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Кино про еду. Как научиться готовить по фильмам
У простой, но вкусной булочки с корицей есть собственный праздник: его отмечают в Швеции 4 октября. Эта выпечка — ее там называют Kanelbullens — считается... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T08:00
2020-10-04T08:07
еда
кулинария
что приготовить
простые рецепты
рецепты
что посмотреть
кино и сериалы
кэтрин зета-джонс
жюльет бинош
хелена бонэм картер
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. </strong>У простой, но вкусной булочки с корицей есть собственный праздник: его отмечают в Швеции 4 октября. Эта выпечка — ее там называют Kanelbullens — считается национальным достоянием и продается на каждом углу.Приготовить такую может даже начинающий кулинар, рецептов очень много, но главное — побольше корицы. Потому что, как говорил Карлсон: "Ну и плюшки! Деньги дерешь, а корицу жалеешь. Берегись!" Чтобы вдохновиться новыми рецептами или поглазеть на съедобные шедевры, рассказываем о самых "вкусных" фильмах.
швеция
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еда, кулинария, что приготовить, простые рецепты, рецепты, что посмотреть , кино и сериалы, кэтрин зета-джонс, жюльет бинош, хелена бонэм картер, джонни депп, тим бертон, райан рейнольдс (актер), мерил стрип, дмитрий нагиев, эми адамс, брэдли купер, швеция, франция, фото

Кино про еду. Как научиться готовить по фильмам

08:00 04.10.2020 (обновлено: 08:07 04.10.2020)
 
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. У простой, но вкусной булочки с корицей есть собственный праздник: его отмечают в Швеции 4 октября. Эта выпечка — ее там называют Kanelbullens — считается национальным достоянием и продается на каждом углу.
Приготовить такую может даже начинающий кулинар, рецептов очень много, но главное — побольше корицы. Потому что, как говорил Карлсон: "Ну и плюшки! Деньги дерешь, а корицу жалеешь. Берегись!" Чтобы вдохновиться новыми рецептами или поглазеть на съедобные шедевры, рассказываем о самых "вкусных" фильмах.
© Miramax Films (2000)

Шведы точно знают толк в еде: фильм Лассе Халльстрёма "Шоколад" (2000 год) многие считают одной из картин, после просмотра которой точно захочется сладкого.

Это история любви француженки Виенн (Жюльет Бинош) и цыгана Ру (Джонни Депп) в середине XX века. Снимали картину в средневековом городке в Бургундии, так что получилось атмосферно. Но главный бонус — умопомрачительные виды всевозможных сладостей.

Шоколадные торты, конфеты, трюфели, карамель, глазурь — просто эстетический рай для сладкоежек. Камера фиксирует не только финальный результат, но и приготовление буквально с самых азов. Что также завораживает.

Кадр из фильма Шоколад
1 из 10

Шведы точно знают толк в еде: фильм Лассе Халльстрёма "Шоколад" (2000 год) многие считают одной из картин, после просмотра которой точно захочется сладкого.

Это история любви француженки Виенн (Жюльет Бинош) и цыгана Ру (Джонни Депп) в середине XX века. Снимали картину в средневековом городке в Бургундии, так что получилось атмосферно. Но главный бонус — умопомрачительные виды всевозможных сладостей.

Шоколадные торты, конфеты, трюфели, карамель, глазурь — просто эстетический рай для сладкоежек. Камера фиксирует не только финальный результат, но и приготовление буквально с самых азов. Что также завораживает.

© Miramax Films (2000)
© Warner Brothers / Village Roadshow Pictures

"Чарли и Шоколадная фабрика" (2005 год) — тоже про еду, сладости и опять с Деппом.

Действие в ленте Тима Бертона происходит в наше время. Главный герой фильма — мальчик Чарли Бакет (Фредди Хаймор) из бедной семьи, которому достается золотой билет на таинственную фабрику Вилли Вонки (Джонни Депп). Вместе с другими детьми ему посчастливилось побывать на лугах из сладкого мятного сахара, поплавать по Шоколадной реке, увидеть розовые сахарные лодки и поглазеть на нетающие леденцы и розовую сливочную помадку.

Фильм-сказка рассказывает прежде всего о доброте, гостеприимстве, важности семьи. При этом визуальная часть не отстает от вполне серьезных блокбастеров и заставит каждого почувствовать себя ребенком в кондитерской, у которого разбегаются глаза от разных сладостей.

Кадр из фильма Чарли и шоколадная фабрика
2 из 10

"Чарли и Шоколадная фабрика" (2005 год) — тоже про еду, сладости и опять с Деппом.

Действие в ленте Тима Бертона происходит в наше время. Главный герой фильма — мальчик Чарли Бакет (Фредди Хаймор) из бедной семьи, которому достается золотой билет на таинственную фабрику Вилли Вонки (Джонни Депп). Вместе с другими детьми ему посчастливилось побывать на лугах из сладкого мятного сахара, поплавать по Шоколадной реке, увидеть розовые сахарные лодки и поглазеть на нетающие леденцы и розовую сливочную помадку.

Фильм-сказка рассказывает прежде всего о доброте, гостеприимстве, важности семьи. При этом визуальная часть не отстает от вполне серьезных блокбастеров и заставит каждого почувствовать себя ребенком в кондитерской, у которого разбегаются глаза от разных сладостей.

© Warner Brothers / Village Roadshow Pictures
© BBC Films, Ruby Films, Screen West Midlands (2010)

Хочешь вкусно поесть — сделай сам. А чтобы мотивировать себя, можно посмотреть картину "Тост" (2010 год).

Действие происходит в 1957-м, главный герой Найджел (его сыграл все тот же Фредди Хаймор) интересуется готовкой, при этом кулинарные таланты его мамы оставляют желать лучшего. Консервированные бобы и тосты — ее максимум.

После смерти матери отец Найджела нанимает экономку — искусную кухарку Джоан Поттер (Хелена Бонэм-Картер).

Чтобы соревноваться с Поттер, герой устраивается поваром в небольшой ресторанчик. Там он учится готовить сложные блюда, вскоре понимает, что это его призвание, а потом отправляется в большой город, чтобы стать настоящим профессионалом.

Кроме красивых костюмов и антуража 1950-х, очень аппетитно в фильме выглядят десерты.

Кадр из фильма Тост
3 из 10

Хочешь вкусно поесть — сделай сам. А чтобы мотивировать себя, можно посмотреть картину "Тост" (2010 год).

Действие происходит в 1957-м, главный герой Найджел (его сыграл все тот же Фредди Хаймор) интересуется готовкой, при этом кулинарные таланты его мамы оставляют желать лучшего. Консервированные бобы и тосты — ее максимум.

После смерти матери отец Найджела нанимает экономку — искусную кухарку Джоан Поттер (Хелена Бонэм-Картер).

Чтобы соревноваться с Поттер, герой устраивается поваром в небольшой ресторанчик. Там он учится готовить сложные блюда, вскоре понимает, что это его призвание, а потом отправляется в большой город, чтобы стать настоящим профессионалом.

Кроме красивых костюмов и антуража 1950-х, очень аппетитно в фильме выглядят десерты.

© BBC Films, Ruby Films, Screen West Midlands (2010)
© 3 Arts Entertainment (2015)

Брэдли Купер до того, как попасть на "Мальчишник в Вегасе" или стать енотом Ракетой в фильмах Marvel, попробовал себя в качестве повара в картине "Шеф Адам Джонс" (2015 год).

Его герой работал в одном из лучших ресторанов Парижа, но из-за пагубных пристрастий потерял должность. Он начинает с нуля в обычном баре: например, показывает, как вытаскивать устриц из раковин или делать заготовки для блюд.

Потом Джонс понимает, что хочет собственный ресторан, да еще и получить три звезды Мишлен. Так что он отправляется в Лондон и набирает команду, чтобы поразить кулинарный мир.

В фильме много еды крупным планом, особенно интересно следить за финальными действиями поваров — за тем, как они украшают блюда перед подачей или отмеряют нужное количество соуса.

Помогают Куперу Сиенна Миллер, Омар Си и Даниэль Брюль.

Кадр из фильма Шеф Адам Джонс
4 из 10

Брэдли Купер до того, как попасть на "Мальчишник в Вегасе" или стать енотом Ракетой в фильмах Marvel, попробовал себя в качестве повара в картине "Шеф Адам Джонс" (2015 год).

Его герой работал в одном из лучших ресторанов Парижа, но из-за пагубных пристрастий потерял должность. Он начинает с нуля в обычном баре: например, показывает, как вытаскивать устриц из раковин или делать заготовки для блюд.

Потом Джонс понимает, что хочет собственный ресторан, да еще и получить три звезды Мишлен. Так что он отправляется в Лондон и набирает команду, чтобы поразить кулинарный мир.

В фильме много еды крупным планом, особенно интересно следить за финальными действиями поваров — за тем, как они украшают блюда перед подачей или отмеряют нужное количество соуса.

Помогают Куперу Сиенна Миллер, Омар Си и Даниэль Брюль.

© 3 Arts Entertainment (2015)
© Warner Bros. Pictures Co. (2007)

Фильм о том, как педантичность в рецептуре может совмещаться с импровизацией — "Вкус жизни" (2007 год).

Кейт Армстронг (Кэтрин Зета-Джонс) — строгий шеф-повар, который очень ответственно подходит к готовке и не отступает от рецепта. Такой же порядок у нее и в личной жизни. Но когда она неожиданно становится опекуншей племянницы Зои, приходится менять привычки.

Вдобавок ей досаждает Ник Палмер (Аарон Экхарт), самоуверенный су-шеф ресторана, где она работает. Он слишком общительный и жизнерадостный, всячески раздражает Кейт и еще смеет импровизировать на кухне!

Как часто бывает, отношения между ними изменятся: соперничество превратится в роман. Так что Кейт приходится разбираться с Ником, налаживать связь с Зои и параллельно успевать фантазировать на кухне. Хороший навык, чтобы удивлять тех, кого планируешь накормить.

Кадр из фильма Вкус жизни
5 из 10

Фильм о том, как педантичность в рецептуре может совмещаться с импровизацией — "Вкус жизни" (2007 год).

Кейт Армстронг (Кэтрин Зета-Джонс) — строгий шеф-повар, который очень ответственно подходит к готовке и не отступает от рецепта. Такой же порядок у нее и в личной жизни. Но когда она неожиданно становится опекуншей племянницы Зои, приходится менять привычки.

Вдобавок ей досаждает Ник Палмер (Аарон Экхарт), самоуверенный су-шеф ресторана, где она работает. Он слишком общительный и жизнерадостный, всячески раздражает Кейт и еще смеет импровизировать на кухне!

Как часто бывает, отношения между ними изменятся: соперничество превратится в роман. Так что Кейт приходится разбираться с Ником, налаживать связь с Зои и параллельно успевать фантазировать на кухне. Хороший навык, чтобы удивлять тех, кого планируешь накормить.

© Warner Bros. Pictures Co. (2007)

Романтическая комедия "Я этого не ожидал" (2017 год) — интересный пример того, как людей может объединить любовь к еде.

Гу Шэннань работает шеф-поваром в ресторане при отеле, но из-за финансового кризиса теряет работу. Вдобавок ее бросает парень. В общем, ситуация так себе. Вскоре она встречает Лу Цзиня — управляющего отелем, симпатичного, но заносчивого и придирчивого.

Герои часто спорят и не сходятся во мнениях, но все же общая любовь к готовке и изысканным блюдам сближает их.

Азиатский кинематограф славится эстетичностью. И "Я этого не ожидал" не исключение. Удовольствие от просмотра гарантировано. Кадры южнокорейских блюд крупным планом прилагаются.

Кадр из фильма Я не этого ожидал
6 из 10

Романтическая комедия "Я этого не ожидал" (2017 год) — интересный пример того, как людей может объединить любовь к еде.

Гу Шэннань работает шеф-поваром в ресторане при отеле, но из-за финансового кризиса теряет работу. Вдобавок ее бросает парень. В общем, ситуация так себе. Вскоре она встречает Лу Цзиня — управляющего отелем, симпатичного, но заносчивого и придирчивого.

Герои часто спорят и не сходятся во мнениях, но все же общая любовь к готовке и изысканным блюдам сближает их.

Азиатский кинематограф славится эстетичностью. И "Я этого не ожидал" не исключение. Удовольствие от просмотра гарантировано. Кадры южнокорейских блюд крупным планом прилагаются.

© Columbia Pictures (2009)

Кулинария как способ усложнить жизнь, но в позитивном ключе: картина "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту" (2009 год) — именно об этом.

Действие биографической мелодрамы происходит в 1950-е годы и в начале 2000-х. Первый сюжет — об авторе книги "Осваивая искусство французской кухни" Джулии Чайлд (Мерил Стрип), которая жила в Париже с мужем-дипломатом. Во Франции она посещает кулинарные курсы и потом решает написать поваренную книгу для американских домохозяек (что-то революционное по тем временам).

Современная линия — о писательнице Джули Пауэлл (Эми Адамс). Она ведет блог, в котором показывает, как готовит блюда из знаменитой книги Джулии Чайлд "Осваивая искусство французской кухни". Сначала Джули делает это, чтобы разнообразить серые будни, но потом втягивается.

Картина не только о кухне, но во многом о смелости начать что-то новое. Хороший вариант, чтобы найти вдохновение.

Кадр из фильма Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту
7 из 10

Кулинария как способ усложнить жизнь, но в позитивном ключе: картина "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту" (2009 год) — именно об этом.

Действие биографической мелодрамы происходит в 1950-е годы и в начале 2000-х. Первый сюжет — об авторе книги "Осваивая искусство французской кухни" Джулии Чайлд (Мерил Стрип), которая жила в Париже с мужем-дипломатом. Во Франции она посещает кулинарные курсы и потом решает написать поваренную книгу для американских домохозяек (что-то революционное по тем временам).

Современная линия — о писательнице Джули Пауэлл (Эми Адамс). Она ведет блог, в котором показывает, как готовит блюда из знаменитой книги Джулии Чайлд "Осваивая искусство французской кухни". Сначала Джули делает это, чтобы разнообразить серые будни, но потом втягивается.

Картина не только о кухне, но во многом о смелости начать что-то новое. Хороший вариант, чтобы найти вдохновение.

© Columbia Pictures (2009)
© Element Films (2005)

Райан Рейнольдс умеет смешить зрителей с серьезным и невозмутимым лицом, как, например, в комедии "Большая жратва" (2005 год).

Его герой Дин работает официантом в престижном ресторане. Он хочет развиваться дальше, но перспектив пока нет. И начинает с "дедовщины" — поучает нового стажера Митча. Причем делает это своеобразно. Все, как в анекдоте про официанта, который может плюнуть в чай.

Фильм — не о красивой сервировке и удивительной еде, но о том, что может приключиться с вами, если вы недостаточной вежливо обойдетесь с "гарсоном".

Компанию Рейнольдсу составляют Анна Фэрис и Джастин Лонг. Так что скучно точно не будет.

Только не путайте этот фильм с одноименной классикой 1973 года. Там Марчелло Мастрояни, Филипп Нуаре, Мишель Пикколи и Уго Тоньяцци в течение нескольких дней объедаются деликатесами, веселятся с проститутками и пьянствуют. Все это для того, чтобы покончить с жизнью через обжорство и алкоголь. И им это удается.

Кадр из фильма Большая жратва
8 из 10

Райан Рейнольдс умеет смешить зрителей с серьезным и невозмутимым лицом, как, например, в комедии "Большая жратва" (2005 год).

Его герой Дин работает официантом в престижном ресторане. Он хочет развиваться дальше, но перспектив пока нет. И начинает с "дедовщины" — поучает нового стажера Митча. Причем делает это своеобразно. Все, как в анекдоте про официанта, который может плюнуть в чай.

