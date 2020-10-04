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Встреча лидеров фракций Госдумы с Путиным пройдет 6 октября по видеосвязи
Встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций запланирована на 6 октября по видеосвязи, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T14:08
2020-10-04T14:39
россия
госдума рф
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Встреча президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с лидерами думских фракций запланирована на 6 октября по видеосвязи, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.Ранее лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> сообщил РИА Новости, что на отправленное Путину обращение с просьбой о встрече с лидерами фракций <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> получен ответ о согласии на ее проведение, о дате и формате мероприятия решения на тот момент не было. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что глава государства проведет встречу по видеосвязи с главами думских фракций в первой декаде октября.Позже Зюганов подтвердил РИА Новости, что встреча Путина с лидерами фракций Госдумы запланирована 6 октября по видеосвязи."Да, по крайней мере, отмены не было, по видеосвязи. Я думаю, что в нынешней ситуации это правильно. Готовимся обстоятельно – сижу, штудирую бюджет новый", - подтвердил Зюганов.
россия
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россия, госдума рф, владимир путин, политика

Встреча лидеров фракций Госдумы с Путиным пройдет 6 октября по видеосвязи

14:08 04.10.2020 (обновлено: 14:39 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций запланирована на 6 октября по видеосвязи, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.
"Встреча состоится во вторник, 6 октября, по видеосвязи", - сказал собеседник агентства.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что на отправленное Путину обращение с просьбой о встрече с лидерами фракций Госдумы получен ответ о согласии на ее проведение, о дате и формате мероприятия решения на тот момент не было. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что глава государства проведет встречу по видеосвязи с главами думских фракций в первой декаде октября.
Позже Зюганов подтвердил РИА Новости, что встреча Путина с лидерами фракций Госдумы запланирована 6 октября по видеосвязи.
"Да, по крайней мере, отмены не было, по видеосвязи. Я думаю, что в нынешней ситуации это правильно. Готовимся обстоятельно – сижу, штудирую бюджет новый", - подтвердил Зюганов.
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