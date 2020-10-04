https://ria.ru/20201004/pilot-1578184086.html

В Пензенской области пилот погиб при крушении легкомоторного самолета

Легкомоторный одноместный самолет упал в Пензенской области, пилот погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T16:09

2020-10-04T16:09

2020-10-04T20:29

россия

пензенская область

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 4 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Легкомоторный одноместный самолет упал в <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a>, пилот погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Собеседница агентства уточнила, что ЧП произошло в Никольском районе, на место выехали специалисты.Старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова сообщила журналистам, что ведомство начало проверку исполнения положений о безопасности полетов и "законности использования воздушного пространства".По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры, добавила Иванова.В свою очередь, старший помощник Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров рассказал РИА Новости, что самолет ЦХ-70 RA-0376A обрабатывал поля ООО "Светлый путь".

https://ria.ru/20200927/samolet-1577844530.html

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пензенская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пензенская область, происшествия