https://ria.ru/20201004/obstrely-1578187418.html

НКР заявила о гибели мирных жителей при обстрелах Степанакерта и Шуши

При обстреле Степанакерта и Шуши погибли мирные жители, заявил МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T17:34

2020-10-04T17:34

2020-10-04T19:51

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 4 окт — РИА Новости.</strong> При обстреле Степанакерта и Шуши погибли мирные жители, заявил МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики.В свою очередь, омбудсмен НКР Артак Бегларян сообщил РИА Новости, что жертвами обстрелов и бомбардировок двух городов стали четыре мирных жителя, десять получили ранения. Среди погибших и раненых есть пожилые люди, добавил собеседник агентства.Он уточнил, что это неполные данные, так как окончательная картина пока не ясна.Сегодня уже сообщалось об обстрелах столицы Нагорного Карабаха. В городе прогремели несколько взрывов.Власти НКР заявляли также, что Армия обороны Карабаха обстреляла города на территории Азербайджана и, в частности, уничтожила военный аэродром в Гяндже. В Азербайджане утверждают, что огонь велся с территории Армении, при этом погиб один местный житель и более 30 получили ранения. Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

Егор Панкратов Бывает. 74

Александр "Шуши" - сразу вспомнилось, в 90-е этот "городок" постоянно на слуху был... Заканчивайте Вы это всё..., не надоело? 67

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нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры последствий удара по Степанакерту На кадрах, снятых Ruptly, запечатлены разрушенные жилые дома и придомовая территория, поврежденные автомобили. 2020-10-04T17:34 true PT1M10S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, в мире