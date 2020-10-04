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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201004/neandertaltsy-1578185066.html
Ученые выяснили, от чего зависит реакция организма на коронавирус
Ученые из Швеции и Германии выяснили, что генетический фактор, отвечающий за тяжелую форму коронавирусной инфекции, унаследован современным человеком от... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T16:33
2020-10-04T17:16
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коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Ученые из Швеции и Германии выяснили, что генетический фактор, отвечающий за тяжелую форму <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>, унаследован современным человеком от неандертальцев. Данные опубликованы в журнале <a href="https://www.nature.com/articles/s41586-020-2818-3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nature</a>.Исследователи подчеркивают, что изначально этот участок ДНК предназначался для защиты носителя от вирусов. В случае же с COVID-19, вероятно, иммунная система человека с таким фрагментом генома борется с инфекцией слишком интенсивно, что приводит к ослаблению организма "хозяина" и повышению риска тяжелого течения болезни в три раза.Отмечается, что участок ДНК, схожий с версией хромосомы неандертальца, более всего распространен в Бангладеш: там его носителями являются 63 процента жителей. Помимо этого, у трети населения Южной Азии также присутствует схожий фрагмент генома. В Европе и Восточной Азии его распространенность составляет не более десяти процентов, а вот у жителей Африки аналогичные гены практически не встречаются.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201004/maski-1578182490.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, открытия - риа наука, наука, в мире

Ученые выяснили, от чего зависит реакция организма на коронавирус

16:33 04.10.2020 (обновлено: 17:16 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ученые из Швеции и Германии выяснили, что генетический фактор, отвечающий за тяжелую форму коронавирусной инфекции, унаследован современным человеком от неандертальцев. Данные опубликованы в журнале Nature.
Исследователи подчеркивают, что изначально этот участок ДНК предназначался для защиты носителя от вирусов. В случае же с COVID-19, вероятно, иммунная система человека с таким фрагментом генома борется с инфекцией слишком интенсивно, что приводит к ослаблению организма "хозяина" и повышению риска тяжелого течения болезни в три раза.
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Отмечается, что участок ДНК, схожий с версией хромосомы неандертальца, более всего распространен в Бангладеш: там его носителями являются 63 процента жителей. Помимо этого, у трети населения Южной Азии также присутствует схожий фрагмент генома. В Европе и Восточной Азии его распространенность составляет не более десяти процентов, а вот у жителей Африки аналогичные гены практически не встречаются.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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