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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201004/ozero-1578124519.html
"Скоро может исчезнуть". Тайна Святого озера на окраине Москвы
Пляжный отдых, купания и… молитва. На юго-востоке Москвы есть место, которое облюбовали как отдыхающие, так и верующие, — Святое озеро. Некогда сюда... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T08:00
2020-10-04T08:06
москва
религия и мировоззрение
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости</strong>. Пляжный отдых, купания и… молитва. На юго-востоке Москвы есть место, которое облюбовали как отдыхающие, так и верующие, — Святое озеро. Некогда сюда устремлялись тысячи паломников в надежде найти духовные и материальные сокровища. О загадке необычного водоема — в материале РИА Новости."Умыли водой — тут же прозрела"Пожалуй, в России нет столь популярного гидронима, как Святое озеро. Почти в каждом регионе имеется свое. О каждом найдется какая-нибудь чудесная история. И все предания уходят вглубь веков. Каждому из подобных водоемов приписывали целебные свойства. Заболело что-нибудь — пойди окунись. Мучает "дух нечистый" — умойся озерной водой. Причем некоторые озера славились такой силой, что к ним стекались нуждающиеся, живущие за сотни и тысячи километров отсюда. Так, на рязанщине и нижегородщине есть святые озера, но 150-200 лет назад местные жители проделывали далекий путь к подмосковному селу Косино, которое недавно стало одним из столичных районов. Там тоже Святое озеро. И почему-то именно к нему устремлялись верующие."У мещан Черниговской губернии города Стародуба Ивана Кузьмича и Глафиры Алексеевны Ахтырко заболела дочь, младенец Мария. У ребенка появилась сыпь на глазах, по определению доктора окулиста Крюкова — экзема. Ребенок ослеп и в таком состоянии находился четыре месяца. Когда Маню умыли водой из озера, она вдруг открыла глазки, совершенно чистенькие и светленькие. Назад девочка сама уже бежала бегом по мосткам, и бабка со слезами радости на глазах едва за ней поспевала. Болезнь с этого момента у ребенка исчезла бесследно", — свидетельствует запись в местном храме, сделанная в мае 1903 года. И таких случаев очень много. Святое озеро в Косино было очень популярным как в XIX веке, так и двумя столетиями ранее. Об этом говорит большое количество монет, найденных на его побережье. Почему же верующих влекло именно сюда? Историки считают, что из-за древней легенды.Исчезнувшая церковьДо наших дней дошли несколько преданий о Святом озере. Одно из них у местных жителей выведал писатель Антон Чехов. И пересказал своему другу Владимиру Гиляровскому, известному публицисту и москвоведу. У того неподалеку была дача, в деревне Красково. "Об этом пруде, между прочим, ходило предание, что он образовался на месте церкви, провалившейся во время венчания вместе с духовенством и брачующимися. Антон Павлович записал это предание", — читаем в дневнике Гиляровского.По другой версии, произошло это во время службы: церковь провалилась под землю вместе с десятками молящихся. Есть и еще вариант."На том месте жил отшельник, стоял храм. К нему пришел бывший разбойник, который пожелал покаяться. Его звали Вукол. И какое-то время они молились, служили в церкви вместе. А однажды во время литургии старцу было видение, что на месте семи холмов на берегу Москвы-реки будет величайший град со множеством церквей. И храм начал погружаться в землю, отшельник остался в нем, повелев послушнику Вуколу уйти. Поэтому место считается святым", — рассказывает настоятель храма Успения Богоматери в Косино протоиерей Дмитрий Бабьев. Когда именно произошли эти события — неизвестно. Но историки не сомневаются, что этот район был заселен задолго до основания Москвы в 1147 году. Село Косино, по данным археологов, появилось не позднее X века. Кроме того, неподалеку находили древние курганы вятичей. Исследователи пытались отыскать легендарный храм, ушедший, по легендам, под землю или под воду. Но безуспешно. Все дело в том, что Святое озеро — карстовое. "Дна как такового там нет — оно проваливается очень глубоко. Туда погружали специальный аппарат, он пробивал иловые слои. В итоге не хватило троса", — говорит священник. Ученые спорят, был ли там храм на самом деле. Одни говорят, что это лишь красивая легенда. Мол, озеро в его нынешних берегах образовалось несколько тысяч лет назад, поэтому никакой церкви там построить не могли (разве что на воде). Другие парируют: за минувшее тысячелетие водоем стал шире, ведь дно постоянно проваливалось. Поэтому вполне возможно, что некогда на его берегу и была церковь. На это указывает один таинственный артефакт.Загадка иконыВ конце XIX века на озере оборудовали купальни. Паломники, погружавшиеся в святую, как они верили, воду, обязательно посещали и Никольский храм. Там хранилась древняя икона Николая Чудотворца с житием. "Икона была явлена чудесным образом в XIX столетии. Ее нашли в водах Святого озера", — объясняет отец Дмитрий.Долгое время образ был главной святыней Косино — наряду с чудотворной Косинской (Моденской) иконой Богоматери, доставленной в XVIII веке из Италии. Ее местным жителям подарил сам царь Петр Первый. В свое время на соседнее со Святым — Белое — озеро он перевез с Яузы знаменитый "Брандтов ботик" — "дедушку российского флота". Однако в 1940 году, когда местные храмы позакрывали, обе святыни пропали. Косинскую икону впоследствии удалось найти в одном из музеев — и сейчас она хранится в местном Успенском храме. А вот лик Николая Угодника бесследно исчез. К большому сожалению для ученых — ведь до революции этот образ так и не исследовали, поэтому невозможно установить, насколько он был древний. Спасти святынюПроблема подтверждения или опровержения легенд о Святом озере и храме усугубляется структурой самого водоема. Рядом со Святым и Белым озерами находится еще Черное озеро. Все три соединены подземной речкой, которая их питает. "Когда строили Некрасовскую линию метро, произошло какое-то нарушение подземных слоев. Эти пустоты бетонировали — очень много бетона туда пустили. Местные видели, как туда съезжались вереницы бетономешалок, которые все сливали в земные недра", — рассказывает протоиерей.Из-за подземки Святое озеро, сетует он, начало мелеть. За несколько лет вода ушла на три с половиной метра, берега зарастают камышом и заболачиваются. Водоем уже значительно меньше соседних. И тревожный процесс продолжается по сей день."Может быть, причина обмеления вовсе не техногенная, а природная. Но, к сожалению, как мне кажется, без человеческого участия тут не обошлось", — отмечает священник.Как спасти уникальное озеро — пока никто не знает. Выпадающие над построенным в нулевые микрорайоном осадки уходят не в землю, а в канализацию.И местные жители боятся, что водоем исчезнет, как и некогда стоявший тут храм. А в напоминание о нем останутся лишь табличка на берегу и — крестные ходы, которые верующие ежегодно совершают к святому месту.
https://ria.ru/20200530/1572200275.html
Бред какой-то. И пропаганда религии.
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москва

