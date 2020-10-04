https://ria.ru/20201004/kamchatka-1578175402.html

Стали известны подробности загрязнения воды у берегов Камчатки

Загрязнение прибрежной акватории Тихого океана на Камчатке произошло в придонном слое, поэтому первые пробы не показали значительных превышений содержания в... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T11:49

2020-10-04T11:49

2020-10-04T13:16

загрязнение воды на камчатке

камчатский край

происшествия

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт — РИА Новости.</strong> Загрязнение прибрежной акватории <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a> на Камчатке произошло в придонном слое, поэтому первые пробы не показали значительных превышений содержания в воде нефтепродуктов и фенола, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Камчатгидромет).В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным Минприроды региона, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для проведения анализов. В исследованиях на Камчатке задействованы все ответственные ведомства и службы."Сложившаяся на прошлой неделе ситуация свидетельствует о том, что загрязнение было в придонном слое. Именно поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу", — приводит пресс-служба слова начальника Камчатгидромета Веры Поляковой.Она отметила, что изначально пробы воды отбирались на поверхности, однако на следующей неделе специалисты планируют провести повторные исследования."Пробы мы отбирали на поверхности, поэтому на следующей неделе планируем выезд для отбора проб на удалении от берега по всей толще воды, то есть на поверхности, в середине и в придонном слое. Также планируем выехать комиссионно в устья рек совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзором</a> и <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, чтобы также отобрать пробы", — добавила Полякова.

https://ria.ru/20201004/kamchatka-1578173833.html

https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578151057.html

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камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, камчатский край, происшествия