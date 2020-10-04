https://ria.ru/20201004/fadeev-1578177658.html

Максима Фадеева не узнали на старом снимке

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в Instagram фотографию времен студенчества. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T13:04

2020-10-04T13:04

2020-10-04T13:04

шоубиз

россия

максим фадеев

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Продюсер <a href="https://ria.ru/person_Maksim_Fadeev/" target="_blank">Максим Фадеев</a> опубликовал в Instagram фотографию времен студенчества. "Это наша компания друзей, в далекие 80-е! Скоро начнется то, что мы будем называть развалом СССР, — написал он. Подписчики не сразу узнали его на групповом снимке. "Где же вы на фото?" — спросила galinka11503. "А вы в середине сверху??? —поинтересовалась kiki_2019_123456789. Фадеев ответил утвердительно. "Худенький, красивый!", — добавила wchigvinceva.

https://ria.ru/20200703/1573842412.html

россия

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максим фадеев