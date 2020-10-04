Кино про еду. Как научиться готовить по фильмам

© Miramax Films (2000)

Шведы точно знают толк в еде: фильм Лассе Халльстрёма "Шоколад" (2000 год) многие считают одной из картин, после просмотра которой точно захочется сладкого.

Это история любви француженки Виенн (Жюльет Бинош) и цыгана Ру (Джонни Депп) в середине XX века. Снимали картину в средневековом городке в Бургундии, так что получилось атмосферно. Но главный бонус — умопомрачительные виды всевозможных сладостей.

Шоколадные торты, конфеты, трюфели, карамель, глазурь — просто эстетический рай для сладкоежек. Камера фиксирует не только финальный результат, но и приготовление буквально с самых азов. Что также завораживает.