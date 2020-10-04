https://ria.ru/20201004/mladenets-1578181316.html
В Хабаровске в мусорном контейнере нашли тело младенца
Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном контейнере в Краснофлотском районе Хабаровска, сообщает СУСК по... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T14:44
2020-10-04T14:44
2020-10-04T16:26
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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<strong>ХАБАРОВСК, 4 окт — РИА Новости.</strong> Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном контейнере в Краснофлотском районе <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a>, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.По данным следователей, тело ребенка около часа дня 3 октября нашел местный житель во дворе дома по улице Тихоокеанской, 199, когда пошел выносить мусор. Он совершенно случайно бросил взгляд в контейнер и заметил что-то подозрительное. Осознав, что это младенец, он вызвал полицию.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, с участием криминалиста проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и вещи, имеющие значение для дела. Для установления причины смерти ребенка назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20200809/1575553638.html
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хабаровск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), хабаровск, хабаровский край, происшествия