Фильм — не о красивой сервировке и удивительной еде, но о том, что может приключиться с вами, если вы недостаточной вежливо обойдетесь с "гарсоном".

Компанию Рейнольдсу составляют Анна Фэрис и Джастин Лонг. Так что скучно точно не будет.

Только не путайте этот фильм с одноименной классикой 1973 года. Там Марчелло Мастрояни, Филипп Нуаре, Мишель Пикколи и Уго Тоньяцци в течение нескольких дней объедаются деликатесами, веселятся с проститутками и пьянствуют. Все это для того, чтобы покончить с жизнью через обжорство и алкоголь. И им это удается.

© Element Films (2005)
© CALT Productions (2015)

Сериал про Мекку кулинарного искусства — "Шефы" (2015 год) с лауреатом "Сезара" Кловисом Корнийяком.

Знаменитый ресторан Le Paris, который находится на грани закрытия. Его строгий шеф-повар (лучше всех в городе пассерует, парит и взбивает) судорожно ищет спонсора и варианты финансирования. Ситуацию осложняет то, что у него строптивый и несговорчивый характер.

Шеф вроде находит богача для финансовой поддержки, но чтобы заключить сделку, должен приготовить для потенциального партнера незабываемый и изысканный ужин.

Вдобавок к этому в ресторан устроился бывший заключенный Ромен (Хьюго Бекер). Ему надо привыкнуть к новым порядкам и показать, чего он достоин.

Снято красиво — с проездами камеры по узким проходам между плитами, крупными кадрами блюд. Создается впечатление полного присутствия на профессиональной кухне.

Кадр из сериала Шефы
9 из 10

Сериал про Мекку кулинарного искусства — "Шефы" (2015 год) с лауреатом "Сезара" Кловисом Корнийяком.

Знаменитый ресторан Le Paris, который находится на грани закрытия. Его строгий шеф-повар (лучше всех в городе пассерует, парит и взбивает) судорожно ищет спонсора и варианты финансирования. Ситуацию осложняет то, что у него строптивый и несговорчивый характер.

Шеф вроде находит богача для финансовой поддержки, но чтобы заключить сделку, должен приготовить для потенциального партнера незабываемый и изысканный ужин.

Вдобавок к этому в ресторан устроился бывший заключенный Ромен (Хьюго Бекер). Ему надо привыкнуть к новым порядкам и показать, чего он достоин.

Снято красиво — с проездами камеры по узким проходам между плитами, крупными кадрами блюд. Создается впечатление полного присутствия на профессиональной кухне.

© CALT Productions (2015)
© Yellow, Black & White (2012)

Российский сериал "Кухня" (выходит с 2012 года) поможет заглянуть на бэкстейдж престижного московского ресторана (пусть и выдуманного).

Неопытный, но талантливый повар Максим Лавров (Марк Богатырев) мечтает стать лучшим и устраивается на работу к современному классику кухни — Виктору Баринову (Дмитрий Назаров). Талантливому, но, как и все гении, непростому по характеру.

Дмитрий Нагиев играет хозяина ресторана, а звезды разного калибра часто появляются в ролях-камео.

Но главное все же готовка. Из сериала можно узнать, какие страсти (и не только кулинарные) разыгрываются за закрытыми дверями, как повара справляются с авралом и придумывают интересные блюда.

Кадр из сериала Кухня
10 из 10

Российский сериал "Кухня" (выходит с 2012 года) поможет заглянуть на бэкстейдж престижного московского ресторана (пусть и выдуманного).

Неопытный, но талантливый повар Максим Лавров (Марк Богатырев) мечтает стать лучшим и устраивается на работу к современному классику кухни — Виктору Баринову (Дмитрий Назаров). Талантливому, но, как и все гении, непростому по характеру.

Дмитрий Нагиев играет хозяина ресторана, а звезды разного калибра часто появляются в ролях-камео.

Но главное все же готовка. Из сериала можно узнать, какие страсти (и не только кулинарные) разыгрываются за закрытыми дверями, как повара справляются с авралом и придумывают интересные блюда.

© Yellow, Black & White (2012)
 
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