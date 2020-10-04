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В Китае 18 человек погибли в ДТП
Восемнадцать человек погибли и один ранен в результате ДТП в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T10:03
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цзилинь
китай
в мире
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<strong>ПЕКИН, 4 окт - РИА Новости.</strong> Восемнадцать человек погибли и один ранен в результате ДТП в провинции <a href="http://ria.ru/location_Jilin/" target="_blank" data-auto="true">Цзилинь</a> на северо-востоке <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, сообщает агентство <a href="http://russian.news.cn/" target="_blank">Синьхуа.</a>Инцидент произошёл около 5.40 в воскресенье на 39-м километре трассы в городском округе Сунъюань.Сообщается, что к настоящему моменту 18 человек уже погибли, один человек ранен.В Китае в настоящее время общенациональные праздничные выходные по случаю Дня образования КНР. В это время, как правило, жители страны разъезжаются по разным городам, увеличивается поток автомобилей на трассах и учащаются дорожно-транспортные происшествия.
https://ria.ru/20200910/pogibshaya-1577051632.html
цзилинь
китай
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цзилинь, китай, в мире

В Китае 18 человек погибли в ДТП

10:03 04.10.2020 (обновлено: 10:21 04.10.2020)
 
CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи Китая
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
CC BY 2.0 / egorgrebnev /
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ПЕКИН, 4 окт - РИА Новости. Восемнадцать человек погибли и один ранен в результате ДТП в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.
Инцидент произошёл около 5.40 в воскресенье на 39-м километре трассы в городском округе Сунъюань.
Сообщается, что к настоящему моменту 18 человек уже погибли, один человек ранен.
В Китае в настоящее время общенациональные праздничные выходные по случаю Дня образования КНР. В это время, как правило, жители страны разъезжаются по разным городам, увеличивается поток автомобилей на трассах и учащаются дорожно-транспортные происшествия.
Российская блогерша Дарья Канова - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 16:53
Российская блогерша вместе с бой-френдом погибла в ДТП в Китае
 
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ЦзилиньКитайВ мире
 
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