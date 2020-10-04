Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201004/huawei-1578173128.html
СМИ: японские фирмы просят у США одобрить продажи компонентов Huawei
Японские компании Sony и Kioxia вслед за южнокорейскими Samsung Electronics и SK Hynix обратились к Министерству торговли США за одобрением на поставку... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T10:56
2020-10-04T16:04
внесение huawei в черный список сша
huawei technologies
китай
япония
сша
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155573/08/1555730835_19:0:3658:2047_1400x0_80_0_0_ff780041be49cddb98c5662bd5a90a13.jpg
<strong>ТОКИО, 4 окт — РИА Новости.</strong> Японские компании Sony и Kioxia вслед за южнокорейскими <a href="http://ria.ru/organization_Samsung_Electronics/" target="_blank" data-auto="true">Samsung Electronics</a> и SK Hynix обратились к <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_torgovli_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Министерству торговли США</a> за одобрением на поставку компонентов китайской <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei Technologies</a>, которая находится в черном списке <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.По данным издания <a href="https://asia.nikkei.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nikkei Asian Review</a> со ссылкой на неназванные источники, без получения одобрения со стороны американского ведомства японские компании "могут столкнуться с рисками для своей прибыли". При этом, по состоянию на 3 октября, одобрение пока не выдано.Ранее японская Sony поставляла Huawei до 20 процентов от общего объема всех производимых ею сверхчувствительных матриц.США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a> и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции. При этом в своем давлении на союзников США доходят до угроз прекратить передавать разведывательные данные в случае сотрудничества с китайскими компаниями в области 5G.С мая прошлого года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.
https://ria.ru/20200928/huawei-1577888309.html
https://ria.ru/20200830/shenchzhen-1576471717.html
Независимая страна Япония!
53
Ндаааа... Самураи уже не те.
41
7
китай
япония
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155573/08/1555730835_474:0:3203:2047_1400x0_80_0_0_7148555b50cad775efd2929efa88db0f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
внесение huawei в черный список сша, huawei technologies, китай, япония, сша, технологии

СМИ: японские фирмы просят у США одобрить продажи компонентов Huawei

10:56 04.10.2020 (обновлено: 16:04 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтенд компании Huawei
Стенд компании Huawei - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 окт — РИА Новости. Японские компании Sony и Kioxia вслед за южнокорейскими Samsung Electronics и SK Hynix обратились к Министерству торговли США за одобрением на поставку компонентов китайской Huawei Technologies, которая находится в черном списке США.
По данным издания Nikkei Asian Review со ссылкой на неназванные источники, без получения одобрения со стороны американского ведомства японские компании "могут столкнуться с рисками для своей прибыли". При этом, по состоянию на 3 октября, одобрение пока не выдано.
Стенд компании Huawei с презентацией сетей 5G в Греции - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 14:24
СМИ рассказали о давлении США на Германию из-за Huawei
Ранее японская Sony поставляла Huawei до 20 процентов от общего объема всех производимых ею сверхчувствительных матриц.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции. При этом в своем давлении на союзников США доходят до угроз прекратить передавать разведывательные данные в случае сотрудничества с китайскими компаниями в области 5G.
Шэньчжэнь, Китай - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 08:00
Где находится самый опасный для Америки город в мире
С мая прошлого года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.
 
Обсудить7
Внесение Huawei в черный список СШАHuawei TechnologiesКитайЯпонияСШАТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03Могут ли потерять вашу зарплату при зачислении по телефону?
02:00Эксперт объяснил, кому нужна банковская страховка от мошенников
01:55Глава Камчатки назвал возможные причины экологического бедствия в регионе
01:27Пушков оценил обострение конфликта в Карабахе словами про Одессу
01:22"Разве это его родина?": президент Грузии резко высказалась о Саакашвили
01:11Глава Грузии предложила принять встречу Минской группы ОБСЕ по Карабаху
01:09Ереван показал видео уничтожения грузовиков с азербайджанскими солдатами
01:02Трамп рассказал, что многое узнал о COVID-19
00:50Трамп скрыл результаты первого теста на коронавирус, пишет WSJ
00:48Трамп покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников
00:40НКО станут отчитываться об использовании собранных пожертвований
00:32Мосгорсуд снова попытается отобрать присяжных для дела сестер Хачатурян
00:15Каникулы и удаленка: часть жителей Москвы останется дома с понедельника
00:04Названы города России с самой высокой зарплатой
23:41В Минпросвещения уточнили число находящихся на карантине школ
23:22Баку заявил о госпитализации пяти человек после обстрела Мингячевира
23:06Армения опровергла сообщения об ударах по территориям вблизи Баку
23:05Познер предложил COVID-диссидентам жить в вольере
23:03В Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом
22:57В Карабахе пригрозили перенести операции на территорию Азербайджана
Лента новостейМолния