https://ria.ru/20201004/kovid-1578197021.html
В Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве скончались 27 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T23:03
2020-10-04T23:03
2020-10-04T23:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> скончались 27 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.Таким образом, общее число умерших в столице достигло 5370.Днем ранее сообщалось о 29 скончавшихся.Сегодня утром стало известно, что в России впервые с середины мая число заболевших за сутки превысило десять тысяч человек.Общее число инфицированных в стране достигло 1 215 001, из них излечились 979 143 пациентов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578193265.html
россия
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва