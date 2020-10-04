https://ria.ru/20201004/ovoschi-1578166811.html

Когда овощи превращаются в яд?

Щитовидка, гормоны, гастриты и даже отравление. Когда овощи из друзей и помощников организма превращаются во врагов, в интервью радио Sputnik рассказала... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T04:00

2020-10-04T04:00

2020-10-04T13:39

елена соломатина

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156381/70/1563817003_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_c71580d57a9c2ba4be6b5f439d0c0ef4.jpg

<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Щитовидка, гормоны, гастриты и даже отравление. Когда овощи из друзей и помощников организма превращаются во врагов, в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201004/ovoschi-1578120009.html" target="_blank">радио Sputnik</a> рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_elena-solomatina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Соломатина</a>.О невероятной пользе овощей для здоровья человека мы слышим с раннего детства. Они содержат и витамины, и микро- и макроэлементы, и клетчатку, и полезные углеводы. Но далеко не все, что растет на грядке, всегда "играет" на стороне вашего здоровья. Неправильное хранение и приготовление могут превратить любимые овощи в яд, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина. В черный список попала также фасоль. Ее нельзя есть сырой или недоваренной, поскольку в ней содержится фитогемагглютинин — вещество, которое может вызвать отравление. А при длительном хранении бобовые могут накапливать микотоксины (грибки). К тому же многие овощи могут вызвать обострение хронических заболеваний, рассказала Елена Соломатина."Все виды капустных и вообще крестоцветных могут блокировать усвоение йода, поэтому они не рекомендуются тем, у кого есть выраженный гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы) или даже субклинический гипотиреоз, который не имеет ярко выраженных клинических проявлений, потому что он может перейти в более активную форму. Острые овощи, особенно редька, редис при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, особенно в момент обострения, тоже могут оказать не очень хорошее действие", — сказала диетолог.По словам Елены Соломатиной, отдельной строкой идут нитратные овощи и зелень.

https://ria.ru/20201003/polza-1578153770.html

Наталья Лобова В деревнях всю жизнь ели картошку до весны. Откуда катит этот бред диетологов? Если собрать весь их треп, то окажется, что вообще есть нечего. Все вредно. Мир пробивает дно, уходит здравый смысл, а вместо него появляются сотрясатели воздуха и борзописцы нелепых законов, которые мучительно желают оцифровать жизнь и узаконить дуновение ветра. 44

Cт Прапор СССР Вот пойми их наших псевдо специалистов ,мясо, молоко вредно ,овощи вредно, а вот ту шнягу что выпускают наши псевдо производители что есть можно? кругом химия сплошная,как это понять ,колбаса в печи наливается мясным вкусом ,конечно мясо то забыли положить, вы уж там определитесь алхимики недоученные. 33

16

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена соломатина, здоровье, общество