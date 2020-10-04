https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578177029.html
В России около тысячи учителей заболели COVID-19 в первую неделю сентября
Около одной тысячи учителей заболели коронавирусом в первую неделю сентября, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T12:42
2020-10-04T12:42
2020-10-04T12:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Около одной тысячи учителей заболели коронавирусом в первую неделю сентября, заявил замминистра просвещения <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">РФ</a> <a href="http://ria.ru/person_viktor-basyuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Басюк</a>."Те цифры, которые вы привели, они подтверждаются, но при этом <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> отмечает, что количество заболеваний учителей, оно находится в норме и достаточно стабильно", - заявил Басюк в эфире <a href="https://www.kp.ru/radio/" target="_blank" rel="nofollow noopener">радио "Комсомольская правда"</a>, отвечая на вопрос о том, правдивы ли данные о том, что около тысячи учителей заболели коронавирусом в первую неделю сентября.Он также добавил, что сейчас решать вопросы с заболеваемости учителей необходимо на местах.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)