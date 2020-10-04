https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578193265.html

Назван неочевидный способ распространения коронавируса

Во время пандемии коронавируса опасность может представлять одежда, обувь и даже вытяжка в квартире, заявила "Вечерней Москве" терапевт Лариса Алексеева. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T20:17

2020-10-04T20:17

2020-10-04T21:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Во время пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> опасность может представлять одежда, обувь и даже вытяжка в квартире, заявила <a href="https://vm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Вечерней Москве"</a> терапевт Лариса Алексеева.Медик призвала следить за своевременной заменой фильтров в вытяжке, через которую, по ее мнению, может распространяться инфекция."Говорят, что производить замену стоит раз в год, однако в период пандемии следует делать это чаще", — подчеркнула она.Ранее некоторые эксперты выражали несогласие с таким предположением. Врач также отметила важность соблюдения мер предосторожности. Она рекомендовала обрабатывать антисептиком пакеты, привезенные службами доставки, а также не забывать про одежду и обувь — на них можно принести вирус домой.В России число заболевших COVID-19 четвертого октября впервые с мая превысило десять тысяч. Всего в стране выявили более миллиона случаев коронавируса, около 21 тысячи пациентов скончались, 979 тысяч поправились.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201004/covid-sindrom-1578186952.html

Homa Brut2020 Вытяжка должна вытягивать воздух, а не всасывать. 34

Эдуард Колчин М-да... Каждый суслик - агроном! 22

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество