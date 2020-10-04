https://ria.ru/20201004/pelageya-1578180909.html

“Расцвела после развода”: внешность Пелагеи вызвала восторг у фанатов

Певица Пелагея поучаствовала в программе КВН в качестве судьи и поделилась с подписчиками в Instagram своим фото со съемок. Поклонники высоко оценили... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T14:35

2020-10-04T14:35

2020-10-04T14:35

шоубиз

квн

пелагея

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Pelageja_Efimovich/" target="_blank" data-auto="true">Пелагея</a> поучаствовала в программе <a href="http://ria.ru/organization_KVN_2/" target="_blank" data-auto="true">КВН</a> в качестве судьи и поделилась с подписчиками в <a href="https://www.instagram.com/pelageya_insta/" target="_blank">Instagram</a> своим фото со съемок. Поклонники высоко оценили преображение звезды после развода с Иваном Телегиным. На снимке исполнительница предстала в ярко-алом обтягивающем платье с глубоким декольте. Образ звезды дополнили сдержанная укладка и красная помада.Подписчики восхитились похорошевшей Пелагеей и оставили под постом множество восторженных комментариев. “Поля - молодчина: сильная духом, красивая лицом и душой! Русская, родная для нас!, - прокомментировал dmitri__1974.“Вот она, обладательница самой откровенной и теплой улыбки. Как всегда, прекрасна”, - поразился temiy1982.“Похорошела”, - отметила annakorens.“Как же вам идет красный цвет!” - выразила мнение babypelageya.Пелагея вышла замуж за Телегина в 2016 году, однако в конце 2019 года пара объявила о разводе. От этого брака у певицы осталась дочь Таисия.

https://rsport.ria.ru/20200925/telegin-1577762369.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

квн, пелагея