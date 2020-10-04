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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578178760.html
В США выявили почти 50 тысяч новых случаев COVID-19
Количество случаев заражения COVID-19 в США за последние сутки увеличилось почти на 50 тысяч, скончались еще 687 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T13:29
2020-10-04T13:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Количество случаев заражения COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки увеличилось почти на 50 тысяч, скончались еще 687 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа число случаев в США выросло на 49 994.Днем ранее этот показатель составлял 54 441, сообщалось о 906 скончавшихся.По последним данным университета, за все время медики выявили в США более 7,3 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 209 тысяч летальных исходов. Излечились более 2,8 миллиона человек.Во всем мире, согласно данным университета, было зафиксировано свыше 34,9 миллиона случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 24 миллионов человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили почти 50 тысяч новых случаев COVID-19

13:29 04.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖители Нью-Йорка аплодируют медикам клиники Lenox Hill на Манхеттене
Жители Нью-Йорка аплодируют медикам клиники Lenox Hill на Манхеттене - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Количество случаев заражения COVID-19 в США за последние сутки увеличилось почти на 50 тысяч, скончались еще 687 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа число случаев в США выросло на 49 994.
Днем ранее этот показатель составлял 54 441, сообщалось о 906 скончавшихся.
По последним данным университета, за все время медики выявили в США более 7,3 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 209 тысяч летальных исходов. Излечились более 2,8 миллиона человек.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Во всем мире, согласно данным университета, было зафиксировано свыше 34,9 миллиона случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 24 миллионов человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
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