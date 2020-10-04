https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578196180.html

Мясников рассказал, от чего зависит течение COVID-19

Течение коронавирусной инфекции у пациентов в значительной мере зависит от генетических особенностей и врожденной предрасположенности, написал в Telegram-канале РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T22:08

2020-10-04T22:08

2020-10-04T22:08

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости</strong>. Течение коронавирусной инфекции у пациентов в значительной мере зависит от генетических особенностей и врожденной предрасположенности, написал в Telegram-канале врач <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a>."Мы знаем, что есть люди, которые не заражаются даже СПИДом и те, кто особенно уязвим к банальным вирусным инфекциям", — отметил он.По его словам, молодые пациенты умирают именно из-за такого рода генных мутаций.Также Мясников добавил, что коронавирус с течением времени теряет свою вирулентность и в перспективе может "выродиться" в обычное ОРЗ.В России число заболевших COVID-19 четвертого октября впервые с мая превысило десять тысяч. Всего в стране выявили более миллиона случаев коронавируса, около 21 тысячи пациентов скончались, 979 тысяч поправились.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф.</a></em>

https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578193265.html

https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578191613.html

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество