https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578169114.html
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, хотя больницы заполняются, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T08:15
2020-10-04T08:15
2020-10-04T09:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> стабилизировалась, хотя больницы заполняются, заявил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество (госпитализированных. — Прим. ред.) больных все равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных", — сказал он в интервью телеканалу <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>. При этом, по словам мэра, столичные власти пока не планируют переводить на работу с COVID-19 больницы, которые оказывают плановую помощь.По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 300 тысяч человек, накануне выявили 2884 новых случая. Умерли за все время 5343 пациента, вылечились 252 тысячи человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
Адам Ваксель
Больницы стабильно заполняются - в этом и состоит стабилизация, да?
239
Natalia Bikowa
Странное понимание стабилизации. Очень прямо оригинально.
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36
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва