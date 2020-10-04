В Минске восстановили работу мобильного интернета
© Sputnik / Виктор ТолочкоЗадержание участников несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Работа мобильного интернета возобновлена в Минске в полном объеме, сообщил в воскресенье белорусский оператор связи A1.
В воскресенье в Минске противники действующего президента Александра Лукашенко проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста. Милиция в этой связи перешла на усиленный вариант несения службы, ряд протестующих были задержаны. Проблемы с мобильным интернетом традиционно наблюдаются в белорусской столице по воскресеньям, когда проходят наиболее массовые несанкционированные акции. Мобильный интернет ограничивается для воспрепятствования сбора протестующих, которые координируют свои действия через Telegram. В этот раз А1 также сообщил, что пропускная способность мобильного интернета снижена по распоряжению уполномоченных госорганов.
"По состоянию на 18.05 (совпадает с мск) предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении оператора в Twitter.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.