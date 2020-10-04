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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201004/gyandzha-1578177499.html
Глава НКР назвал удар по военным объектам в Гяндже предупредительным
Президент Карабаха Араик Арутюнян заявил в воскресенье, что удар по военным объектам в азербайджанском городе Гянджа был предупредительным. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T12:55
2020-10-04T13:47
араик арутюнян
дональд трамп
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
гянджа
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<strong>ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости.</strong> Президент Карабаха <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> заявил в воскресенье, что удар по военным объектам в азербайджанском городе Гянджа был предупредительным.Ранее пресс-секретарь президента Ваграм Погосян сообщил об уничтожении военного аэродрома в Гяндже.Он напомнил, что поручил прекратить удары из артиллерийских и ракетных средств , чтобы "дать время Азербайджану". Карабахский лидер призвал азербайджанскую армию "держаться подальше от гражданского населения".Арутюнян также проинформировал, что присвоил высшее звание "Герой Арцаха" пятерым участникам боевых действий, одному из них – посмертно.Ранее лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
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нагорный карабах
азербайджан
армения
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араик арутюнян, дональд трамп, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, обострение конфликта в нагорном карабахе, гянджа, в мире

Глава НКР назвал удар по военным объектам в Гяндже предупредительным

12:55 04.10.2020 (обновлено: 13:47 04.10.2020)
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаПоследствия удара в Гяндже на западе Азербайджана
Последствия удара в Гяндже на западе Азербайджана - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
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ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Президент Карабаха Араик Арутюнян заявил в воскресенье, что удар по военным объектам в азербайджанском городе Гянджа был предупредительным.
Ранее пресс-секретарь президента Ваграм Погосян сообщил об уничтожении военного аэродрома в Гяндже.
"Одумайтесь, потому что мы продолжим наносить удары по военным объектам в других, если понадобится, более крупных городах. Это был предупредительный огонь", - сказал Арутюнян в видеообращении.
Он напомнил, что поручил прекратить удары из артиллерийских и ракетных средств , чтобы "дать время Азербайджану". Карабахский лидер призвал азербайджанскую армию "держаться подальше от гражданского населения".
Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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Арутюнян также проинформировал, что присвоил высшее звание "Герой Арцаха" пятерым участникам боевых действий, одному из них – посмертно.
Ранее лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАраик АрутюнянДональд ТрампНагорный КарабахВладимир ПутинАзербайджанАрменияОбострение конфликта в Нагорном КарабахеГянджаВ мире
 
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