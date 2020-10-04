https://ria.ru/20201004/kamchatka-1578175985.html

Эксперты обследуют реки, впадающие в Авачинский залив на Камчатке

Обследование рек, впадающих в Авачинский залив на Камчатке, запланировано на понедельник, 5 октября, сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T12:13

2020-10-04T12:13

2020-10-04T12:13

загрязнение воды на камчатке

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

камчатский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Обследование рек, впадающих в Авачинский залив на Камчатке, запланировано на понедельник, 5 октября, сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Rosrybolovstvo/" target="_blank" data-auto="true">Росрыболовства</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Klokov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Клоков</a>.Ранее серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов - в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные."Четвертого октября специалистами теруправления, совместно с представителями КамчатНИРО, был повторно обследован Халактырский пляж, бухты Малая, Средняя и Большая Лагерная, бухта Спасения. Взяты пробы воды, песка, биоматериалов из выбросов гидробионтов - по 8 проб в каждой точке. Часть этих проб в ближайшее время будет передана в Москву, где имеется больше возможностей для проведения тщательного анализа", - сказал Клоков.Руководитель пресс-службы ведомства подчеркнул, что специалисты Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства ведут постоянный мониторинг экологической обстановки в районе Халактырского пляжа и прилегающих к нему территорий с момента появления первых сообщений от жителей региона."Возбуждено административное дело по признакам нарушения статьи 8.42 КоАП РФ (нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта - ред.)", - сообщил Клоков.

https://ria.ru/20201004/kamchatka-1578173833.html

https://ria.ru/20201004/kamchatka-1578175402.html

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камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), камчатский край, происшествия