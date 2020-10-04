https://ria.ru/20201004/karantin-1578174480.html

В Минпросвещения сообщили о 3% школ на карантине

Около 3% школ в России находятся на карантине, заявил замглавы Минпросвещения Виктор Басюк. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T11:29

2020-10-04T11:29

2020-10-04T13:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

виктор басюк

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Около 3% школ в России находятся на карантине, заявил замглавы Минпросвещения <a href="http://ria.ru/person_viktor-basyuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Басюк</a>.Со стороны Минпросвещения не будет приниматься общего решения по переводу школ на дистанционный или гибридный формат обучения из-за ситуации с коронавирусом, заявил Виктор Басюк.Он также отметил, что каникулы с 5 октября - это не вынужденная форма: во многих школах, которые учатся по триместрам, каникулы и так должны были начаться в этот день. По его словам, Москва решила продлить эти каникулы, а те, кто учится по четвертям, ушли на вынужденные каникулы, но это решение исключительно столицы.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201002/kanikuly-1578105069.html

Сергей Сафонов Какой карантин такой? Школьники бегают по улице и контактируют дуг с другом. Зачем это всё надо было делать??? 119

Страна Дураков Минпросвещения умеет только или всех закрывать, или ничего не делать. Наладить онлайн трансляцию уроков не могут и не хотят. Да, и статистика у них своя - ждут решения сверху называется. 61

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор басюк, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), здоровье - общество, общество