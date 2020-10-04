https://ria.ru/20201004/kapli-1578188725.html
Названа опасность популярного средства от насморка
Оториноларинголог и кандидат медицинских наук Георгий Шадрин в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" напомнил о недопустимости злоупотребления... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T18:07
2020-10-04T18:07
2020-10-04T18:08
россия
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Оториноларинголог и кандидат медицинских наук Георгий Шадрин в разговоре с радиостанцией <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Говорит Москва"</a> напомнил о недопустимости злоупотребления сосудосуживающими каплями для носа."В результате <…> происходит изменение слизистой оболочки, разрастаются носовые раковины. Потом это разрастание само уже не рассасывается", — отметил он.Медик подчеркнул, что эти популярные лекарственные средства нужно применять строго в соответствии с предписаниями врача. Также он посоветовал использовать такие капли не более семи дней подряд.
https://ria.ru/20201004/maski-1578182490.html
yu yu
Я ими пользуюсь уже 20 лет каждый день. Без них хуже намного ! Это советы из области не петь и не курить, не есть жырного, острого, сладкого и т.д. Т.е. невыполнимо !
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, общество