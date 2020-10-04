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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201004/mingyachevir-1578195322.html
Баку обвинил Ереван в обстреле города у ГЭС
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что армянские военные нанесли ракетный удар по городу Мингячевир. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T21:35
2020-10-04T23:51
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 4 окт — РИА Новости.</strong> Помощник президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a> заявил, что армянские военные нанесли ракетный удар по городу Мингячевир.Эти действия он назвал "государственным террором Армении против мирного населения Азербайджана".В Минобороны Азербайджана уточнили, что обстрелу подвергся также город Тертер, есть раненые.В свою очередь, в Минобороны Армении официально опровергли заявления Баку об обстрелах. Пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян написала в Facebook, что это "очередная ложь", и "с территории Армении не открывалось никакого огня в сторону Азербайджана".Во время эскалации конфликта летом 2020 года появлялись сообщения, что стороны якобы готовы нанести удары по инфраструктуре Мингечевирской ГЭС в Азербайджане и Мецаморской АЭС в Армении.Мингечевирская гидроэлектростанция — одна из крупнейших на Южном Кавказе. Мингечевирский гидроузел обеспечивает энергоснабжение республики, а также сдерживает возможные наводнения. Электроэнергия, вырабатываемая ГЭС, поставляется в Россию, Грузию и Иран. В июле 2018 года, после того, как из-за аномальной жары на станции в Мингечевире произошел взрыв и начался пожар, в Азербайджане было масштабное отключение света, республика была практически полностью обесточена.Обстановка в непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">Нагорно-Карабахской республике</a> накалилась 27 сентября. Баку и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a> — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
Варвары в деле
43
Это очередной варварский пример безвыходности.
17
26
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Баку обвинил Ереван в обстреле города у ГЭС

21:35 04.10.2020 (обновлено: 23:51 04.10.2020)
 
© РИА НовостиАрхивное фото
Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
БАКУ, 4 окт — РИА Новости. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что армянские военные нанесли ракетный удар по городу Мингячевир.

"В Мингечевире расположен водный резервуар и главная гидроэлектростанция", — написал Гаджиев в Twitter.

Эти действия он назвал "государственным террором Армении против мирного населения Азербайджана".
В Минобороны Азербайджана уточнили, что обстрелу подвергся также город Тертер, есть раненые.
В свою очередь, в Минобороны Армении официально опровергли заявления Баку об обстрелах. Пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян написала в Facebook, что это "очередная ложь", и "с территории Армении не открывалось никакого огня в сторону Азербайджана".
Подразделения азербайджанской армии наносят артиллерийские удары - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 08:00
Может ли Турция вытеснить Россию из Закавказья?
Во время эскалации конфликта летом 2020 года появлялись сообщения, что стороны якобы готовы нанести удары по инфраструктуре Мингечевирской ГЭС в Азербайджане и Мецаморской АЭС в Армении.
Мингечевирская гидроэлектростанция — одна из крупнейших на Южном Кавказе. Мингечевирский гидроузел обеспечивает энергоснабжение республики, а также сдерживает возможные наводнения. Электроэнергия, вырабатываемая ГЭС, поставляется в Россию, Грузию и Иран. В июле 2018 года, после того, как из-за аномальной жары на станции в Мингечевире произошел взрыв и начался пожар, в Азербайджане было масштабное отключение света, республика была практически полностью обесточена.
Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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