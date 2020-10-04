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РИА Наука
https://ria.ru/20201004/mks-1578181693.html
Эксперты назвали возможную причину утечки воздуха на МКС
Российские специалисты считают, что утечка воздуха на Международной космической станции может быть вызвана поизносившимися резиновыми уплотнениями в стыковочном РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T14:57
2020-10-04T16:09
риа наука
иван вагнер
кристофер кэссиди
космос
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
анатолий иванишин
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Российские специалисты считают, что утечка воздуха на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> может быть вызвана поизносившимися резиновыми уплотнениями в стыковочном узле модуля "Звезда", следует из переговоров космонавтов с подмосковным центром управления полетами, транслирующихся <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Стыковочный узел расположен в кормовой части модуля "Звезда", к нему причаливают пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогресс".Российских космонавтов <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Иванишина</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Вагнера</a> попросили снять защитный кожух со стыковочного механизма и проклеить скотчем резиновые уплотнения. После этого планируется в течение трех-четырех часов проверять герметичность "протекающей" промежуточной камеры модуля "Звезда", в которой находится стыковочный узел.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Скорость падения давления на МКС составляет один миллиметр ртутного столба за восемь часов, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
https://ria.ru/20200820/kosmos-1576067182.html
Снова всех спасает изолента!)))
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космос
РИА Новости
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иван вагнер, кристофер кэссиди, космос, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, анатолий иванишин

Эксперты назвали возможную причину утечки воздуха на МКС

14:57 04.10.2020 (обновлено: 16:09 04.10.2020)
 
© NASAМодуль "Звезда" международной космической станции
Модуль Звезда международной космической станции - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© NASA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российские специалисты считают, что утечка воздуха на Международной космической станции может быть вызвана поизносившимися резиновыми уплотнениями в стыковочном узле модуля "Звезда", следует из переговоров космонавтов с подмосковным центром управления полетами, транслирующихся НАСА.
Стыковочный узел расположен в кормовой части модуля "Звезда", к нему причаливают пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогресс".

"У наших специалистов сейчас одно из самых главных подозрений <...> стыковочный фланец стыковочного агрегата крепится 48 болтами, со стороны их прижимают "резинки". И собственно говоря, длительный срок эксплуатации (резиновых уплотнений. — Прим. ред.) мог привести к утечке", — сказал экипажу специалист центра.

Российских космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера попросили снять защитный кожух со стыковочного механизма и проклеить скотчем резиновые уплотнения. После этого планируется в течение трех-четырех часов проверять герметичность "протекающей" промежуточной камеры модуля "Звезда", в которой находится стыковочный узел.
Вид с МКС на Землю - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
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Нештатные ситуации на МКС в 2015-2020 годах
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Скорость падения давления на МКС составляет один миллиметр ртутного столба за восемь часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.
Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
 
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РИА НаукаИван ВагнерКристофер КэссидиКосмосМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСААнатолий Иванишин
 
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