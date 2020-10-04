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Шоубиз
https://ria.ru/20201004/fadeev-1578177658.html
Максима Фадеева не узнали на старом снимке
Продюсер Максим Фадеев опубликовал в Instagram фотографию времен студенчества. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T13:04
2020-10-04T13:04
шоубиз
россия
максим фадеев
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Продюсер <a href="https://ria.ru/person_Maksim_Fadeev/" target="_blank">Максим Фадеев</a> опубликовал в Instagram фотографию времен студенчества. "Это наша компания друзей, в далекие 80-е! Скоро начнется то, что мы будем называть развалом СССР, — написал он. Подписчики не сразу узнали его на групповом снимке. "Где же вы на фото?" — спросила galinka11503. "А вы в середине сверху??? —поинтересовалась kiki_2019_123456789. Фадеев ответил утвердительно. "Худенький, красивый!", — добавила wchigvinceva.
https://ria.ru/20200703/1573842412.html
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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россия, максим фадеев

Максима Фадеева не узнали на старом снимке

13:04 04.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКомпозитор и продюсер Максим Фадеев
Композитор и продюсер Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев опубликовал в Instagram фотографию времен студенчества.
"Это наша компания друзей, в далекие 80-е! Скоро начнется то, что мы будем называть развалом СССР, — написал он.
Подписчики не сразу узнали его на групповом снимке.
"Где же вы на фото?" — спросила galinka11503.
"А вы в середине сверху??? —поинтересовалась kiki_2019_123456789. Фадеев ответил утвердительно.
"Худенький, красивый!", — добавила wchigvinceva.
Композитор и продюсер Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 03.07.2020
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ШоубизРоссияМаксим Фадеев
 
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