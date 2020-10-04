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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578193265.html
Назван неочевидный способ распространения коронавируса
Во время пандемии коронавируса опасность может представлять одежда, обувь и даже вытяжка в квартире, заявила "Вечерней Москве" терапевт Лариса Алексеева. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T20:17
2020-10-04T21:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Во время пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> опасность может представлять одежда, обувь и даже вытяжка в квартире, заявила <a href="https://vm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Вечерней Москве"</a> терапевт Лариса Алексеева.Медик призвала следить за своевременной заменой фильтров в вытяжке, через которую, по ее мнению, может распространяться инфекция."Говорят, что производить замену стоит раз в год, однако в период пандемии следует делать это чаще", — подчеркнула она.Ранее некоторые эксперты выражали несогласие с таким предположением. Врач также отметила важность соблюдения мер предосторожности. Она рекомендовала обрабатывать антисептиком пакеты, привезенные службами доставки, а также не забывать про одежду и обувь — на них можно принести вирус домой.В России число заболевших COVID-19 четвертого октября впервые с мая превысило десять тысяч. Всего в стране выявили более миллиона случаев коронавируса, около 21 тысячи пациентов скончались, 979 тысяч поправились.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201004/covid-sindrom-1578186952.html
Вытяжка должна вытягивать воздух, а не всасывать.
34
М-да... Каждый суслик - агроном!
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

Назван неочевидный способ распространения коронавируса

20:17 04.10.2020 (обновлено: 21:17 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМосква во время режима самоизоляции жителей
Москва во время режима самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Во время пандемии коронавируса опасность может представлять одежда, обувь и даже вытяжка в квартире, заявила "Вечерней Москве" терапевт Лариса Алексеева.
Медик призвала следить за своевременной заменой фильтров в вытяжке, через которую, по ее мнению, может распространяться инфекция.
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
Вчера, 17:24Распространение нового коронавируса
Российский врач сообщил о новых неожиданных последствиях коронавируса
"Говорят, что производить замену стоит раз в год, однако в период пандемии следует делать это чаще", — подчеркнула она.
Ранее некоторые эксперты выражали несогласие с таким предположением.
Врач также отметила важность соблюдения мер предосторожности. Она рекомендовала обрабатывать антисептиком пакеты, привезенные службами доставки, а также не забывать про одежду и обувь — на них можно принести вирус домой.
В России число заболевших COVID-19 четвертого октября впервые с мая превысило десять тысяч. Всего в стране выявили более миллиона случаев коронавируса, около 21 тысячи пациентов скончались, 979 тысяч поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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