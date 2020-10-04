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https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578169114.html
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, хотя больницы заполняются, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T08:15
2020-10-04T09:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> стабилизировалась, хотя больницы заполняются, заявил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество (госпитализированных. — Прим. ред.) больных все равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных", — сказал он в интервью телеканалу <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>. При этом, по словам мэра, столичные власти пока не планируют переводить на работу с COVID-19 больницы, которые оказывают плановую помощь.По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 300 тысяч человек, накануне выявили 2884 новых случая. Умерли за все время 5343 пациента, вылечились 252 тысячи человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
Больницы стабильно заполняются - в этом и состоит стабилизация, да?
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Странное понимание стабилизации. Очень прямо оригинально.
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москва
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва

Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

08:15 04.10.2020 (обновлено: 09:09 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, хотя больницы заполняются, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество (госпитализированных. — Прим. ред.) больных все равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".
При этом, по словам мэра, столичные власти пока не планируют переводить на работу с COVID-19 больницы, которые оказывают плановую помощь.

"У нас есть мобильные госпитали, которые страхуют эту ситуацию", — пояснил Собянин, отметив, что перепрофилируют отдельные корпуса, зарезервированные под эти цели.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 300 тысяч человек, накануне выявили 2884 новых случая. Умерли за все время 5343 пациента, вылечились 252 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
 
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