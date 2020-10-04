Камчатские власти назвали предполагаемую причину гибели морских животных
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт - РИА Новости. Морские животные на побережье Тихого океана на Камчатке не могли погибнуть из-за шторма, вероятно, причиной этого стало загрязнение, а затем их останки выбросило на берег, заявили в Камчатгидрометцентре, чьи данные приводят власти региона.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. В исследованиях на Камчатке задействованы все ответственные ведомства и службы.
"Здесь, вероятней всего, это произошло по стечению обстоятельств: произошло загрязнение, потом штормовой ветер поднял всё в сторону берега. Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма", - приводит пресс-служба правительства региона слова начальника Камчатгидромета Веры Поляковой.
Она отметила, что с 28 на 29 сентября Камчатка действительно находилась в зоне действия циклона, а в акватории Авачинской бухты и прибрежных районах фиксировался ветер скоростью более 25 метров в секунду.
"Исходя из этого, вполне возможно, что сильное волнение на море, где волны доходили до шести метров, спровоцировало вынос на берег морских животных со дна Авачинской бухты. Шторма в это время для Камчатки не редкость: бывали и более сильные шторма", - добавила Полякова.
Ранее в Камчатгидромете заявили, что сложившаяся на прошлой неделе ситуация свидетельствует о том, что загрязнение произошло в придонном слое. Именно поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений содержания в воде нефтепродуктов и фенола.