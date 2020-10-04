Встреча лидеров фракций Госдумы с Путиным пройдет 6 октября по видеосвязи
14:08 04.10.2020 (обновлено: 14:39 04.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций запланирована на 6 октября по видеосвязи, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.
"Встреча состоится во вторник, 6 октября, по видеосвязи", - сказал собеседник агентства.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что на отправленное Путину обращение с просьбой о встрече с лидерами фракций Госдумы получен ответ о согласии на ее проведение, о дате и формате мероприятия решения на тот момент не было. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что глава государства проведет встречу по видеосвязи с главами думских фракций в первой декаде октября.
Позже Зюганов подтвердил РИА Новости, что встреча Путина с лидерами фракций Госдумы запланирована 6 октября по видеосвязи.
"Да, по крайней мере, отмены не было, по видеосвязи. Я думаю, что в нынешней ситуации это правильно. Готовимся обстоятельно – сижу, штудирую бюджет новый", - подтвердил Зюганов.
19 сентября, 14:41ИнфографикаПроект федерального бюджета России на 2021–2023 годы