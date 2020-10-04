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Британский эсминец вошел в акваторию Черного моря
Эскадренный миноносец Dragon ВМС Великобритании зашел в акваторию Черного моря, сообщили в российском Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T21:26
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россия
вмс великобритании
черное море
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Эскадренный миноносец Dragon <a href="http://ria.ru/organization_VMS_Velikobritanii/" target="_blank" data-auto="true">ВМС Великобритании</a> зашел в акваторию <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a>, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.В ведомстве отметили, что силы Черноморского флота начали слежение за иностранным боевым кораблем.Российские военные в середине сентября констатировали, что корабли НАТО стали находиться в Черном море дольше, чем в 2019 году. Так, начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России — первый заместитель начальника Генштаба <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rudskojj/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рудской</a> сообщал, что количество заходов остается высоким, а общая продолжительность пребывания возросла на 33 процента.Также, по его словам, до 40 процентов этих кораблей несут высокоточное оружие большой дальности. В качестве примера он привел американский эсминец "Франклин Рузвельт", который может нести до 90 крылатых ракет "Томагавк".По его словам, <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> нарастило в Черном море интенсивность не только военно-морских сил, но и стратегической авиации и средств воздушной и морской разведки.
https://ria.ru/20200918/eskalatsiya-1577451402.html
Надо РЭБом попугать.........
25
И что ж оно там плавает ?...
17
13
россия
черное море
великобритания
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россия, вмс великобритании, черное море, великобритания, в мире

Британский эсминец вошел в акваторию Черного моря

21:26 04.10.2020 (обновлено: 22:31 04.10.2020)
 
© РИА Новости / В. КиселевКорабли Черноморского флота ВМФ России
Корабли Черноморского флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / В. Киселев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Эскадренный миноносец Dragon ВМС Великобритании зашел в акваторию Черного моря, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
В ведомстве отметили, что силы Черноморского флота начали слежение за иностранным боевым кораблем.
Российские военные в середине сентября констатировали, что корабли НАТО стали находиться в Черном море дольше, чем в 2019 году. Так, начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России — первый заместитель начальника Генштаба Сергей Рудской сообщал, что количество заходов остается высоким, а общая продолжительность пребывания возросла на 33 процента.
Также, по его словам, до 40 процентов этих кораблей несут высокоточное оружие большой дальности. В качестве примера он привел американский эсминец "Франклин Рузвельт", который может нести до 90 крылатых ракет "Томагавк".
По его словам, НАТО нарастило в Черном море интенсивность не только военно-морских сил, но и стратегической авиации и средств воздушной и морской разведки.
Американский эсминец USS Roosevelt во время транзита в направлении Черного моря - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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РоссияВМС ВеликобританииЧерное мореВеликобританияВ мире
 
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