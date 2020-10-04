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https://ria.ru/20201004/layki-1578115329.html
На Ямале восстановят популяцию арктической ненецкой лайки
В России будет создан первый центр сохранения ненецкой лайки. Благодаря уникальным качествам собак их планируют использовать как служебных на таможенном... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T08:00
2020-10-04T11:06
хорошие новости
хорошие новости
фонд президентских грантов
чукотка
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> В России будет создан первый центр сохранения ненецкой лайки. Благодаря уникальным качествам собак их планируют использовать как служебных на таможенном контроле в аэропортах, в криминалистике, в полиции, в спасательных работах в МЧС.Ненецкая лайка (ненецкая оленегонная лайка, оленегонный шпиц) — единственная в России тундровая арктическая порода, ареал которой простирается от Кольского полуострова до Чукотки, рассказал директор "Фонда экономических программ", партнер и соавтор проекта "Ненецкая лайка — достояние России" Ян Туров. Начиная с освоения ненцами тундры до формирования оленеводства как устойчивого вида сельского хозяйства ненецкая лайка остается неотъемлемой частью культуры.Изначально эту собаку использовали как охотника и компаньона, но в дальнейшем представителей породы приучили к пастушьему делу. В СССР собак в рамках государственной задачи по освоению Севера и развитию северного оленеводства распространили на всю территорию современной арктической зоны России вплоть до Чукотки. Современная ненецкая лайка, которая способна заменить одного-двух пастухов, может обеспечить безопасность стада и становится незаменимым помощником в работе человека с оленями. В начале работы в центре будет содержаться до 20 сук ненецких лаек, но в перспективе одного-двух лет их количество может быть увеличено вдвое. Проект уже получил поддержку Фонда президентских грантов и властей Ямала: выделен участок земли в Салехарде для создания центра в естественных условиях тундры — ненецкие чумы, окруженные северными оленями. Также необходимость в лайках есть и в Иркутской области, где они смогут работать собаками-поводырями. Организаторы проекта также ищут поддержку в рамках соответствующих государственных программ.Общая численность популяции на сегодняшний день точно не известна, но уже сейчас становится ясно, что она стремительно уменьшается и порода теряет чистоту, а значит, под угрозой отрасль и культуры коренных народов Севера."Мы получаем запросы со всей страны в чистокровных ненецких лайках, а также от оленеводов Чукотки и Мурманской области. Порода может использоваться превосходно как служебная в аэропортах, на таможне, в криминалистике, в полиции, в спасательных работах в МЧС, потому что эта собака — результат натуральной древней селекции арктической природы и оленеводов", — пояснил Ян Туров. Также спикер добавил, что центр уже начал сотрудничество со шведской Академией наук и Королевским институтом технологий этой страны, которые уже 12 лет исследуют ненецкую лайку, с тем чтобы решить проблему инбридинга исчезающих национальных пород."У нас в Ненецком автономном округе, который также в лидерах по оленеводству, эта проблема уже имеет место, как и в других регионах. Центр сохранения ненецкой лайки на Ямале станет формировать реестр породы, с тем чтобы стать первым авторизованным для работы с Российской кинологической федерацией", — делится Ян Туров и отмечает, что создание центра крайне необходимо, чтобы не повторилась печальная история сибирской хаски, которая, практически потеряв идентичность, была частично сохранена уже американскими селекционерами и превратилась в декоративную породу для шоу.
https://ria.ru/20200930/kamni-1577967467.html
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хорошие новости, фонд президентских грантов, чукотка, ямало-ненецкий автономный округ (янао)

На Ямале восстановят популяцию арктической ненецкой лайки

08:00 04.10.2020 (обновлено: 11:06 04.10.2020)
 
© Из личного архива Яна ТуроваНенецкая лайка
Ненецкая лайка - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Из личного архива Яна Турова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В России будет создан первый центр сохранения ненецкой лайки. Благодаря уникальным качествам собак их планируют использовать как служебных на таможенном контроле в аэропортах, в криминалистике, в полиции, в спасательных работах в МЧС.
Ненецкая лайка (ненецкая оленегонная лайка, оленегонный шпиц) — единственная в России тундровая арктическая порода, ареал которой простирается от Кольского полуострова до Чукотки, рассказал директор "Фонда экономических программ", партнер и соавтор проекта "Ненецкая лайка — достояние России" Ян Туров. Начиная с освоения ненцами тундры до формирования оленеводства как устойчивого вида сельского хозяйства ненецкая лайка остается неотъемлемой частью культуры.
© Из личного архива Яна ТуроваНенецкая лайка
Ненецкая лайка - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Из личного архива Яна Турова
Ненецкая лайка
Изначально эту собаку использовали как охотника и компаньона, но в дальнейшем представителей породы приучили к пастушьему делу. В СССР собак в рамках государственной задачи по освоению Севера и развитию северного оленеводства распространили на всю территорию современной арктической зоны России вплоть до Чукотки. Современная ненецкая лайка, которая способна заменить одного-двух пастухов, может обеспечить безопасность стада и становится незаменимым помощником в работе человека с оленями.

