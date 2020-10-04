https://ria.ru/20201004/kamedi-1578188305.html

Похудевшая звезда Comedy Woman поделилась фотографией из бассейна

Звезда Comedy Woman 37-летняя Надежда Ангарская выложила в Instagram фото с отдыха в Анапе, чем вызывала бурную реакцию подписчиков. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T17:56

2020-10-04T17:56

2020-10-04T17:58

шоубиз

анапа

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Звезда Comedy Woman 37-летняя Надежда Ангарская выложила в Instagram фото с отдыха в <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапе</a>, чем вызывала бурную реакцию подписчиков. На снимке комедиантка лежит разноцветном слитном в купальнике в бассейне. “Это мой первый отдых за последнее время, который прежде, чем состоятся – переносился три раза”, - пожаловалась Ангарская. Поклонники обратили внимание на то, что звезда похудела и выглядит очень счастливой и здоровой. “Надя! Вы в купальнике обворожительны!” - сообщила olgav.vergu.“Надежда, вы просто роскошная женщина! Просто восторг!” - прокомментировал dennisvol4.“Хорошее фото. Живое, не постановочное”, - выразила мнение odintsovanadezhda.“Королева”, - добавил seldomidze.

https://ria.ru/20200925/khudoba-1577759659.html

анапа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа