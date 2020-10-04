В Минске снизили скорость мобильного интернета по требованию властей
14:20 04.10.2020 (обновлено: 14:41 04.10.2020)
© Sputnik / Виктор ТолочкоВо время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
В воскресенье в Минске противники действующего президента Александра Лукашенко планируют провести очередную не согласованную с властями акцию протеста, соответствующие призывы ранее были опубликованы в оппозиционных Telegram-каналах. Милиция в этой связи перешла на усиленный вариант несения службы. Проблемы с мобильным интернетом традиционно наблюдаются в белорусской столице по воскресеньям, когда проходят наиболее массовые несанкционированные акции. Мобильный интернет ограничивается для воспрепятствования сбора протестующих, которые координируют свои действия через Telegram.
"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 4 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении оператора в Twitter.
В нем отмечается, что о восстановлении корректного доступа будет сообщено, "как только это станет возможным".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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