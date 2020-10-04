Лидер НКР рассказал об улучшении позиций армии Карабаха
00:49 04.10.2020 (обновлено: 00:50 04.10.2020)
ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что армия Карабаха после тяжелых боев в субботу улучшила позиции.
Вечером 3 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия его страны взяла под контроль семь сел на линии соприкосновения в Карабахе в Тертерском, Физулинском, Джабраильском районах.
"После тяжелых боев Армия обороны сегодня улучшила свои позиции, подготовив почву для дальнейшего продвижения вперед", - написал Арутюнян в Facebook.
Он заявил, что остается на передовой. О том, что он отправился на передовую, Арутюнян сообщил утром 3 октября.
Ранее лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.