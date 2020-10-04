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В Челябинской области пьяная женщина без прав сбила троих детей
Жительница Челябинской области на автомобиле сбила троих детей, катавшихся по деревне на скутере, один мальчик погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T10:19
2020-10-04T17:22
гумвд
челябинская область
происшествия
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 4 окт — РИА Новости.</strong> Жительница <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> на автомобиле сбила троих детей, катавшихся по деревне на скутере, один мальчик погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">МВД</a>.По данным полиции, ДТП произошло накануне днем в деревне Бутырки Чебаркульского района. Автомобиль ВАЗ-2110 врезался в скутер, которым управлял десятилетний мальчик. Пассажир скутера, еще один мальчик десяти лет, погиб. Двое детей, одному из которых три года, получили травмы, их госпитализировали.Водитель с места происшествия скрылся, но его быстро нашли. Это оказалась местная жительница, 1991 года рождения, причем водительских прав у нее нет.Кроме того, добавили в пресс-службе ГУМВД, медосвидетельствование показало, что женщина была пьяна. Материалы проверки полиция передала в региональное управление Следственного комитета, которое возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Областная прокуратура взяла расследование на контроль.
https://radiosputnik.ria.ru/20201003/dtp-voronezh-1578156926.html
https://ria.ru/20200917/dtp-1577372827.html
Там и другая сторона:малолетние на скутере- на проезжей части! ПДД не только для водителей, но для родителей!
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челябинская область
РИА Новости
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гумвд, челябинская область, происшествия

В Челябинской области пьяная женщина без прав сбила троих детей

10:19 04.10.2020 (обновлено: 17:22 04.10.2020)
 
© Фото : ЧП ДТП Златоуст/ВКонтактеСкутер, на котором катались дети по деревне в Челябинской области
Скутер, на котором катались дети по деревне в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Фото : ЧП ДТП Златоуст/ВКонтакте
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 окт — РИА Новости. Жительница Челябинской области на автомобиле сбила троих детей, катавшихся по деревне на скутере, один мальчик погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
По данным полиции, ДТП произошло накануне днем в деревне Бутырки Чебаркульского района. Автомобиль ВАЗ-2110 врезался в скутер, которым управлял десятилетний мальчик. Пассажир скутера, еще один мальчик десяти лет, погиб. Двое детей, одному из которых три года, получили травмы, их госпитализировали.
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Водитель с места происшествия скрылся, но его быстро нашли. Это оказалась местная жительница, 1991 года рождения, причем водительских прав у нее нет.
Кроме того, добавили в пресс-службе ГУМВД, медосвидетельствование показало, что женщина была пьяна. Материалы проверки полиция передала в региональное управление Следственного комитета, которое возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Областная прокуратура взяла расследование на контроль.
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ГУМВДЧелябинская областьПроисшествия
 
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