https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578172742.html
В Москве выявили 3327 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 3327, Санкт-Петербурге — 392, Подмосковье — 296, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T10:45
2020-10-04T10:45
2020-10-04T10:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577780930_71:0:2519:1377_1400x0_80_0_0_304e8946310a91fb46db0602a9724d40.jpg
<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 3327, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> — 392, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> — 296, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьшее число случаев заболевания за сутки зафиксировано в Чечне - четыре, Ненецком автономном округе — два, Чукотском автономном округе — один.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577780930_0:0:2698:2024_1400x0_80_0_0_18638b64ea2bcd5d684550951dcc742e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество