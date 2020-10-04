В Минске возобновили работу трех станций метро
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Еще две станции метро – "Грушевка" и "Михалово" - временно закрыты в Минске из-за оппозиционной акции протеста, три станции возобновили работу, сообщила в воскресенье пресс-служба метрополитена белорусской столицы.
В воскресенье оппозиция Белоруссии призвала сторонников выйти на традиционные протестные акции в различных городах, наиболее крупная акция традиционно проходит в Минске. В этой связи милиция перешла на усиленный вариант несения службы. Как сообщали очевидцы, изначально протестующие собрались в центре города возле стелы "Минск – город-герой". Между тем оппозиционные Telegram-каналы ранее призывали участников несанкционированного массового мероприятия прийти в переулок Окрестина, где расположены изолятор временно содержания и центр изоляции правонарушителей. ИВС и ЦИП расположены вблизи станций "Михалово" и "Грушевка".
"В 16.50 (совпадает с мск) открыты станции "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа". На станции "Площадь Ленина" открыт вестибюль номер один, вход со стороны вокзала. Закрыты станции "Грушевка" и "Михалово". Метрополитен приносит извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичной подземки.
Ранее минский метрополитен сообщал о закрытии на вход и выход станций "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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