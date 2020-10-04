https://ria.ru/20201004/kamedi-1578188305.html
Похудевшая звезда Comedy Woman поделилась фотографией из бассейна
Звезда Comedy Woman 37-летняя Надежда Ангарская выложила в Instagram фото с отдыха в Анапе, чем вызывала бурную реакцию подписчиков. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T17:56
2020-10-04T17:56
2020-10-04T17:58
шоубиз
анапа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578187011_0:169:1080:777_1400x0_80_0_0_9363774589ef1a42fef43e10e3500e55.jpg
<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Звезда Comedy Woman 37-летняя Надежда Ангарская выложила в Instagram фото с отдыха в <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапе</a>, чем вызывала бурную реакцию подписчиков. На снимке комедиантка лежит разноцветном слитном в купальнике в бассейне. “Это мой первый отдых за последнее время, который прежде, чем состоятся – переносился три раза”, - пожаловалась Ангарская. Поклонники обратили внимание на то, что звезда похудела и выглядит очень счастливой и здоровой. “Надя! Вы в купальнике обворожительны!” - сообщила olgav.vergu.“Надежда, вы просто роскошная женщина! Просто восторг!” - прокомментировал dennisvol4.“Хорошее фото. Живое, не постановочное”, - выразила мнение odintsovanadezhda.“Королева”, - добавил seldomidze.
https://ria.ru/20200925/khudoba-1577759659.html
анапа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578187011_0:176:1080:986_1400x0_80_0_0_331f81b7ab371d3e647a6f1b15003330.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
Звезда Comedy Woman 37-летняя Надежда Ангарская выложила в Instagram фото с отдыха в Анапе
, чем вызывала бурную реакцию подписчиков.
На снимке комедиантка лежит разноцветном слитном в купальнике в бассейне. “Это мой первый отдых за последнее время, который прежде, чем состоятся – переносился три раза”, - пожаловалась Ангарская.
Поклонники обратили внимание на то, что звезда похудела и выглядит очень счастливой и здоровой.
“Надя! Вы в купальнике обворожительны!” - сообщила olgav.vergu.
“Надежда, вы просто роскошная женщина! Просто восторг!” - прокомментировал dennisvol4.
“Хорошее фото. Живое, не постановочное”, - выразила мнение odintsovanadezhda.
“Королева”, - добавил seldomidze.