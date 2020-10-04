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В России около тысячи учителей заболели COVID-19 в первую неделю сентября
Около одной тысячи учителей заболели коронавирусом в первую неделю сентября, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T12:42
2020-10-04T12:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Около одной тысячи учителей заболели коронавирусом в первую неделю сентября, заявил замминистра просвещения <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">РФ</a> <a href="http://ria.ru/person_viktor-basyuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Басюк</a>."Те цифры, которые вы привели, они подтверждаются, но при этом <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> отмечает, что количество заболеваний учителей, оно находится в норме и достаточно стабильно", - заявил Басюк в эфире <a href="https://www.kp.ru/radio/" target="_blank" rel="nofollow noopener">радио "Комсомольская правда"</a>, отвечая на вопрос о том, правдивы ли данные о том, что около тысячи учителей заболели коронавирусом в первую неделю сентября.Он также добавил, что сейчас решать вопросы с заболеваемости учителей необходимо на местах.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России около тысячи учителей заболели COVID-19 в первую неделю сентября

12:42 04.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель в классе школы
Учитель в классе школы - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Около одной тысячи учителей заболели коронавирусом в первую неделю сентября, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк.
"Те цифры, которые вы привели, они подтверждаются, но при этом Роспотребнадзор отмечает, что количество заболеваний учителей, оно находится в норме и достаточно стабильно", - заявил Басюк в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о том, правдивы ли данные о том, что около тысячи учителей заболели коронавирусом в первую неделю сентября.
Он также добавил, что сейчас решать вопросы с заболеваемости учителей необходимо на местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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