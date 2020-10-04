https://ria.ru/20201004/metro-1578186726.html

В Минске возобновили работу трех станций метро

Еще две станции метро – "Грушевка" и "Михалово" - временно закрыты в Минске из-за оппозиционной акции протеста, три станции возобновили работу, сообщила в... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T17:19

2020-10-04T17:19

2020-10-04T17:19

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Еще две станции метро – "Грушевка" и "Михалово" - временно закрыты в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> из-за оппозиционной акции протеста, три станции возобновили работу, сообщила в воскресенье пресс-служба метрополитена белорусской столицы.В воскресенье оппозиция <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> призвала сторонников выйти на традиционные протестные акции в различных городах, наиболее крупная акция традиционно проходит в Минске. В этой связи милиция перешла на усиленный вариант несения службы. Как сообщали очевидцы, изначально протестующие собрались в центре города возле стелы "Минск – город-герой". Между тем оппозиционные <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-каналы ранее призывали участников несанкционированного массового мероприятия прийти в переулок Окрестина, где расположены изолятор временно содержания и центр изоляции правонарушителей. ИВС и ЦИП расположены вблизи станций "Михалово" и "Грушевка"."В 16.50 (совпадает с мск) открыты станции "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа". На станции "Площадь Ленина" открыт вестибюль номер один, вход со стороны вокзала. Закрыты станции "Грушевка" и "Михалово". Метрополитен приносит извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичной подземки.Ранее минский метрополитен сообщал о закрытии на вход и выход станций "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201004/belorussiya-1578182336.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире