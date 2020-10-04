https://ria.ru/20201004/neandertaltsy-1578185066.html

Ученые выяснили, от чего зависит реакция организма на коронавирус

Ученые из Швеции и Германии выяснили, что генетический фактор, отвечающий за тяжелую форму коронавирусной инфекции, унаследован современным человеком от... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T16:33

2020-10-04T16:33

2020-10-04T17:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Ученые из Швеции и Германии выяснили, что генетический фактор, отвечающий за тяжелую форму <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>, унаследован современным человеком от неандертальцев. Данные опубликованы в журнале <a href="https://www.nature.com/articles/s41586-020-2818-3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nature</a>.Исследователи подчеркивают, что изначально этот участок ДНК предназначался для защиты носителя от вирусов. В случае же с COVID-19, вероятно, иммунная система человека с таким фрагментом генома борется с инфекцией слишком интенсивно, что приводит к ослаблению организма "хозяина" и повышению риска тяжелого течения болезни в три раза.Отмечается, что участок ДНК, схожий с версией хромосомы неандертальца, более всего распространен в Бангладеш: там его носителями являются 63 процента жителей. Помимо этого, у трети населения Южной Азии также присутствует схожий фрагмент генома. В Европе и Восточной Азии его распространенность составляет не более десяти процентов, а вот у жителей Африки аналогичные гены практически не встречаются.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201004/maski-1578182490.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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