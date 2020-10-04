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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201004/internet-1578180474.html
В Минске снизили скорость мобильного интернета по требованию властей
Пропускная способность мобильного интернета в воскресенье в Минске снижена по распоряжению уполномоченных госорганов, сообщил белорусский оператор А1. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T14:20
2020-10-04T14:41
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 окт – РИА Новости.</strong> Пропускная способность мобильного интернета в воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> снижена по распоряжению уполномоченных госорганов, сообщил белорусский оператор <a href="http://ria.ru/organization_a1/" target="_blank" data-auto="true">А1</a>.В воскресенье в Минске противники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> планируют провести очередную не согласованную с властями акцию протеста, соответствующие призывы ранее были опубликованы в оппозиционных Telegram-каналах. Милиция в этой связи перешла на усиленный вариант несения службы. Проблемы с мобильным интернетом традиционно наблюдаются в белорусской столице по воскресеньям, когда проходят наиболее массовые несанкционированные акции. Мобильный интернет ограничивается для воспрепятствования сбора протестующих, которые координируют свои действия через <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>.В нем отмечается, что о восстановлении корректного доступа будет сообщено, "как только это станет возможным".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
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минск
белоруссия
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минск, белоруссия, в мире

В Минске снизили скорость мобильного интернета по требованию властей

14:20 04.10.2020 (обновлено: 14:41 04.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоВо время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Пропускная способность мобильного интернета в воскресенье в Минске снижена по распоряжению уполномоченных госорганов, сообщил белорусский оператор А1.
В воскресенье в Минске противники действующего президента Александра Лукашенко планируют провести очередную не согласованную с властями акцию протеста, соответствующие призывы ранее были опубликованы в оппозиционных Telegram-каналах. Милиция в этой связи перешла на усиленный вариант несения службы. Проблемы с мобильным интернетом традиционно наблюдаются в белорусской столице по воскресеньям, когда проходят наиболее массовые несанкционированные акции. Мобильный интернет ограничивается для воспрепятствования сбора протестующих, которые координируют свои действия через Telegram.

"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 4 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении оператора в Twitter.

В нем отмечается, что о восстановлении корректного доступа будет сообщено, "как только это станет возможным".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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