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https://ria.ru/20201004/kamchatka-1578176161.html
Камчатские власти назвали предполагаемую причину гибели морских животных
Морские животные на побережье Тихого океана на Камчатке не могли погибнуть из-за шторма, вероятно, причиной этого стало загрязнение, а затем их останки... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T12:21
2020-10-04T12:21
загрязнение воды на камчатке
тихий океан
москва
камчатский край
происшествия
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт - РИА Новости.</strong> Морские животные на побережье <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a> на Камчатке не могли погибнуть из-за шторма, вероятно, причиной этого стало загрязнение, а затем их останки выбросило на берег, заявили в Камчатгидрометцентре, чьи данные приводят власти региона.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для проведения анализов. В исследованиях на Камчатке задействованы все ответственные ведомства и службы.Она отметила, что с 28 на 29 сентября Камчатка действительно находилась в зоне действия циклона, а в акватории Авачинской бухты и прибрежных районах фиксировался ветер скоростью более 25 метров в секунду.Ранее в Камчатгидромете заявили, что сложившаяся на прошлой неделе ситуация свидетельствует о том, что загрязнение произошло в придонном слое. Именно поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений содержания в воде нефтепродуктов и фенола.
https://ria.ru/20201004/zagryaznenie-1578170804.html
Короче если бы не шторм никто бы не узнал ничего
30
Человеческий фактор? Да быть не может
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тихий океан
москва
камчатский край
РИА Новости
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загрязнение воды на камчатке, тихий океан, москва, камчатский край, происшествия

Камчатские власти назвали предполагаемую причину гибели морских животных

12:21 04.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
Сотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт - РИА Новости. Морские животные на побережье Тихого океана на Камчатке не могли погибнуть из-за шторма, вероятно, причиной этого стало загрязнение, а затем их останки выбросило на берег, заявили в Камчатгидрометцентре, чьи данные приводят власти региона.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. В исследованиях на Камчатке задействованы все ответственные ведомства и службы.
"Здесь, вероятней всего, это произошло по стечению обстоятельств: произошло загрязнение, потом штормовой ветер поднял всё в сторону берега. Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма", - приводит пресс-служба правительства региона слова начальника Камчатгидромета Веры Поляковой.
Она отметила, что с 28 на 29 сентября Камчатка действительно находилась в зоне действия циклона, а в акватории Авачинской бухты и прибрежных районах фиксировался ветер скоростью более 25 метров в секунду.
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"Исходя из этого, вполне возможно, что сильное волнение на море, где волны доходили до шести метров, спровоцировало вынос на берег морских животных со дна Авачинской бухты. Шторма в это время для Камчатки не редкость: бывали и более сильные шторма", - добавила Полякова.
Ранее в Камчатгидромете заявили, что сложившаяся на прошлой неделе ситуация свидетельствует о том, что загрязнение произошло в придонном слое. Именно поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений содержания в воде нефтепродуктов и фенола.
 
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Загрязнение воды на КамчаткеТихий океанМоскваКамчатский крайПроисшествия
 
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