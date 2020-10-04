https://ria.ru/20201004/dtp-1578171759.html
В Челябинской области пьяная женщина без прав сбила троих детей
Жительница Челябинской области на автомобиле сбила троих детей, катавшихся по деревне на скутере, один мальчик погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T10:19
2020-10-04T10:19
2020-10-04T17:22
гумвд
челябинская область
происшествия
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 4 окт — РИА Новости.</strong> Жительница <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> на автомобиле сбила троих детей, катавшихся по деревне на скутере, один мальчик погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">МВД</a>.По данным полиции, ДТП произошло накануне днем в деревне Бутырки Чебаркульского района. Автомобиль ВАЗ-2110 врезался в скутер, которым управлял десятилетний мальчик. Пассажир скутера, еще один мальчик десяти лет, погиб. Двое детей, одному из которых три года, получили травмы, их госпитализировали.Водитель с места происшествия скрылся, но его быстро нашли. Это оказалась местная жительница, 1991 года рождения, причем водительских прав у нее нет.Кроме того, добавили в пресс-службе ГУМВД, медосвидетельствование показало, что женщина была пьяна. Материалы проверки полиция передала в региональное управление Следственного комитета, которое возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Областная прокуратура взяла расследование на контроль.
https://radiosputnik.ria.ru/20201003/dtp-voronezh-1578156926.html
https://ria.ru/20200917/dtp-1577372827.html
Петр Бронников
Там и другая сторона:малолетние на скутере- на проезжей части! ПДД не только для водителей, но для родителей!
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челябинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, челябинская область, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 4 окт — РИА Новости.
Жительница Челябинской области
на автомобиле сбила троих детей, катавшихся по деревне на скутере, один мальчик погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД
.
По данным полиции, ДТП произошло накануне днем в деревне Бутырки Чебаркульского района. Автомобиль ВАЗ-2110 врезался в скутер, которым управлял десятилетний мальчик. Пассажир скутера, еще один мальчик десяти лет, погиб. Двое детей, одному из которых три года, получили травмы, их госпитализировали.
Водитель с места происшествия скрылся, но его быстро нашли. Это оказалась местная жительница, 1991 года рождения, причем водительских прав у нее нет.
Кроме того, добавили в пресс-службе ГУМВД, медосвидетельствование показало, что женщина была пьяна. Материалы проверки полиция передала в региональное управление Следственного комитета, которое возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Областная прокуратура взяла расследование на контроль.