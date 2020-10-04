https://ria.ru/20201004/kitay-1578171320.html
В Китае 18 человек погибли в ДТП
Восемнадцать человек погибли и один ранен в результате ДТП в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T10:03
2020-10-04T10:03
2020-10-04T10:21
цзилинь
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_0:106:1000:669_1400x0_80_0_0_3b390fc13218882f241a90c22796ce74.jpg
<strong>ПЕКИН, 4 окт - РИА Новости.</strong> Восемнадцать человек погибли и один ранен в результате ДТП в провинции <a href="http://ria.ru/location_Jilin/" target="_blank" data-auto="true">Цзилинь</a> на северо-востоке <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, сообщает агентство <a href="http://russian.news.cn/" target="_blank">Синьхуа.</a>Инцидент произошёл около 5.40 в воскресенье на 39-м километре трассы в городском округе Сунъюань.Сообщается, что к настоящему моменту 18 человек уже погибли, один человек ранен.В Китае в настоящее время общенациональные праздничные выходные по случаю Дня образования КНР. В это время, как правило, жители страны разъезжаются по разным городам, увеличивается поток автомобилей на трассах и учащаются дорожно-транспортные происшествия.
https://ria.ru/20200910/pogibshaya-1577051632.html
цзилинь
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_108:0:1000:669_1400x0_80_0_0_306d179be020b39b4beec06507574963.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цзилинь, китай, в мире