, но из-за пагубных пристрастий потерял должность. Он начинает с нуля в обычном баре: например, показывает, как вытаскивать устриц из раковин или делать заготовки для блюд.
Потом Джонс понимает, что хочет собственный ресторан, да еще и получить три звезды Мишлен. Так что он отправляется в Лондон и набирает команду, чтобы поразить кулинарный мир.
В фильме много еды крупным планом, особенно интересно следить за финальными действиями поваров — за тем, как они украшают блюда перед подачей или отмеряют нужное количество соуса.
Помогают Куперу Сиенна Миллер, Омар Си и Даниэль Брюль.
Брэдли Купер до того, как попасть на "Мальчишник в Вегасе" или стать енотом Ракетой в фильмах Marvel, попробовал себя в качестве повара в картине "Шеф Адам Джонс" (2015 год).
Его герой работал в одном из лучших ресторанов Парижа, но из-за пагубных пристрастий потерял должность. Он начинает с нуля в обычном баре: например, показывает, как вытаскивать устриц из раковин или делать заготовки для блюд.
Потом Джонс понимает, что хочет собственный ресторан, да еще и получить три звезды Мишлен. Так что он отправляется в Лондон и набирает команду, чтобы поразить кулинарный мир.
В фильме много еды крупным планом, особенно интересно следить за финальными действиями поваров — за тем, как они украшают блюда перед подачей или отмеряют нужное количество соуса.
Помогают Куперу Сиенна Миллер, Омар Си и Даниэль Брюль.
Фильм о том, как педантичность в рецептуре может совмещаться с импровизацией — "Вкус жизни" (2007 год).
Кейт Армстронг (Кэтрин Зета-Джонс) — строгий шеф-повар, который очень ответственно подходит к готовке и не отступает от рецепта. Такой же порядок у нее и в личной жизни. Но когда она неожиданно становится опекуншей племянницы Зои, приходится менять привычки.
Вдобавок ей досаждает Ник Палмер (Аарон Экхарт), самоуверенный су-шеф ресторана, где она работает. Он слишком общительный и жизнерадостный, всячески раздражает Кейт и еще смеет импровизировать на кухне!
Как часто бывает, отношения между ними изменятся: соперничество превратится в роман. Так что Кейт приходится разбираться с Ником, налаживать связь с Зои и параллельно успевать фантазировать на кухне. Хороший навык, чтобы удивлять тех, кого планируешь накормить.
Фильм о том, как педантичность в рецептуре может совмещаться с импровизацией — "Вкус жизни" (2007 год).
Кейт Армстронг (Кэтрин Зета-Джонс) — строгий шеф-повар, который очень ответственно подходит к готовке и не отступает от рецепта. Такой же порядок у нее и в личной жизни. Но когда она неожиданно становится опекуншей племянницы Зои, приходится менять привычки.
Вдобавок ей досаждает Ник Палмер (Аарон Экхарт), самоуверенный су-шеф ресторана, где она работает. Он слишком общительный и жизнерадостный, всячески раздражает Кейт и еще смеет импровизировать на кухне!
Как часто бывает, отношения между ними изменятся: соперничество превратится в роман. Так что Кейт приходится разбираться с Ником, налаживать связь с Зои и параллельно успевать фантазировать на кухне. Хороший навык, чтобы удивлять тех, кого планируешь накормить.
Романтическая комедия "Я этого не ожидал" (2017 год) — интересный пример того, как людей может объединить любовь к еде.
Гу Шэннань работает шеф-поваром в ресторане при отеле, но из-за финансового кризиса теряет работу. Вдобавок ее бросает парень. В общем, ситуация так себе. Вскоре она встречает Лу Цзиня — управляющего отелем, симпатичного, но заносчивого и придирчивого.
Герои часто спорят и не сходятся во мнениях, но все же общая любовь к готовке и изысканным блюдам сближает их.
Азиатский кинематограф славится эстетичностью. И "Я этого не ожидал" не исключение. Удовольствие от просмотра гарантировано. Кадры южнокорейских блюд крупным планом прилагаются.
Романтическая комедия "Я этого не ожидал" (2017 год) — интересный пример того, как людей может объединить любовь к еде.
Гу Шэннань работает шеф-поваром в ресторане при отеле, но из-за финансового кризиса теряет работу. Вдобавок ее бросает парень. В общем, ситуация так себе. Вскоре она встречает Лу Цзиня — управляющего отелем, симпатичного, но заносчивого и придирчивого.
Герои часто спорят и не сходятся во мнениях, но все же общая любовь к готовке и изысканным блюдам сближает их.
Азиатский кинематограф славится эстетичностью. И "Я этого не ожидал" не исключение. Удовольствие от просмотра гарантировано. Кадры южнокорейских блюд крупным планом прилагаются.
Кулинария как способ усложнить жизнь, но в позитивном ключе: картина "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту" (2009 год) — именно об этом.
Действие биографической мелодрамы происходит в 1950-е годы и в начале 2000-х. Первый сюжет — об авторе книги "Осваивая искусство французской кухни" Джулии Чайлд (Мерил Стрип), которая жила в Париже с мужем-дипломатом. Во Франции она посещает кулинарные курсы и потом решает написать поваренную книгу для американских домохозяек (что-то революционное по тем временам).
Современная линия — о писательнице Джули Пауэлл (Эми Адамс). Она ведет блог, в котором показывает, как готовит блюда из знаменитой книги Джулии Чайлд "Осваивая искусство французской кухни". Сначала Джули делает это, чтобы разнообразить серые будни, но потом втягивается.
Картина не только о кухне, но во многом о смелости начать что-то новое. Хороший вариант, чтобы найти вдохновение.
Кулинария как способ усложнить жизнь, но в позитивном ключе: картина "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту" (2009 год) — именно об этом.
Действие биографической мелодрамы происходит в 1950-е годы и в начале 2000-х. Первый сюжет — об авторе книги "Осваивая искусство французской кухни" Джулии Чайлд (Мерил Стрип), которая жила в Париже с мужем-дипломатом. Во Франции она посещает кулинарные курсы и потом решает написать поваренную книгу для американских домохозяек (что-то революционное по тем временам).
Современная линия — о писательнице Джули Пауэлл (Эми Адамс). Она ведет блог, в котором показывает, как готовит блюда из знаменитой книги Джулии Чайлд "Осваивая искусство французской кухни". Сначала Джули делает это, чтобы разнообразить серые будни, но потом втягивается.
Картина не только о кухне, но во многом о смелости начать что-то новое. Хороший вариант, чтобы найти вдохновение.
Райан Рейнольдс умеет смешить зрителей с серьезным и невозмутимым лицом, как, например, в комедии "Большая жратва" (2005 год).
Его герой Дин работает официантом в престижном ресторане. Он хочет развиваться дальше, но перспектив пока нет. И начинает с "дедовщины" — поучает нового стажера Митча. Причем делает это своеобразно. Все, как в анекдоте про официанта, который может плюнуть в чай.
Фильм — не о красивой сервировке и удивительной еде, но о том, что может приключиться с вами, если вы недостаточной вежливо обойдетесь с "гарсоном".
Компанию Рейнольдсу составляют Анна Фэрис и Джастин Лонг. Так что скучно точно не будет.
Только не путайте этот фильм с одноименной классикой 1973 года. Там Марчелло Мастрояни, Филипп Нуаре, Мишель Пикколи и Уго Тоньяцци в течение нескольких дней объедаются деликатесами, веселятся с проститутками и пьянствуют. Все это для того, чтобы покончить с жизнью через обжорство и алкоголь. И им это удается.
Райан Рейнольдс умеет смешить зрителей с серьезным и невозмутимым лицом, как, например, в комедии "Большая жратва" (2005 год).
