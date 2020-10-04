https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578191613.html

Врачи предупредили о новых неожиданностях коронавируса

Связанный с коронавирусом воспалительный синдром MIS-A, вероятно, не единственное осложнение COVID-19, заявил РБК инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T19:21

2020-10-04T19:21

2020-10-04T20:22

распространение нового коронавируса

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Связанный с коронавирусом воспалительный синдром MIS-A, вероятно, не единственное осложнение <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a>, заявил <a href="https://www.rbc.ru/">РБК</a> инфекционист Николай Малышев.Ранее ученые предположили, что этот обычно выявляемый у детей синдром может наблюдаться и у взрослых."Коронавирус — малоизвестный и малоизученный вирус, подобные явления могут происходить регулярно. COVID таит много неожиданностей, — отметил он. Инфекционист Валерий Безносенко в беседе с РБК также подчеркнул, что о последствиях заражения коронавирусом известно еще мало. Соответственно, медики пока затрудняются сказать, кто из заболевших находится в группе риска.Ранее ученые выяснили, что MIS-A проявлялся у заболевших на 14-37 сутки после появления симптомов COVID-19. При этом исследователи затруднились сказать, является ли синдром одним из проявлений тяжелой формы коронавируса, или же он связан с "постинфекциональным процессом".Среди симптомов MIS-A - аритмия и боли в животе. При этом, как утверждалось, этот синдром появлялся пациентов, не имевших острых респираторных заболеваний.В материале исследования были описаны 16 случаев в США и Британии. Все пациенты были в возрасте от 21 до 50 лет, у всех обнаружили аритмию, 12 из них была высокая температура, и только восемь из них имели респираторные симптомы. Десять пациентов попали в реанимацию, двое из них умерли.Реакция организмаКроме того, шведские и немецкие специалисты ранее выяснили, что реакция организма на болезнь зависит от генетического фактора, доставшегося современному человеку от неандертальцев.Исследователи считают, что изначально этот участок ДНК предназначался для защиты носителя от вирусов. В случае же с COVID-19, вероятно, иммунная система человека с таким фрагментом генома борется с инфекцией слишком интенсивно, что оставляет организм "хозяина" и повышает риск тяжелого течения болезни в три раза.В публикации отмечалось, что участок ДНК, схожий с версией хромосомы неандертальца, чаще всего встречается у жителей Бангладеш: там его носителями являются 63 процента населения. Кроме того, у трети населения Южной Азии также присутствует схожий фрагмент генома. В Европе и Восточной Азии его распространенность составляет не более десяти процентов, а вот у жителей Африки аналогичные гены практически не встречаются.По данным Всемирной организации здравоохранения, за время пандемии в мире коронавирусом заразились почти 35 миллионов человек, более миллиона погибли.

https://ria.ru/20201004/maski-1578182490.html

https://ria.ru/20201004/virusolog-1578185429.html

https://ria.ru/20201004/trump-1578167258.html

Vov Vov Пугают СМИ, а не "эксперты;. 40

Vov Vov Путин ! найди кто культивирует и распространяет этот вирус 21

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире