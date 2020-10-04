https://ria.ru/20201004/huawei-1578173128.html

СМИ: японские фирмы просят у США одобрить продажи компонентов Huawei

Японские компании Sony и Kioxia вслед за южнокорейскими Samsung Electronics и SK Hynix обратились к Министерству торговли США за одобрением на поставку... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T10:56

2020-10-04T10:56

2020-10-04T16:04

внесение huawei в черный список сша

huawei technologies

китай

япония

сша

технологии

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<strong>ТОКИО, 4 окт — РИА Новости.</strong> Японские компании Sony и Kioxia вслед за южнокорейскими <a href="http://ria.ru/organization_Samsung_Electronics/" target="_blank" data-auto="true">Samsung Electronics</a> и SK Hynix обратились к <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_torgovli_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Министерству торговли США</a> за одобрением на поставку компонентов китайской <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei Technologies</a>, которая находится в черном списке <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.По данным издания <a href="https://asia.nikkei.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nikkei Asian Review</a> со ссылкой на неназванные источники, без получения одобрения со стороны американского ведомства японские компании "могут столкнуться с рисками для своей прибыли". При этом, по состоянию на 3 октября, одобрение пока не выдано.Ранее японская Sony поставляла Huawei до 20 процентов от общего объема всех производимых ею сверхчувствительных матриц.США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a> и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции. При этом в своем давлении на союзников США доходят до угроз прекратить передавать разведывательные данные в случае сотрудничества с китайскими компаниями в области 5G.С мая прошлого года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.

https://ria.ru/20200928/huawei-1577888309.html

https://ria.ru/20200830/shenchzhen-1576471717.html

super.senya1010 Независимая страна Япония! 53

Ростислав Звягинцев Ндаааа... Самураи уже не те. 41

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китай

япония

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

внесение huawei в черный список сша, huawei technologies, китай, япония, сша, технологии