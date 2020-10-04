https://ria.ru/20201004/kamchatka-1578176161.html

Камчатские власти назвали предполагаемую причину гибели морских животных

Морские животные на побережье Тихого океана на Камчатке не могли погибнуть из-за шторма, вероятно, причиной этого стало загрязнение, а затем их останки... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T12:21

2020-10-04T12:21

2020-10-04T12:21

загрязнение воды на камчатке

тихий океан

москва

камчатский край

происшествия

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт - РИА Новости.</strong> Морские животные на побережье <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a> на Камчатке не могли погибнуть из-за шторма, вероятно, причиной этого стало загрязнение, а затем их останки выбросило на берег, заявили в Камчатгидрометцентре, чьи данные приводят власти региона.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для проведения анализов. В исследованиях на Камчатке задействованы все ответственные ведомства и службы.Она отметила, что с 28 на 29 сентября Камчатка действительно находилась в зоне действия циклона, а в акватории Авачинской бухты и прибрежных районах фиксировался ветер скоростью более 25 метров в секунду.Ранее в Камчатгидромете заявили, что сложившаяся на прошлой неделе ситуация свидетельствует о том, что загрязнение произошло в придонном слое. Именно поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений содержания в воде нефтепродуктов и фенола.

https://ria.ru/20201004/zagryaznenie-1578170804.html

Игор Петр Короче если бы не шторм никто бы не узнал ничего 30

Денис Носков Человеческий фактор? Да быть не может 17

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, тихий океан, москва, камчатский край, происшествия