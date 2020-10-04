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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578191613.html
Врачи предупредили о новых неожиданностях коронавируса
Связанный с коронавирусом воспалительный синдром MIS-A, вероятно, не единственное осложнение COVID-19, заявил РБК инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T19:21
2020-10-04T20:22
распространение нового коронавируса
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Связанный с коронавирусом воспалительный синдром MIS-A, вероятно, не единственное осложнение <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a>, заявил <a href="https://www.rbc.ru/">РБК</a> инфекционист Николай Малышев.Ранее ученые предположили, что этот обычно выявляемый у детей синдром может наблюдаться и у взрослых."Коронавирус — малоизвестный и малоизученный вирус, подобные явления могут происходить регулярно. COVID таит много неожиданностей, — отметил он. Инфекционист Валерий Безносенко в беседе с РБК также подчеркнул, что о последствиях заражения коронавирусом известно еще мало. Соответственно, медики пока затрудняются сказать, кто из заболевших находится в группе риска.Ранее ученые выяснили, что MIS-A проявлялся у заболевших на 14-37 сутки после появления симптомов COVID-19. При этом исследователи затруднились сказать, является ли синдром одним из проявлений тяжелой формы коронавируса, или же он связан с "постинфекциональным процессом".Среди симптомов MIS-A - аритмия и боли в животе. При этом, как утверждалось, этот синдром появлялся пациентов, не имевших острых респираторных заболеваний.В материале исследования были описаны 16 случаев в США и Британии. Все пациенты были в возрасте от 21 до 50 лет, у всех обнаружили аритмию, 12 из них была высокая температура, и только восемь из них имели респираторные симптомы. Десять пациентов попали в реанимацию, двое из них умерли.Реакция организмаКроме того, шведские и немецкие специалисты ранее выяснили, что реакция организма на болезнь зависит от генетического фактора, доставшегося современному человеку от неандертальцев.Исследователи считают, что изначально этот участок ДНК предназначался для защиты носителя от вирусов. В случае же с COVID-19, вероятно, иммунная система человека с таким фрагментом генома борется с инфекцией слишком интенсивно, что оставляет организм "хозяина" и повышает риск тяжелого течения болезни в три раза.В публикации отмечалось, что участок ДНК, схожий с версией хромосомы неандертальца, чаще всего встречается у жителей Бангладеш: там его носителями являются 63 процента населения. Кроме того, у трети населения Южной Азии также присутствует схожий фрагмент генома. В Европе и Восточной Азии его распространенность составляет не более десяти процентов, а вот у жителей Африки аналогичные гены практически не встречаются.По данным Всемирной организации здравоохранения, за время пандемии в мире коронавирусом заразились почти 35 миллионов человек, более миллиона погибли.
https://ria.ru/20201004/maski-1578182490.html
https://ria.ru/20201004/virusolog-1578185429.html
https://ria.ru/20201004/trump-1578167258.html
Пугают СМИ, а не "эксперты;.
40
Путин ! найди кто культивирует и распространяет этот вирус
21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
в мире

Врачи предупредили о новых неожиданностях коронавируса

19:21 04.10.2020 (обновлено: 20:22 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Связанный с коронавирусом воспалительный синдром MIS-A, вероятно, не единственное осложнение COVID-19, заявил РБК инфекционист Николай Малышев.
Ранее ученые предположили, что этот обычно выявляемый у детей синдром может наблюдаться и у взрослых.
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"Коронавирус — малоизвестный и малоизученный вирус, подобные явления могут происходить регулярно. COVID таит много неожиданностей, — отметил он.
Инфекционист Валерий Безносенко в беседе с РБК также подчеркнул, что о последствиях заражения коронавирусом известно еще мало. Соответственно, медики пока затрудняются сказать, кто из заболевших находится в группе риска.
"Точно так же есть группы людей, у которых заболевание может протекать с осложнениями, но не у всех оно так протекает", — добавил он.
Ранее ученые выяснили, что MIS-A проявлялся у заболевших на 14-37 сутки после появления симптомов COVID-19. При этом исследователи затруднились сказать, является ли синдром одним из проявлений тяжелой формы коронавируса, или же он связан с "постинфекциональным процессом".
Среди симптомов MIS-A - аритмия и боли в животе. При этом, как утверждалось, этот синдром появлялся пациентов, не имевших острых респираторных заболеваний.
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В материале исследования были описаны 16 случаев в США и Британии. Все пациенты были в возрасте от 21 до 50 лет, у всех обнаружили аритмию, 12 из них была высокая температура, и только восемь из них имели респираторные симптомы. Десять пациентов попали в реанимацию, двое из них умерли.

Реакция организма

Кроме того, шведские и немецкие специалисты ранее выяснили, что реакция организма на болезнь зависит от генетического фактора, доставшегося современному человеку от неандертальцев.
Исследователи считают, что изначально этот участок ДНК предназначался для защиты носителя от вирусов. В случае же с COVID-19, вероятно, иммунная система человека с таким фрагментом генома борется с инфекцией слишком интенсивно, что оставляет организм "хозяина" и повышает риск тяжелого течения болезни в три раза.
В публикации отмечалось, что участок ДНК, схожий с версией хромосомы неандертальца, чаще всего встречается у жителей Бангладеш: там его носителями являются 63 процента населения. Кроме того, у трети населения Южной Азии также присутствует схожий фрагмент генома. В Европе и Восточной Азии его распространенность составляет не более десяти процентов, а вот у жителей Африки аналогичные гены практически не встречаются.
По данным Всемирной организации здравоохранения, за время пандемии в мире коронавирусом заразились почти 35 миллионов человек, более миллиона погибли.
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