"Скоро может исчезнуть". Тайна Святого озера на окраине Москвы

08:00 04.10.2020 (обновлено: 08:06 04.10.2020)
 
© Фото : Муниципальный округ Косино-УхтомскийСвятое озеро
Святое озеро - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Фото : Муниципальный округ Косино-Ухтомский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пляжный отдых, купания и… молитва. На юго-востоке Москвы есть место, которое облюбовали как отдыхающие, так и верующие, — Святое озеро. Некогда сюда устремлялись тысячи паломников в надежде найти духовные и материальные сокровища. О загадке необычного водоема — в материале РИА Новости.

"Умыли водой — тут же прозрела"

Пожалуй, в России нет столь популярного гидронима, как Святое озеро. Почти в каждом регионе имеется свое. О каждом найдется какая-нибудь чудесная история. И все предания уходят вглубь веков.
Каждому из подобных водоемов приписывали целебные свойства. Заболело что-нибудь — пойди окунись. Мучает "дух нечистый" — умойся озерной водой. Причем некоторые озера славились такой силой, что к ним стекались нуждающиеся, живущие за сотни и тысячи километров отсюда.
Так, на рязанщине и нижегородщине есть святые озера, но 150-200 лет назад местные жители проделывали далекий путь к подмосковному селу Косино, которое недавно стало одним из столичных районов. Там тоже Святое озеро. И почему-то именно к нему устремлялись верующие.
"У мещан Черниговской губернии города Стародуба Ивана Кузьмича и Глафиры Алексеевны Ахтырко заболела дочь, младенец Мария. У ребенка появилась сыпь на глазах, по определению доктора окулиста Крюкова — экзема. Ребенок ослеп и в таком состоянии находился четыре месяца. Когда Маню умыли водой из озера, она вдруг открыла глазки, совершенно чистенькие и светленькие. Назад девочка сама уже бежала бегом по мосткам, и бабка со слезами радости на глазах едва за ней поспевала. Болезнь с этого момента у ребенка исчезла бесследно", — свидетельствует запись в местном храме, сделанная в мае 1903 года.
© Храм Успения Пресвятой Богородицы в КосиноИкона Божией Матери "Косинская"
Икона Божией Матери Косинская - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Храм Успения Пресвятой Богородицы в Косино
Икона Божией Матери "Косинская"
И таких случаев очень много. Святое озеро в Косино было очень популярным как в XIX веке, так и двумя столетиями ранее. Об этом говорит большое количество монет, найденных на его побережье.
Почему же верующих влекло именно сюда? Историки считают, что из-за древней легенды.

Исчезнувшая церковь

До наших дней дошли несколько преданий о Святом озере. Одно из них у местных жителей выведал писатель Антон Чехов. И пересказал своему другу Владимиру Гиляровскому, известному публицисту и москвоведу. У того неподалеку была дача, в деревне Красково.
"Об этом пруде, между прочим, ходило предание, что он образовался на месте церкви, провалившейся во время венчания вместе с духовенством и брачующимися. Антон Павлович записал это предание", — читаем в дневнике Гиляровского.
По другой версии, произошло это во время службы: церковь провалилась под землю вместе с десятками молящихся. Есть и еще вариант.
"На том месте жил отшельник, стоял храм. К нему пришел бывший разбойник, который пожелал покаяться. Его звали Вукол. И какое-то время они молились, служили в церкви вместе. А однажды во время литургии старцу было видение, что на месте семи холмов на берегу Москвы-реки будет величайший град со множеством церквей. И храм начал погружаться в землю, отшельник остался в нем, повелев послушнику Вуколу уйти. Поэтому место считается святым", — рассказывает настоятель храма Успения Богоматери в Косино протоиерей Дмитрий Бабьев.
CC BY-SA 3.0 / Lodo27 / Храмовый комплекс в Косино
Храмовый комплекс в Косино - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
CC BY-SA 3.0 / Lodo27 /
Храмовый комплекс в Косино
Когда именно произошли эти события — неизвестно. Но историки не сомневаются, что этот район был заселен задолго до основания Москвы в 1147 году. Село Косино, по данным археологов, появилось не позднее X века. Кроме того, неподалеку находили древние курганы вятичей.
Исследователи пытались отыскать легендарный храм, ушедший, по легендам, под землю или под воду. Но безуспешно. Все дело в том, что Святое озеро — карстовое.
"Дна как такового там нет — оно проваливается очень глубоко. Туда погружали специальный аппарат, он пробивал иловые слои. В итоге не хватило троса", — говорит священник.
Ученые спорят, был ли там храм на самом деле. Одни говорят, что это лишь красивая легенда. Мол, озеро в его нынешних берегах образовалось несколько тысяч лет назад, поэтому никакой церкви там построить не могли (разве что на воде). Другие парируют: за минувшее тысячелетие водоем стал шире, ведь дно постоянно проваливалось. Поэтому вполне возможно, что некогда на его берегу и была церковь. На это указывает один таинственный артефакт.

Загадка иконы

В конце XIX века на озере оборудовали купальни. Паломники, погружавшиеся в святую, как они верили, воду, обязательно посещали и Никольский храм. Там хранилась древняя икона Николая Чудотворца с житием.
"Икона была явлена чудесным образом в XIX столетии. Ее нашли в водах Святого озера", — объясняет отец Дмитрий.
Долгое время образ был главной святыней Косино — наряду с чудотворной Косинской (Моденской) иконой Богоматери, доставленной в XVIII веке из Италии. Ее местным жителям подарил сам царь Петр Первый. В свое время на соседнее со Святым — Белое — озеро он перевез с Яузы знаменитый "Брандтов ботик" — "дедушку российского флота".
© Фото : Информационный центр Правительства МосквыРайон Косино-Ухтомский
Район Косино-Ухтомский - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Фото : Информационный центр Правительства Москвы
Район Косино-Ухтомский
Однако в 1940 году, когда местные храмы позакрывали, обе святыни пропали. Косинскую икону впоследствии удалось найти в одном из музеев — и сейчас она хранится в местном Успенском храме. А вот лик Николая Угодника бесследно исчез. К большому сожалению для ученых — ведь до революции этот образ так и не исследовали, поэтому невозможно установить, насколько он был древний.

Спасти святыню

Проблема подтверждения или опровержения легенд о Святом озере и храме усугубляется структурой самого водоема. Рядом со Святым и Белым озерами находится еще Черное озеро. Все три соединены подземной речкой, которая их питает.
"Когда строили Некрасовскую линию метро, произошло какое-то нарушение подземных слоев. Эти пустоты бетонировали — очень много бетона туда пустили. Местные видели, как туда съезжались вереницы бетономешалок, которые все сливали в земные недра", — рассказывает протоиерей.
Из-за подземки Святое озеро, сетует он, начало мелеть. За несколько лет вода ушла на три с половиной метра, берега зарастают камышом и заболачиваются. Водоем уже значительно меньше соседних. И тревожный процесс продолжается по сей день.
"Может быть, причина обмеления вовсе не техногенная, а природная. Но, к сожалению, как мне кажется, без человеческого участия тут не обошлось", — отмечает священник.
Как спасти уникальное озеро — пока никто не знает. Выпадающие над построенным в нулевые микрорайоном осадки уходят не в землю, а в канализацию.
И местные жители боятся, что водоем исчезнет, как и некогда стоявший тут храм. А в напоминание о нем останутся лишь табличка на берегу и — крестные ходы, которые верующие ежегодно совершают к святому месту.
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