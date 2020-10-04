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https://ria.ru/20201004/kamchatka-1578175985.html
Эксперты обследуют реки, впадающие в Авачинский залив на Камчатке
Обследование рек, впадающих в Авачинский залив на Камчатке, запланировано на понедельник, 5 октября, сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T12:13
2020-10-04T12:13
загрязнение воды на камчатке
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
камчатский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Обследование рек, впадающих в Авачинский залив на Камчатке, запланировано на понедельник, 5 октября, сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Rosrybolovstvo/" target="_blank" data-auto="true">Росрыболовства</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Klokov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Клоков</a>.Ранее серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов - в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные."Четвертого октября специалистами теруправления, совместно с представителями КамчатНИРО, был повторно обследован Халактырский пляж, бухты Малая, Средняя и Большая Лагерная, бухта Спасения. Взяты пробы воды, песка, биоматериалов из выбросов гидробионтов - по 8 проб в каждой точке. Часть этих проб в ближайшее время будет передана в Москву, где имеется больше возможностей для проведения тщательного анализа", - сказал Клоков.Руководитель пресс-службы ведомства подчеркнул, что специалисты Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства ведут постоянный мониторинг экологической обстановки в районе Халактырского пляжа и прилегающих к нему территорий с момента появления первых сообщений от жителей региона."Возбуждено административное дело по признакам нарушения статьи 8.42 КоАП РФ (нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта - ред.)", - сообщил Клоков.
https://ria.ru/20201004/kamchatka-1578173833.html
https://ria.ru/20201004/kamchatka-1578175402.html
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РИА Новости
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загрязнение воды на камчатке, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), камчатский край, происшествия

Эксперты обследуют реки, впадающие в Авачинский залив на Камчатке

12:13 04.10.2020
 
© РИА Новости / Александр ПирагисСотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
Сотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Обследование рек, впадающих в Авачинский залив на Камчатке, запланировано на понедельник, 5 октября, сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков.
Ранее серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов - в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.
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"Четвертого октября специалистами теруправления, совместно с представителями КамчатНИРО, был повторно обследован Халактырский пляж, бухты Малая, Средняя и Большая Лагерная, бухта Спасения. Взяты пробы воды, песка, биоматериалов из выбросов гидробионтов - по 8 проб в каждой точке. Часть этих проб в ближайшее время будет передана в Москву, где имеется больше возможностей для проведения тщательного анализа", - сказал Клоков.
"На 5 октября запланировано обследование рек, впадающих в Авачинский залив: Налычева, Таенка, Сухая и ряда других. Будут взяты пробы воды, песка, возможных выбросов гидробионтов", - добавил он.
Руководитель пресс-службы ведомства подчеркнул, что специалисты Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства ведут постоянный мониторинг экологической обстановки в районе Халактырского пляжа и прилегающих к нему территорий с момента появления первых сообщений от жителей региона.
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"Возбуждено административное дело по признакам нарушения статьи 8.42 КоАП РФ (нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта - ред.)", - сообщил Клоков.
 
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Загрязнение воды на КамчаткеФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Камчатский крайПроисшествия
 
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