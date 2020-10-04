https://ria.ru/20201004/ekokatastrofa-na-kamchatke-1578195044.html
Массовая гибель животных: экокатастрофа на берегах Камчатки
На Камчатке из-за сильного загрязнения воды погибли морские животные. Первыми забили тревогу местные серферы.
2020-10-04T21:27
2020-10-04T21:27
2020-10-04T21:46
тихий океан
следственный комитет россии (ск рф)
видео
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Почти у всех одинаковые симптомы: тошнота, першение в горле, начали чесаться глаза. Жители и туристы делились фотографиями побережья Тихого океана, усыпанного трупами обитателей дна. Результаты неутешительны: в воде — превышение содержания нефтепродуктов и фенола. В Москву направили пробы с загрязненного побережья. Природоохранная прокуратура и СК начали проверки.
тихий океан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Массовая гибель животных: экокатастрофа на берегах Камчатки
На Камчатке из-за сильного загрязнения воды погибли морские животные. Первыми забили тревогу местные серферы. Почти у всех одинаковые симптомы: тошнота, першение в горле, начали чесаться глаза. Жители и туристы делились фотографиями побережья Тихого океана, усыпанного трупами обитателей дна. Результаты неутешительны: в воде — превышение содержания нефтепродуктов и фенола. В Москву направили пробы с загрязненного побережья. Природоохранная прокуратура и СК начали проверки.
2020-10-04T21:27
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PT3M01S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, тихий океан, следственный комитет россии (ск рф), видео
Массовая гибель животных: экокатастрофа на берегах Камчатки
21:27 04.10.2020 (обновлено: 21:46 04.10.2020)
На Камчатке из-за сильного загрязнения воды погибли морские животные. Первыми забили тревогу местные серферы.