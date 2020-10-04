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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201004/obstrely-1578187418.html
НКР заявила о гибели мирных жителей при обстрелах Степанакерта и Шуши
При обстреле Степанакерта и Шуши погибли мирные жители, заявил МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T17:34
2020-10-04T19:51
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 4 окт — РИА Новости.</strong> При обстреле Степанакерта и Шуши погибли мирные жители, заявил МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики.В свою очередь, омбудсмен НКР Артак Бегларян сообщил РИА Новости, что жертвами обстрелов и бомбардировок двух городов стали четыре мирных жителя, десять получили ранения. Среди погибших и раненых есть пожилые люди, добавил собеседник агентства.Он уточнил, что это неполные данные, так как окончательная картина пока не ясна.Сегодня уже сообщалось об обстрелах столицы Нагорного Карабаха. В городе прогремели несколько взрывов.Власти НКР заявляли также, что Армия обороны Карабаха обстреляла города на территории Азербайджана и, в частности, уничтожила военный аэродром в Гяндже. В Азербайджане утверждают, что огонь велся с территории Армении, при этом погиб один местный житель и более 30 получили ранения. Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
Бывает.
74
"Шуши" - сразу вспомнилось, в 90-е этот "городок" постоянно на слуху был... Заканчивайте Вы это всё..., не надоело?
67
8
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
РИА Новости
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Новости
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Кадры последствий удара по Степанакерту
На кадрах, снятых Ruptly, запечатлены разрушенные жилые дома и придомовая территория, поврежденные автомобили.
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нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, в мире

НКР заявила о гибели мирных жителей при обстрелах Степанакерта и Шуши

17:34 04.10.2020 (обновлено: 19:51 04.10.2020)
 
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СТЕПАНАКЕРТ, 4 окт — РИА Новости. При обстреле Степанакерта и Шуши погибли мирные жители, заявил МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

"В Степанакерте и Шуши есть погибшие среди гражданских лиц после обстрела Вооруженных сил Азербайджана", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В свою очередь, омбудсмен НКР Артак Бегларян сообщил РИА Новости, что жертвами обстрелов и бомбардировок двух городов стали четыре мирных жителя, десять получили ранения. Среди погибших и раненых есть пожилые люди, добавил собеседник агентства.
Он уточнил, что это неполные данные, так как окончательная картина пока не ясна.
Местный житель показывает комнату пострадавшего после обстрелов дома в городе Мартуни непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Сегодня уже сообщалось об обстрелах столицы Нагорного Карабаха. В городе прогремели несколько взрывов.
Власти НКР заявляли также, что Армия обороны Карабаха обстреляла города на территории Азербайджана и, в частности, уничтожила военный аэродром в Гяндже. В Азербайджане утверждают, что огонь велся с территории Армении, при этом погиб один местный житель и более 30 получили ранения.
Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаСтепанакертАзербайджанВ мире
 
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