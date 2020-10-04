https://ria.ru/20201004/maski-1578182490.html
Терапевт указала на "самый опасный предмет" во время пандемии
Самым опасным предметом во время пандемии коронавируса является обычная маска, используемая неправильно, заявила "Вечерней Москве" терапевт Лариса Алексеева. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T15:21
2020-10-04T15:21
2020-10-04T21:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Самым опасным предметом во время пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> является обычная маска, используемая неправильно, заявила <a href="https://vm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Вечерней Москве"</a> терапевт Лариса Алексеева."У нас есть очень много людей, как я их называю, неэффективных носителей масок, которые используют одни и те же повязки по 10–15 дней, а то и дольше. Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо. Потом ту же маску снова надевают, несут домой, где вирусу в тепле и влаге еще комфортнее. Это очень опасно", — сказала она.Медик подчеркнула, что носить маски необходимо в соответствии с предписаниями <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>: носить не более двух часов, аккуратно снимать, не касаясь лица, а также утилизировать в герметичном пакете.Алексеева также напомнила о необходимости соблюдать иные правила предосторожности: например, мыть продукты в упаковке, обрабатывать антисептиком пакеты, привезенные службами доставки, а также не забывать про одежду и обувь — на них можно принести вирус домой.Кроме того, она посоветовала не пренебрегать использованием простых бытовых антисептиков — мыла и спирта.Четвертого октября число заразившихся коронавирусом в России впервые с мая превысило десять тысяч. Во всем мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, насчитывается 34,7 миллиона случаев COVID-19, более миллиона пациентов умерли.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201003/covid-sindrom-1578163960.html
Алексей Беззубенко
А где же столько денег взять на маски если каждые 2 часа их менять?
255
sensotron .
Неужели завод по производству масок ещё не окупился?
235
74
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
Самым опасным предметом во время пандемии коронавируса
является обычная маска, используемая неправильно, заявила "Вечерней Москве"
терапевт Лариса Алексеева.
"У нас есть очень много людей, как я их называю, неэффективных носителей масок, которые используют одни и те же повязки по 10–15 дней, а то и дольше. Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо. Потом ту же маску снова надевают, несут домой, где вирусу в тепле и влаге еще комфортнее. Это очень опасно", — сказала она.
Медик подчеркнула, что носить маски необходимо в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора
: носить не более двух часов, аккуратно снимать, не касаясь лица, а также утилизировать в герметичном пакете.
Алексеева также напомнила о необходимости соблюдать иные правила предосторожности: например, мыть продукты в упаковке, обрабатывать антисептиком пакеты, привезенные службами доставки, а также не забывать про одежду и обувь — на них можно принести вирус домой.
Кроме того, она посоветовала не пренебрегать использованием простых бытовых антисептиков — мыла и спирта.
Четвертого октября число заразившихся коронавирусом в России впервые с мая превысило десять тысяч. Во всем мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, насчитывается 34,7 миллиона случаев COVID-19, более миллиона пациентов умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф