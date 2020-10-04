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https://ria.ru/20201004/karantin-1578174480.html
В Минпросвещения сообщили о 3% школ на карантине
Около 3% школ в России находятся на карантине, заявил замглавы Минпросвещения Виктор Басюк. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T11:29
2020-10-04T13:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор басюк
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Около 3% школ в России находятся на карантине, заявил замглавы Минпросвещения <a href="http://ria.ru/person_viktor-basyuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Басюк</a>.Со стороны Минпросвещения не будет приниматься общего решения по переводу школ на дистанционный или гибридный формат обучения из-за ситуации с коронавирусом, заявил Виктор Басюк.Он также отметил, что каникулы с 5 октября - это не вынужденная форма: во многих школах, которые учатся по триместрам, каникулы и так должны были начаться в этот день. По его словам, Москва решила продлить эти каникулы, а те, кто учится по четвертям, ушли на вынужденные каникулы, но это решение исключительно столицы.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201002/kanikuly-1578105069.html
Какой карантин такой? Школьники бегают по улице и контактируют дуг с другом. Зачем это всё надо было делать???
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Минпросвещения умеет только или всех закрывать, или ничего не делать. Наладить онлайн трансляцию уроков не могут и не хотят. Да, и статистика у них своя - ждут решения сверху называется.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор басюк, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), здоровье - общество, общество

В Минпросвещения сообщили о 3% школ на карантине

11:29 04.10.2020 (обновлено: 13:07 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПреподаватель в пустом учебном классе
Преподаватель в пустом учебном классе - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Около 3% школ в России находятся на карантине, заявил замглавы Минпросвещения Виктор Басюк.

"Сегодня где-то примерно 3% школ от общего количества <...> находятся на карантине, но при этом надо сказать, что <...> примерно 50% школ и классов, они закрыты на карантин по ОРВИ", — заявил Басюк в эфире радио "Комсомольская правда".

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Эпидемиолог оценил решение ввести длинные каникулы в московских школах
Со стороны Минпросвещения не будет приниматься общего решения по переводу школ на дистанционный или гибридный формат обучения из-за ситуации с коронавирусом, заявил Виктор Басюк.

"Точно не будет сегодня никаких централизованных решений с уровня министерства просвещения потому что ситуация как с ковидом, так и с ОРВИ сегодня различная в регионах и муниципалитетах. Именно поэтому мы дали возможность школам <...> индивидуально определять свой образовательный процесс", — заявил Басюк в эфире радио "Комсомольская правда".

Он также отметил, что каникулы с 5 октября - это не вынужденная форма: во многих школах, которые учатся по триместрам, каникулы и так должны были начаться в этот день. По его словам, Москва решила продлить эти каникулы, а те, кто учится по четвертям, ушли на вынужденные каникулы, но это решение исключительно столицы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор БасюкМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Здоровье - ОбществоОбщество
 
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