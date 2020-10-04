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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201004/ogranicheniya-1578173117.html
Вирусолог допустил продление ограничений по коронавирусу в России
Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов в беседе с URA.RU высказал предположение, что частичные ограничения, введенные в... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T11:08
2020-10-04T16:09
распространение нового коронавируса
александр чепурнов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
бразилия
индия
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-chepurnov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Чепурнов</a> в беседе с <a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">URA.RU</a> высказал предположение, что частичные ограничения, введенные в России из-за <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, сохранятся еще на год или два."В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами. Искать золотую середину, вводить какие-то меры, чтобы снижать загруженность медиков", — пояснил он, отметив, что жесткий карантин вводить не нужно — это может повлиять на экономику.Чепурнов также напомнил, что ученые пока не имеют представления о результативности и длительности иммунитета при вакцинации против <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>. "И не узнаем, пока не появится много данных. Причем, вероятно, разные вакцины будут давать иммунитет разной силы и длительности. Когда мы это узнаем, то будем пользоваться соответствующими вакцинами", — сказал вирусолог. Пандемия коронавирусной инфекции затронула почти все страны мира. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано более 34,4 миллиона случаев COVID-19, а число погибших превысило миллион человек. Больше всего заболевших, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>.В России с начала эпидемии выявили 1,2 миллиона случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 979 тысяч пациентов. Умерли за все время 21 358 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201003/osobennost-1578151406.html
https://ria.ru/20201003/sindrom-1578157366.html
Когда снимут ограничения будут определять не вирусологи, а политики - когда достигнут свои экономические и политические цели.
63
пока всю казну на растащат
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6
россия
бразилия
индия
сша
РИА Новости
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александр чепурнов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, бразилия, индия, сша, общество

Вирусолог допустил продление ограничений по коронавирусу в России

11:08 04.10.2020 (обновлено: 16:09 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие
Прохожие - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов в беседе с URA.RU высказал предположение, что частичные ограничения, введенные в России из-за коронавируса, сохранятся еще на год или два.
"В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами. Искать золотую середину, вводить какие-то меры, чтобы снижать загруженность медиков", — пояснил он, отметив, что жесткий карантин вводить не нужно — это может повлиять на экономику.
Чепурнов также напомнил, что ученые пока не имеют представления о результативности и длительности иммунитета при вакцинации против коронавируса.
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"И не узнаем, пока не появится много данных. Причем, вероятно, разные вакцины будут давать иммунитет разной силы и длительности. Когда мы это узнаем, то будем пользоваться соответствующими вакцинами", — сказал вирусолог.
Пандемия коронавирусной инфекции затронула почти все страны мира. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано более 34,4 миллиона случаев COVID-19, а число погибших превысило миллион человек. Больше всего заболевших, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — в США, Индии и Бразилии.
В России с начала эпидемии выявили 1,2 миллиона случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 979 тысяч пациентов. Умерли за все время 21 358 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ЧепурновКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияБразилияИндияСШАОбщество
 
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