https://ria.ru/20201004/gosduma-1578180083.html

Встреча лидеров фракций Госдумы с Путиным пройдет 6 октября по видеосвязи

Встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций запланирована на 6 октября по видеосвязи, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T14:08

2020-10-04T14:08

2020-10-04T14:39

россия

госдума рф

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Встреча президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с лидерами думских фракций запланирована на 6 октября по видеосвязи, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.Ранее лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> сообщил РИА Новости, что на отправленное Путину обращение с просьбой о встрече с лидерами фракций <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> получен ответ о согласии на ее проведение, о дате и формате мероприятия решения на тот момент не было. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что глава государства проведет встречу по видеосвязи с главами думских фракций в первой декаде октября.Позже Зюганов подтвердил РИА Новости, что встреча Путина с лидерами фракций Госдумы запланирована 6 октября по видеосвязи."Да, по крайней мере, отмены не было, по видеосвязи. Я думаю, что в нынешней ситуации это правильно. Готовимся обстоятельно – сижу, штудирую бюджет новый", - подтвердил Зюганов.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, владимир путин, политика