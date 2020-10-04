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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201004/metro-1578186726.html
В Минске возобновили работу трех станций метро
Еще две станции метро – "Грушевка" и "Михалово" - временно закрыты в Минске из-за оппозиционной акции протеста, три станции возобновили работу, сообщила в... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T17:19
2020-10-04T17:19
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Еще две станции метро – "Грушевка" и "Михалово" - временно закрыты в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> из-за оппозиционной акции протеста, три станции возобновили работу, сообщила в воскресенье пресс-служба метрополитена белорусской столицы.В воскресенье оппозиция <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> призвала сторонников выйти на традиционные протестные акции в различных городах, наиболее крупная акция традиционно проходит в Минске. В этой связи милиция перешла на усиленный вариант несения службы. Как сообщали очевидцы, изначально протестующие собрались в центре города возле стелы "Минск – город-герой". Между тем оппозиционные <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-каналы ранее призывали участников несанкционированного массового мероприятия прийти в переулок Окрестина, где расположены изолятор временно содержания и центр изоляции правонарушителей. ИВС и ЦИП расположены вблизи станций "Михалово" и "Грушевка"."В 16.50 (совпадает с мск) открыты станции "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа". На станции "Площадь Ленина" открыт вестибюль номер один, вход со стороны вокзала. Закрыты станции "Грушевка" и "Михалово". Метрополитен приносит извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичной подземки.Ранее минский метрополитен сообщал о закрытии на вход и выход станций "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201004/belorussiya-1578182336.html
https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html
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минск, белоруссия, в мире

В Минске возобновили работу трех станций метро

17:19 04.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийУчастники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Еще две станции метро – "Грушевка" и "Михалово" - временно закрыты в Минске из-за оппозиционной акции протеста, три станции возобновили работу, сообщила в воскресенье пресс-служба метрополитена белорусской столицы.
В воскресенье оппозиция Белоруссии призвала сторонников выйти на традиционные протестные акции в различных городах, наиболее крупная акция традиционно проходит в Минске. В этой связи милиция перешла на усиленный вариант несения службы. Как сообщали очевидцы, изначально протестующие собрались в центре города возле стелы "Минск – город-герой". Между тем оппозиционные Telegram-каналы ранее призывали участников несанкционированного массового мероприятия прийти в переулок Окрестина, где расположены изолятор временно содержания и центр изоляции правонарушителей. ИВС и ЦИП расположены вблизи станций "Михалово" и "Грушевка".
Применение водометов на акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
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В Минске против протестующих применили водометы
"В 16.50 (совпадает с мск) открыты станции "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа". На станции "Площадь Ленина" открыт вестибюль номер один, вход со стороны вокзала. Закрыты станции "Грушевка" и "Михалово". Метрополитен приносит извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичной подземки.
Ранее минский метрополитен сообщал о закрытии на вход и выход станций "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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