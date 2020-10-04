https://ria.ru/20201004/esminets-1578195090.html

Британский эсминец вошел в акваторию Черного моря

Эскадренный миноносец Dragon ВМС Великобритании зашел в акваторию Черного моря, сообщили в российском Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T21:26

2020-10-04T21:26

2020-10-04T22:31

россия

вмс великобритании

черное море

великобритания

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Эскадренный миноносец Dragon <a href="http://ria.ru/organization_VMS_Velikobritanii/" target="_blank" data-auto="true">ВМС Великобритании</a> зашел в акваторию <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a>, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.В ведомстве отметили, что силы Черноморского флота начали слежение за иностранным боевым кораблем.Российские военные в середине сентября констатировали, что корабли НАТО стали находиться в Черном море дольше, чем в 2019 году. Так, начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России — первый заместитель начальника Генштаба <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rudskojj/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рудской</a> сообщал, что количество заходов остается высоким, а общая продолжительность пребывания возросла на 33 процента.Также, по его словам, до 40 процентов этих кораблей несут высокоточное оружие большой дальности. В качестве примера он привел американский эсминец "Франклин Рузвельт", который может нести до 90 крылатых ракет "Томагавк".По его словам, <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> нарастило в Черном море интенсивность не только военно-морских сил, но и стратегической авиации и средств воздушной и морской разведки.

https://ria.ru/20200918/eskalatsiya-1577451402.html

Егор Панкратов Надо РЭБом попугать......... 25

Тула ГородГерой И что ж оно там плавает ?... 17

13

россия

черное море

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вмс великобритании, черное море, великобритания, в мире