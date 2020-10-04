https://ria.ru/20201004/horoscope-1578129201.html

Названы самые добрые знаки зодиака

Писательница и специалист по нарративной психологии Кристин Шонвальд провела исследование и составила рейтинг знаков зодиака по степени их отношения к... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T06:11

2020-10-04T06:11

2020-10-04T06:11

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<strong>МОСКВА, 4 окт – РИА Новости</strong>. Писательница и специалист по нарративной психологии Кристин Шонвальд провела исследование и составила рейтинг знаков зодиака по степени их отношения к окружающим. Теперь известно, кто добр, а кто просто старается казаться милыми, <a href="https://www.yourtango.com/2019326506/horoscope-six-genuinely-kind-zodiac-signs-according-astrology" target="_blank">сообщает</a> Yourtango. Оказалось, что добрее всех те, кто родился под знаком <strong>Рыб</strong>. Они не раздумывая остановят свою машину, чтобы подвезти кого-нибудь, спасут собаку, угостят кофе за свой счет и так далее. Люди ценят терпение Рыб и обычно обращаются к ним, чтоб рассказать о своих проблемах. <strong>Девы</strong> готовы всем прийти на помощь. Они очень сообразительны и даже если сами не знают, как именно помочь, то знают, где найти ответ. На них можно положиться, они всегда готовы вас выслушать и при этом не думать о сотне других более важных для них вещей. Они воспримут и обдумают каждое ваше слово. <strong>Весы</strong> настроены проявлять сочувствие, эмпатию и щедрость по отношению к окружающим. Они обязательно уступят место в метро, придержат дверь перед пожилым человеком и готовы к волонтерской работе. Ко всем, кто встречается им на жизненном пути, они относятся с уважением.<strong>Близнецы</strong> не склонны осуждать окружающих. Они сделают все, чтобы вы чувствовали себя комфортно и не сомневались в том, что вам рады. Они умеют видеть в людях хорошее, знают, что именно вы хотите сейчас услышать, и прекрасно говорят комплименты. К ним хорошо обращаться за "добрым словом". <strong>Львы</strong> добры и всегда готовы оказаться вам поддержку. Они умеют выражать любовь и привязанность и часто это делают. При этом они ничего не принимают как само собой разумеющееся. Ради другого человека они готовы на все, даже в ущерб собственным интересам. Преданность — еще одно их несомненное достоинство, можете не сомневаться, что в споре они займут ваше сторону.<strong>Овны</strong> всегда говорят то, что думают, ничего не обсуждают за вашей спиной, и если дали слово, то держат его. Они любопытны и всегда могут найти что-то интересное в каждом человеке. Если кто-то грустит, Овны готовы улучшить им настроение, предложив какую-то авантюру или просто сделав что-то смешное. У них большое сердце и огромный запас доброты.

https://ria.ru/20200927/zodiac-1577782543.html

https://ria.ru/20200323/1568923578.html

https://ria.ru/20200913/goroskop-1577104801.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры