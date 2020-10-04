Армения заявила об уничтожении трех азербайджанских самолетов силами НКР
11:40 04.10.2020 (обновлено: 13:22 04.10.2020)
© AP Photo / Azerbaijan's Defense Ministry Стрельба из реактивных установок залпового огня азербайджанской армии во время боев с силами самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики
© AP Photo / Azerbaijan's Defense Ministry
ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила в воскресенье, что карабахские силы уничтожили три самолета ВВС Азербайджана.
"Примерно в 12.00 (11.00 мск) подразделения Армии обороны (Карабаха — ред.) уничтожили на южном направлении (линии соприкосновения — ред.) три самолета и два танка противника", — написала Степанян в Facebook.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.