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В Хабаровске в мусорном контейнере нашли тело младенца
Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном контейнере в Краснофлотском районе Хабаровска, сообщает СУСК по... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T14:44
2020-10-04T16:26
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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<strong>ХАБАРОВСК, 4 окт — РИА Новости.</strong> Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном контейнере в Краснофлотском районе <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a>, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.По данным следователей, тело ребенка около часа дня 3 октября нашел местный житель во дворе дома по улице Тихоокеанской, 199, когда пошел выносить мусор. Он совершенно случайно бросил взгляд в контейнер и заметил что-то подозрительное. Осознав, что это младенец, он вызвал полицию.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, с участием криминалиста проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и вещи, имеющие значение для дела. Для установления причины смерти ребенка назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.
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хабаровск
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следственный комитет россии (ск рф), хабаровск, хабаровский край, происшествия

В Хабаровске в мусорном контейнере нашли тело младенца

14:44 04.10.2020 (обновлено: 16:26 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ХАБАРОВСК, 4 окт — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном контейнере в Краснофлотском районе Хабаровска, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
По данным следователей, тело ребенка около часа дня 3 октября нашел местный житель во дворе дома по улице Тихоокеанской, 199, когда пошел выносить мусор. Он совершенно случайно бросил взгляд в контейнер и заметил что-то подозрительное. Осознав, что это младенец, он вызвал полицию.

"В мусорном контейнере, расположенном в Краснофлотском районе Хабаровска обнаружено тело новорожденного ребенка. По данному факту следственными органами СК по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

По информации СК, с участием криминалиста проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и вещи, имеющие значение для дела. Для установления причины смерти ребенка назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.
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Следственный комитет России (СК РФ)ХабаровскХабаровский крайПроисшествия
 
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