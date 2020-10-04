Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201004/kamedi-1578188305.html
Похудевшая звезда Comedy Woman поделилась фотографией из бассейна
Звезда Comedy Woman 37-летняя Надежда Ангарская выложила в Instagram фото с отдыха в Анапе, чем вызывала бурную реакцию подписчиков. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T17:56
2020-10-04T17:58
шоубиз
анапа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578187011_0:169:1080:777_1400x0_80_0_0_9363774589ef1a42fef43e10e3500e55.jpg
<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Звезда Comedy Woman 37-летняя Надежда Ангарская выложила в Instagram фото с отдыха в <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапе</a>, чем вызывала бурную реакцию подписчиков. На снимке комедиантка лежит разноцветном слитном в купальнике в бассейне. “Это мой первый отдых за последнее время, который прежде, чем состоятся – переносился три раза”, - пожаловалась Ангарская. Поклонники обратили внимание на то, что звезда похудела и выглядит очень счастливой и здоровой. “Надя! Вы в купальнике обворожительны!” - сообщила olgav.vergu.“Надежда, вы просто роскошная женщина! Просто восторг!” - прокомментировал dennisvol4.“Хорошее фото. Живое, не постановочное”, - выразила мнение odintsovanadezhda.“Королева”, - добавил seldomidze.
https://ria.ru/20200925/khudoba-1577759659.html
анапа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578187011_0:176:1080:986_1400x0_80_0_0_331f81b7ab371d3e647a6f1b15003330.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анапа

Похудевшая звезда Comedy Woman поделилась фотографией из бассейна

17:56 04.10.2020 (обновлено: 17:58 04.10.2020)
 
© Надежда Ангарская/InstagramФото из Instagram Надежды Ангарской
Фото из Instagram Надежды Ангарской - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Надежда Ангарская/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Звезда Comedy Woman 37-летняя Надежда Ангарская выложила в Instagram фото с отдыха в Анапе, чем вызывала бурную реакцию подписчиков.
На снимке комедиантка лежит разноцветном слитном в купальнике в бассейне. “Это мой первый отдых за последнее время, который прежде, чем состоятся – переносился три раза”, - пожаловалась Ангарская.
Поклонники обратили внимание на то, что звезда похудела и выглядит очень счастливой и здоровой.
“Надя! Вы в купальнике обворожительны!” - сообщила olgav.vergu.
Резидент Comedy Woman Надежда Сысоева - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 12:42
Звезда Comedy Woman опубликовала новый снимок и напугала фанатов худобой
“Надежда, вы просто роскошная женщина! Просто восторг!” - прокомментировал dennisvol4.
“Хорошее фото. Живое, не постановочное”, - выразила мнение odintsovanadezhda.
“Королева”, - добавил seldomidze.
 
Обсудить0
ШоубизАнапа
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03Могут ли потерять вашу зарплату при зачислении по телефону?
02:00Эксперт объяснил, кому нужна банковская страховка от мошенников
01:55Глава Камчатки назвал возможные причины экологического бедствия в регионе
01:27Пушков оценил обострение конфликта в Карабахе словами про Одессу
01:22"Разве это его родина?": президент Грузии резко высказалась о Саакашвили
01:11Глава Грузии предложила принять встречу Минской группы ОБСЕ по Карабаху
01:09Ереван показал видео уничтожения грузовиков с азербайджанскими солдатами
01:02Трамп рассказал, что многое узнал о COVID-19
00:50Трамп скрыл результаты первого теста на коронавирус, пишет WSJ
00:48Трамп покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников
00:40НКО станут отчитываться об использовании собранных пожертвований
00:32Мосгорсуд снова попытается отобрать присяжных для дела сестер Хачатурян
00:15Каникулы и удаленка: часть жителей Москвы останется дома с понедельника
00:04Названы города России с самой высокой зарплатой
23:41В Минпросвещения уточнили число находящихся на карантине школ
23:22Баку заявил о госпитализации пяти человек после обстрела Мингячевира
23:06Армения опровергла сообщения об ударах по территориям вблизи Баку
23:05Познер предложил COVID-диссидентам жить в вольере
23:03В Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом
22:57В Карабахе пригрозили перенести операции на территорию Азербайджана
Лента новостейМолния