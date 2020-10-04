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Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю
Правительство Греции продлило до 12 октября разрешение на въезд в страну до 500 граждан России в неделю. Постановление опубликовано в официальной... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T10:25
2020-10-04T17:54
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<strong>АФИНЫ, 4 окт — РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> продлило до 12 октября разрешение на въезд в страну до 500 граждан России в неделю. Постановление опубликовано в официальной правительственной газете.Срок разрешения, которое начало действовать с 7 сентября, истекал 5 октября, теперь его продлили еще на неделю.Условия въезда остаются прежними. Россияне могут въезжать в Грецию только воздушным путем через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона. При себе у них должен быть отрицательный тест на COVID-19 (сдать его следует не позднее чем за 72 часа до прибытия в страну) и справка на английском языке с указанием всех данных.Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой, а в случае его отсутствия запретить проходить на борт, иначе им придется репатриировать пассажира за свой счет.Кроме того, у въезжающих должен быть ваучер на отель или документы, где указано их временное место жительства. За день до прибытия в Грецию россияне должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав контактные данные в стране. По прилете пассажиры выборочно пройдут обследование на коронавирус, и до получения результатов им нельзя покидать место временного проживания. Нарушителям грозит штраф в пять тысяч евро. Власти Греции тщательно проверяют соблюдение режима самоизоляции.С 1 июля все аэропорты Греции начали принимать рейсы из-за границы, однако Россия не входила в список открытых стран. Въезд до 500 россиян в неделю греческие власти разрешили с 7 сентября, но, по данным туроператоров, после этого туристических рейсов из России не было. В "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлоте</a>" заявили, что не видят возможности возобновить полеты, "Эгейские авиалинии" также не стали организовывать рейсы.В этом году туристический сезон в Греции из-за пандемии начался только 1 июля и уже заканчивается. Многие отели так и не открылись, а некоторые начинают закрываться. Всего, по данным греческих властей, с 1 июля по 29 сентября в страну въехали 4,327 миллиона человек, большинство из них (3,674 миллиона) — автотранспортом. При этом в прошлом году Грецию посетили 33 миллиона человек.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200905/turisty-1576812772.html
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, аэрофлот, греция, афины, в мире

Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю

10:25 04.10.2020 (обновлено: 17:54 04.10.2020)
 
CC BY 2.0 / Arian Zwegers / Церковь на острове Санторини
Церковь на острове Санторини - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
CC BY 2.0 / Arian Zwegers /
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АФИНЫ, 4 окт — РИА Новости. Правительство Греции продлило до 12 октября разрешение на въезд в страну до 500 граждан России в неделю. Постановление опубликовано в официальной правительственной газете.
Срок разрешения, которое начало действовать с 7 сентября, истекал 5 октября, теперь его продлили еще на неделю.
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 10:54
Без теста никуда. Уточнены правила въезда россиян в "туристические Мекки"
Условия въезда остаются прежними. Россияне могут въезжать в Грецию только воздушным путем через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона. При себе у них должен быть отрицательный тест на COVID-19 (сдать его следует не позднее чем за 72 часа до прибытия в страну) и справка на английском языке с указанием всех данных.
Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой, а в случае его отсутствия запретить проходить на борт, иначе им придется репатриировать пассажира за свой счет.
Кроме того, у въезжающих должен быть ваучер на отель или документы, где указано их временное место жительства.
За день до прибытия в Грецию россияне должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав контактные данные в стране. По прилете пассажиры выборочно пройдут обследование на коронавирус, и до получения результатов им нельзя покидать место временного проживания. Нарушителям грозит штраф в пять тысяч евро. Власти Греции тщательно проверяют соблюдение режима самоизоляции.
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 10:10
Стали известны правила въезда россиян в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
С 1 июля все аэропорты Греции начали принимать рейсы из-за границы, однако Россия не входила в список открытых стран. Въезд до 500 россиян в неделю греческие власти разрешили с 7 сентября, но, по данным туроператоров, после этого туристических рейсов из России не было. В "Аэрофлоте" заявили, что не видят возможности возобновить полеты, "Эгейские авиалинии" также не стали организовывать рейсы.
В этом году туристический сезон в Греции из-за пандемии начался только 1 июля и уже заканчивается. Многие отели так и не открылись, а некоторые начинают закрываться. Всего, по данным греческих властей, с 1 июля по 29 сентября в страну въехали 4,327 миллиона человек, большинство из них (3,674 миллиона) — автотранспортом. При этом в прошлом году Грецию посетили 33 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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