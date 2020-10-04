https://ria.ru/20201004/mingyachevir-1578195322.html

Баку обвинил Ереван в обстреле города у ГЭС

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что армянские военные нанесли ракетный удар по городу Мингячевир. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T21:35

2020-10-04T21:35

2020-10-04T23:51

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 4 окт — РИА Новости.</strong> Помощник президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a> заявил, что армянские военные нанесли ракетный удар по городу Мингячевир.Эти действия он назвал "государственным террором Армении против мирного населения Азербайджана".В Минобороны Азербайджана уточнили, что обстрелу подвергся также город Тертер, есть раненые.В свою очередь, в Минобороны Армении официально опровергли заявления Баку об обстрелах. Пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян написала в Facebook, что это "очередная ложь", и "с территории Армении не открывалось никакого огня в сторону Азербайджана".Во время эскалации конфликта летом 2020 года появлялись сообщения, что стороны якобы готовы нанести удары по инфраструктуре Мингечевирской ГЭС в Азербайджане и Мецаморской АЭС в Армении.Мингечевирская гидроэлектростанция — одна из крупнейших на Южном Кавказе. Мингечевирский гидроузел обеспечивает энергоснабжение республики, а также сдерживает возможные наводнения. Электроэнергия, вырабатываемая ГЭС, поставляется в Россию, Грузию и Иран. В июле 2018 года, после того, как из-за аномальной жары на станции в Мингечевире произошел взрыв и начался пожар, в Азербайджане было масштабное отключение света, республика была практически полностью обесточена.Обстановка в непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">Нагорно-Карабахской республике</a> накалилась 27 сентября. Баку и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a> — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире