Эксперты назвали возможную причину утечки воздуха на МКС
14:57 04.10.2020 (обновлено: 16:09 04.10.2020)
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российские специалисты считают, что утечка воздуха на Международной космической станции может быть вызвана поизносившимися резиновыми уплотнениями в стыковочном узле модуля "Звезда", следует из переговоров космонавтов с подмосковным центром управления полетами, транслирующихся НАСА.
Стыковочный узел расположен в кормовой части модуля "Звезда", к нему причаливают пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогресс".
"У наших специалистов сейчас одно из самых главных подозрений <...> стыковочный фланец стыковочного агрегата крепится 48 болтами, со стороны их прижимают "резинки". И собственно говоря, длительный срок эксплуатации (резиновых уплотнений. — Прим. ред.) мог привести к утечке", — сказал экипажу специалист центра.
Российских космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера попросили снять защитный кожух со стыковочного механизма и проклеить скотчем резиновые уплотнения. После этого планируется в течение трех-четырех часов проверять герметичность "протекающей" промежуточной камеры модуля "Звезда", в которой находится стыковочный узел.
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Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Скорость падения давления на МКС составляет один миллиметр ртутного столба за восемь часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.
Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
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