"Нам выпал важный и редкий шанс сделать все возможное, чтобы сохранить скромную, но очень ценную ненецкую лайку — собаку, которая принимает решения! А уже это редко и уникально само по себе", — сообщил Туров в беседе с корреспондентом РИА Новости.

В начале работы в центре будет содержаться до 20 сук ненецких лаек, но в перспективе одного-двух лет их количество может быть увеличено вдвое.

"В Архангельской области планируется содержать для начала до пяти собак. По итогам анализа потребности в животных как в ЯНАО, так в России в целом будет выстроена логистическая часть программы контроля и сохранения породы по поставкам щенков. При этом для нужд оленеводства до шести месяцев будет проводиться обучение лаек для работы в тундре. Так что центр сохранения будет реализовывать функции инкубатора", — сообщил Туров.

© Из личного архива Яна ТуроваНенецкая лайка
Ненецкая лайка - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Из личного архива Яна Турова
Ненецкая лайка
Проект уже получил поддержку Фонда президентских грантов и властей Ямала: выделен участок земли в Салехарде для создания центра в естественных условиях тундры — ненецкие чумы, окруженные северными оленями. Также необходимость в лайках есть и в Иркутской области, где они смогут работать собаками-поводырями. Организаторы проекта также ищут поддержку в рамках соответствующих государственных программ.

"Уникальность проекта в том, что знания, накопленные веками, оленеводы будут передавать экспертам со всей России для синтеза с современными российскими научными разработками и создания инновационной методики планового разведения лаек для удовлетворения государственных нужд в первую очередь", — добавил Туров.

Общая численность популяции на сегодняшний день точно не известна, но уже сейчас становится ясно, что она стремительно уменьшается и порода теряет чистоту, а значит, под угрозой отрасль и культуры коренных народов Севера.
© Из личного архива Яна ТуроваНенецкая лайка
Ненецкая лайка
1 из 3
Ненецкая лайка
© Из личного архива Яна Турова
© Из личного архива Яна ТуроваНенецкая лайка
Ненецкая лайка
2 из 3
Ненецкая лайка
© Из личного архива Яна Турова
© Из личного архива Яна ТуроваНенецкая лайка
Ненецкая лайка
3 из 3
Ненецкая лайка
© Из личного архива Яна Турова
1 из 3
Ненецкая лайка
© Из личного архива Яна Турова
2 из 3
Ненецкая лайка
© Из личного архива Яна Турова
3 из 3
Ненецкая лайка
© Из личного архива Яна Турова
"Мы получаем запросы со всей страны в чистокровных ненецких лайках, а также от оленеводов Чукотки и Мурманской области. Порода может использоваться превосходно как служебная в аэропортах, на таможне, в криминалистике, в полиции, в спасательных работах в МЧС, потому что эта собака — результат натуральной древней селекции арктической природы и оленеводов", — пояснил Ян Туров.
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Также спикер добавил, что центр уже начал сотрудничество со шведской Академией наук и Королевским институтом технологий этой страны, которые уже 12 лет исследуют ненецкую лайку, с тем чтобы решить проблему инбридинга исчезающих национальных пород.
"У нас в Ненецком автономном округе, который также в лидерах по оленеводству, эта проблема уже имеет место, как и в других регионах. Центр сохранения ненецкой лайки на Ямале станет формировать реестр породы, с тем чтобы стать первым авторизованным для работы с Российской кинологической федерацией", — делится Ян Туров и отмечает, что создание центра крайне необходимо, чтобы не повторилась печальная история сибирской хаски, которая, практически потеряв идентичность, была частично сохранена уже американскими селекционерами и превратилась в декоративную породу для шоу.
 
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Хорошие новостиХорошие новостиФонд президентских грантовЧукоткаЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
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