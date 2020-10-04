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https://ria.ru/20201004/dtp-1578183943.html
На Урале завели дело на водителя, наехавшего на пешеходов
Возбуждено уголовное дело против водителя, который столкнулся с тремя автомобилями и въехал в группу пешеходов в Нижнем Тагиле, сообщается на сайте МВД России. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T16:05
2020-10-04T16:05
skoda
свердловская область
нижний тагил
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Возбуждено уголовное дело против водителя, который столкнулся с тремя автомобилями и въехал в группу пешеходов в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Tagil/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Тагиле</a>, сообщается на <a href="https://xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank">сайте </a>МВД России.Ранее прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> сообщила, что 3 октября водитель автомобиля "ВАЗ-2109" выехал на перекресток на красный сигнал светофора, в связи с чем произошло столкновение с автомобилем Daewoo Nexia и <a href="http://ria.ru/organization_Skoda/" target="_blank" data-auto="true">Skoda</a> Rapid. После столкновения автомобиль "ВАЗ" снес ограждение тротуара, выехал на тротуар и наехал на пешеходов, а также на автомобиль "ГАЗель", припаркованный на тротуаре.Также сообщалось, что водитель автомобиля Daewoo Nexia, мужчина 1949 года рождения, госпитализирован с диагнозом "ушиб грудной клетки". Пассажир автомобиля "ВАЗ-2109", женщина 1997 года рождения, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. Пассажир автомобиля "ВАЗ-2109", женщина 1994 года рождения, госпитализирована с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга".Отмечается, что водитель "ВАЗ" 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В марте 2019 года он был лишен права управления транспортным средством на 1,5 года за езду в нетрезвом состоянии, а в сентябре 2019 привлечен к ответственности за повторное нарушение."В настоящее время подозреваемый содержится под стражей", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20201004/arbat-1578180179.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201003/dtp-voronezh-1578156926.html
свердловская область
нижний тагил
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skoda, свердловская область, нижний тагил, происшествия

На Урале завели дело на водителя, наехавшего на пешеходов

16:05 04.10.2020
 
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской областиДТП в Нижнем Тагиле. 3 октября 2020
ДТП в Нижнем Тагиле. 3 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело против водителя, который столкнулся с тремя автомобилями и въехал в группу пешеходов в Нижнем Тагиле, сообщается на сайте МВД России.
Ранее прокуратура Свердловской области сообщила, что 3 октября водитель автомобиля "ВАЗ-2109" выехал на перекресток на красный сигнал светофора, в связи с чем произошло столкновение с автомобилем Daewoo Nexia и Skoda Rapid. После столкновения автомобиль "ВАЗ" снес ограждение тротуара, выехал на тротуар и наехал на пешеходов, а также на автомобиль "ГАЗель", припаркованный на тротуаре.
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Также сообщалось, что водитель автомобиля Daewoo Nexia, мужчина 1949 года рождения, госпитализирован с диагнозом "ушиб грудной клетки". Пассажир автомобиля "ВАЗ-2109", женщина 1997 года рождения, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. Пассажир автомобиля "ВАЗ-2109", женщина 1994 года рождения, госпитализирована с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга".
"Следственным подразделением ОВД Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по статье 264 части 3 УК РФ в отношении водителя, в состоянии алкогольного опьянения совершившего дорожного-транспортное происшествие, в результате которого пострадали шесть человек", - приводятся на сайте слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
Отмечается, что водитель "ВАЗ" 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В марте 2019 года он был лишен права управления транспортным средством на 1,5 года за езду в нетрезвом состоянии, а в сентябре 2019 привлечен к ответственности за повторное нарушение.
"В настоящее время подозреваемый содержится под стражей", - добавляется в сообщении.
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SkodaСвердловская областьНижний ТагилПроисшествия
 
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