Его герой Дин работает официантом в престижном ресторане. Он хочет развиваться дальше, но перспектив пока нет. И начинает с "дедовщины" — поучает нового стажера Митча. Причем делает это своеобразно. Все, как в анекдоте про официанта, который может плюнуть в чай.
Фильм — не о красивой сервировке и удивительной еде, но о том, что может приключиться с вами, если вы недостаточной вежливо обойдетесь с "гарсоном".
Компанию Рейнольдсу составляют Анна Фэрис и Джастин Лонг. Так что скучно точно не будет.
Только не путайте этот фильм с одноименной классикой 1973 года. Там Марчелло Мастрояни, Филипп Нуаре, Мишель Пикколи и Уго Тоньяцци в течение нескольких дней объедаются деликатесами, веселятся с проститутками и пьянствуют. Все это для того, чтобы покончить с жизнью через обжорство и алкоголь. И им это удается.
Сериал про Мекку кулинарного искусства — "Шефы" (2015 год) с лауреатом "Сезара" Кловисом Корнийяком.
Знаменитый ресторан Le Paris, который находится на грани закрытия. Его строгий шеф-повар (лучше всех в городе пассерует, парит и взбивает) судорожно ищет спонсора и варианты финансирования. Ситуацию осложняет то, что у него строптивый и несговорчивый характер.
Шеф вроде находит богача для финансовой поддержки, но чтобы заключить сделку, должен приготовить для потенциального партнера незабываемый и изысканный ужин.
Вдобавок к этому в ресторан устроился бывший заключенный Ромен (Хьюго Бекер). Ему надо привыкнуть к новым порядкам и показать, чего он достоин.
Снято красиво — с проездами камеры по узким проходам между плитами, крупными кадрами блюд. Создается впечатление полного присутствия на профессиональной кухне.
Сериал про Мекку кулинарного искусства — "Шефы" (2015 год) с лауреатом "Сезара" Кловисом Корнийяком.
Знаменитый ресторан Le Paris, который находится на грани закрытия. Его строгий шеф-повар (лучше всех в городе пассерует, парит и взбивает) судорожно ищет спонсора и варианты финансирования. Ситуацию осложняет то, что у него строптивый и несговорчивый характер.
Шеф вроде находит богача для финансовой поддержки, но чтобы заключить сделку, должен приготовить для потенциального партнера незабываемый и изысканный ужин.
Вдобавок к этому в ресторан устроился бывший заключенный Ромен (Хьюго Бекер). Ему надо привыкнуть к новым порядкам и показать, чего он достоин.
Снято красиво — с проездами камеры по узким проходам между плитами, крупными кадрами блюд. Создается впечатление полного присутствия на профессиональной кухне.
Российский сериал "Кухня" (выходит с 2012 года) поможет заглянуть на бэкстейдж престижного московского ресторана (пусть и выдуманного).
Неопытный, но талантливый повар Максим Лавров (Марк Богатырев) мечтает стать лучшим и устраивается на работу к современному классику кухни — Виктору Баринову (Дмитрий Назаров). Талантливому, но, как и все гении, непростому по характеру.
Дмитрий Нагиев играет хозяина ресторана, а звезды разного калибра часто появляются в ролях-камео.
Но главное все же готовка. Из сериала можно узнать, какие страсти (и не только кулинарные) разыгрываются за закрытыми дверями, как повара справляются с авралом и придумывают интересные блюда.
Российский сериал "Кухня" (выходит с 2012 года) поможет заглянуть на бэкстейдж престижного московского ресторана (пусть и выдуманного).
Неопытный, но талантливый повар Максим Лавров (Марк Богатырев) мечтает стать лучшим и устраивается на работу к современному классику кухни — Виктору Баринову (Дмитрий Назаров). Талантливому, но, как и все гении, непростому по характеру.
Дмитрий Нагиев играет хозяина ресторана, а звезды разного калибра часто появляются в ролях-камео.
Но главное все же готовка. Из сериала можно узнать, какие страсти (и не только кулинарные) разыгрываются за закрытыми дверями, как повара справляются с авралом и придумывают интересные блюда.