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Шоубиз
https://ria.ru/20201004/pelageya-1578180909.html
“Расцвела после развода”: внешность Пелагеи вызвала восторг у фанатов
Певица Пелагея поучаствовала в программе КВН в качестве судьи и поделилась с подписчиками в Instagram своим фото со съемок. Поклонники высоко оценили... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T14:35
2020-10-04T14:35
шоубиз
квн
пелагея
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Pelageja_Efimovich/" target="_blank" data-auto="true">Пелагея</a> поучаствовала в программе <a href="http://ria.ru/organization_KVN_2/" target="_blank" data-auto="true">КВН</a> в качестве судьи и поделилась с подписчиками в <a href="https://www.instagram.com/pelageya_insta/" target="_blank">Instagram</a> своим фото со съемок. Поклонники высоко оценили преображение звезды после развода с Иваном Телегиным. На снимке исполнительница предстала в ярко-алом обтягивающем платье с глубоким декольте. Образ звезды дополнили сдержанная укладка и красная помада.Подписчики восхитились похорошевшей Пелагеей и оставили под постом множество восторженных комментариев. “Поля - молодчина: сильная духом, красивая лицом и душой! Русская, родная для нас!, - прокомментировал dmitri__1974.“Вот она, обладательница самой откровенной и теплой улыбки. Как всегда, прекрасна”, - поразился temiy1982.“Похорошела”, - отметила annakorens.“Как же вам идет красный цвет!” - выразила мнение babypelageya.Пелагея вышла замуж за Телегина в 2016 году, однако в конце 2019 года пара объявила о разводе. От этого брака у певицы осталась дочь Таисия.
https://rsport.ria.ru/20200925/telegin-1577762369.html
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квн, пелагея

“Расцвела после развода”: внешность Пелагеи вызвала восторг у фанатов

14:35 04.10.2020
 
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПевица Пелагея
Певица Пелагея - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Певица Пелагея поучаствовала в программе КВН в качестве судьи и поделилась с подписчиками в Instagram своим фото со съемок. Поклонники высоко оценили преображение звезды после развода с Иваном Телегиным.
На снимке исполнительница предстала в ярко-алом обтягивающем платье с глубоким декольте. Образ звезды дополнили сдержанная укладка и красная помада.
Подписчики восхитились похорошевшей Пелагеей и оставили под постом множество восторженных комментариев.
“Пелагея после развода просто расцвела… Или материнство ее так красит?” - написала irishaorchid.
“Поля - молодчина: сильная духом, красивая лицом и душой! Русская, родная для нас!, - прокомментировал dmitri__1974.
“Вот она, обладательница самой откровенной и теплой улыбки. Как всегда, прекрасна”, - поразился temiy1982.
“Похорошела”, - отметила annakorens.
“Как же вам идет красный цвет!” - выразила мнение babypelageya.
“Пелагея расцвела, хоть и осень вновь пришла!” - добавил vs2019_moscow.
Пелагея вышла замуж за Телегина в 2016 году, однако в конце 2019 года пара объявила о разводе. От этого брака у певицы осталась дочь Таисия.
Пелагея и Иван Телегин - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 13:09
Адвокат: Пелагея запрещает Телегину видеться с дочерью
 
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ШоубизКВНПелагея
 
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