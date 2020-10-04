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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578196180.html
Мясников рассказал, от чего зависит течение COVID-19
Течение коронавирусной инфекции у пациентов в значительной мере зависит от генетических особенностей и врожденной предрасположенности, написал в Telegram-канале РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T22:08
2020-10-04T22:08
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости</strong>. Течение коронавирусной инфекции у пациентов в значительной мере зависит от генетических особенностей и врожденной предрасположенности, написал в Telegram-канале врач <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a>."Мы знаем, что есть люди, которые не заражаются даже СПИДом и те, кто особенно уязвим к банальным вирусным инфекциям", — отметил он.По его словам, молодые пациенты умирают именно из-за такого рода генных мутаций.Также Мясников добавил, что коронавирус с течением времени теряет свою вирулентность и в перспективе может "выродиться" в обычное ОРЗ.В России число заболевших COVID-19 четвертого октября впервые с мая превысило десять тысяч. Всего в стране выявили более миллиона случаев коронавируса, около 21 тысячи пациентов скончались, 979 тысяч поправились.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф.</a></em>
https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578193265.html
https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578191613.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

Мясников рассказал, от чего зависит течение COVID-19

22:08 04.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Течение коронавирусной инфекции у пациентов в значительной мере зависит от генетических особенностей и врожденной предрасположенности, написал в Telegram-канале врач Александр Мясников.
"Мы знаем, что есть люди, которые не заражаются даже СПИДом и те, кто особенно уязвим к банальным вирусным инфекциям", — отметил он.
Москва во время режима самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
Вчера, 20:17Распространение нового коронавируса
Назван неочевидный способ распространения коронавируса
По его словам, молодые пациенты умирают именно из-за такого рода генных мутаций.
Также Мясников добавил, что коронавирус с течением времени теряет свою вирулентность и в перспективе может "выродиться" в обычное ОРЗ.
В России число заболевших COVID-19 четвертого октября впервые с мая превысило десять тысяч. Всего в стране выявили более миллиона случаев коронавируса, около 21 тысячи пациентов скончались, 979 тысяч поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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