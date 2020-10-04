https://ria.ru/20201004/mumiya-1578193778.html

В Египте вскрыли саркофаг с захороненной 2700 лет назад мумией

Египетские археологи обнаружили в комплексе Саккара под Каиром 59 саркофагов с мумиями, а также 28 деревянных статуэток древнеегипетских богов, заявил в субботу РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T20:32

2020-10-04T20:32

2020-10-04T23:36

древний египет

открытия - риа наука

каир (город)

гиза

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<strong>КАИР, 4 окт — РИА Новости.</strong> Египетские археологи обнаружили в комплексе Саккара под <a href="http://ria.ru/location_Cairo/" target="_blank" data-auto="true">Каиром</a> 59 саркофагов с мумиями, а также 28 деревянных статуэток древнеегипетских богов, заявил в субботу на пресс-конференции министр туризма страны Халед аль-Анани.По словам министра, археологической миссии удалось найти в ходе раскопок три колодца для захоронения на глубине от десяти до 12 метров, из которых были извлечены 59 деревянных раскрашенных саркофагов — они были установлены один поверх другого.Аль-Анани отметил, что саркофаги были обнаружены поэтапно в ходе раскопок, которые идут с августа 2019 года. "Раскопки все еще продолжаются, мы обнаружили новые слои саркофагов, о которых объявим позже", — отметил министр."Саркофаги находятся в хорошем состоянии, цвета сохранились. По предварительной оценке, мумии принадлежат XXVI династии фараонов, правивших примерно 2700 лет назад, это тела жрецов, высокопоставленных чиновников и знати. Саркофаги будут перевезены в Большой египетский музей", — сообщил аль-Анани. Он отметил, что это первое объявление о крупной исторической находке с начала пандемии коронавируса.В свою очередь, генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египта</a> Мустафа Вазири сообщил, что, помимо 59 мумий, обнаружены 28 артефактов — деревянные статуэтки древнеегипетского бога Птах-Сокара, а также погребальные фигурки "ушебти" и амулеты, в том числе из фаянса.В ходе презентации археологи открыли один из саркофагов и показали мумию в нем.Захоронения, до сих пор обнаруженные в некрополе Саккары, в основном относятся к периоду Древнего царства (приблизительно XXIII-XXI века до нашей эры), но спустя века, при XXVI династии (VII-VI века до нашей эры) здесь проводилась масштабная реставрация и благоустройство, это была эпоха возрождения египетской цивилизации. Именно к тому периоду ученые относят и мумии животных.Строительство Большого музея (Grand Egyptian Museum, GEM) началось 15 лет назад, его открытие было запланировано на лето 2020 года, но из-за пандемии перенесено на следующий год. Уже сейчас музей в <a href="http://ria.ru/location_Al_Jizah/" target="_blank" data-auto="true">Гизе</a> называют самым большим в мире собранием, посвященным истории одной цивилизации — на 90 тысячах квадратных метров разместились несколько десятков тысяч экспонатов, рассказывающих о <a href="http://ria.ru/location_Drevnijj_Egipet/" target="_blank" data-auto="true">Древнем Египте</a>, в том числе отдельный зал, посвященный сокровищам гробницы фараона <a href="http://ria.ru/person_Tutankhamon_2/" target="_blank" data-auto="true">Тутанхамона</a>, детский музей, реставрационные мастерские и лаборатории, центр для проведения конференций, кафе, рестораны и даже парки.

https://ria.ru/20200923/mumii-1577645556.html

https://ria.ru/20200722/1574687625.html

https://ria.ru/20200124/1563812672.html

2

древний египет

каир (город)

гиза

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

древний египет, открытия - риа наука, каир (город), гиза