https://ria.ru/20201004/kapli-1578188725.html

Названа опасность популярного средства от насморка

Оториноларинголог и кандидат медицинских наук Георгий Шадрин в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" напомнил о недопустимости злоупотребления... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T18:07

2020-10-04T18:07

2020-10-04T18:08

россия

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Оториноларинголог и кандидат медицинских наук Георгий Шадрин в разговоре с радиостанцией <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Говорит Москва"</a> напомнил о недопустимости злоупотребления сосудосуживающими каплями для носа."В результате <…> происходит изменение слизистой оболочки, разрастаются носовые раковины. Потом это разрастание само уже не рассасывается", — отметил он.Медик подчеркнул, что эти популярные лекарственные средства нужно применять строго в соответствии с предписаниями врача. Также он посоветовал использовать такие капли не более семи дней подряд.

https://ria.ru/20201004/maski-1578182490.html

yu yu Я ими пользуюсь уже 20 лет каждый день. Без них хуже намного ! Это советы из области не петь и не курить, не есть жырного, острого, сладкого и т.д. Т.е. невыполнимо ! 15

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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