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https://ria.ru/20201004/kamchatka-1578173833.html
Глава Камчатки заявил об улучшении ситуации на побережье Авачинской бухты
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил в своём Telegram-канале об улучшении экологической обстановки в прибрежных водах после проведённого... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T11:10
2020-10-04T11:49
владимир солодов
загрязнение воды на камчатке
камчатский край
общество
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт — РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> заявил в своём <a href="https://t.me/vsolodovbrief/208" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> об улучшении экологической обстановки в прибрежных водах после проведённого обследования Авачинской бухты.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. В субботу губернатор Камчатского края Владимир Солодов также заявил о планах по дополнительному обследованию Халактырского пляжа и акватории Авачинской бухты."Могу констатировать, что сегодня обстановка на Авачинской бухте благоприятная, люди отдыхают на берегу моря, и в целом ситуация нормализуется, благодаря уникальной способности океана к самовосстановлению. Мы будем добиваться ... полноценного и досконального изучения причин, но сейчас констатируем что ситуация значительно улучшилась за последние дни", - сказал Солодов.По его словам, в воскресенье были обследованы небольшие бухты, прилегающие к Авачинской, где также фиксировались случаи гибели морских животных."В целом можно констатировать, что цвет воды нигде не отличается от нормального, пятен, загрязнений нет. Также сделали облёт квадрокоптером, он подтверждает эти выводы. Действительно присутствуют в ряде бухт выброшенные скопления морских ежей, звёзд, в одном месте видели нескольких осьминогов. С причиной падежа морских животных будут разбираться учёные, пробы воды также взяты. Сегодня также водолазы опускались в (городе — ред.) <a href="http://ria.ru/location_Viljuchinsk/" target="_blank" data-auto="true">Вилючинске</a>, видели на глубине где-то 4-5 метров скопления тоже морских ежей и звёзд, такая полоса идёт, после неё море живое, подтверждают они, там таких явлений нет", - сказал губернатор.Он также добавил, что пробы, взятые на побережье Камчатки, были отправлены для исследований не только в Москву, но и во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивосток</a>."По итогу мы поймём какое вещество могло быть причиной тех явлений, которые мы сейчас видим. Также учёные-ихтиологи должны оценить другие факторы, которые могли привести к гибели животных", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578151057.html
https://ria.ru/20201004/kamchatka-1578175402.html
камчатский край
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Губернатор Камчатского края об итогах инспекции Авачинской бухты с воды
Губернатор Камчатского края об итогах инспекции Авачинской бухты с воды
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владимир солодов, загрязнение воды на камчатке, камчатский край, общество

Глава Камчатки заявил об улучшении ситуации на побережье Авачинской бухты

11:10 04.10.2020 (обновлено: 11:49 04.10.2020)
 
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт — РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил в своём Telegram-канале об улучшении экологической обстановки в прибрежных водах после проведённого обследования Авачинской бухты.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. В субботу губернатор Камчатского края Владимир Солодов также заявил о планах по дополнительному обследованию Халактырского пляжа и акватории Авачинской бухты.
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"Могу констатировать, что сегодня обстановка на Авачинской бухте благоприятная, люди отдыхают на берегу моря, и в целом ситуация нормализуется, благодаря уникальной способности океана к самовосстановлению. Мы будем добиваться ... полноценного и досконального изучения причин, но сейчас констатируем что ситуация значительно улучшилась за последние дни", - сказал Солодов.
По его словам, в воскресенье были обследованы небольшие бухты, прилегающие к Авачинской, где также фиксировались случаи гибели морских животных.
"В целом можно констатировать, что цвет воды нигде не отличается от нормального, пятен, загрязнений нет. Также сделали облёт квадрокоптером, он подтверждает эти выводы. Действительно присутствуют в ряде бухт выброшенные скопления морских ежей, звёзд, в одном месте видели нескольких осьминогов. С причиной падежа морских животных будут разбираться учёные, пробы воды также взяты. Сегодня также водолазы опускались в (городе — ред.) Вилючинске, видели на глубине где-то 4-5 метров скопления тоже морских ежей и звёзд, такая полоса идёт, после неё море живое, подтверждают они, там таких явлений нет", - сказал губернатор.
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Он также добавил, что пробы, взятые на побережье Камчатки, были отправлены для исследований не только в Москву, но и во Владивосток.
"По итогу мы поймём какое вещество могло быть причиной тех явлений, которые мы сейчас видим. Также учёные-ихтиологи должны оценить другие факторы, которые могли привести к гибели животных", - отметил глава региона.
 
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Владимир СолодовЗагрязнение воды на КамчаткеКамчатский крайОбщество
 
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