https://ria.ru/20201004/donbass-1578174741.html

В Киеве заявили, что план по урегулированию в Донбассе "лежит на столе"

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев уже представил план по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T11:38

2020-10-04T11:38

2020-10-04T15:35

ситуация в днр и лнр

андрей ермак

киев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 4 окт — РИА Новости.</strong> Глава офиса президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ermak/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Ермак</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> уже представил план по мирному урегулированию ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>."Сегодня украинский план мирного урегулирования лежит на столе. Этот план имеет в конце то, чего так ждет украинский народ и чего, я надеюсь, ждут все прогрессивные страны, наши партнеры, коллеги и так далее. И чего в первую очередь ждут жители Донбасса, ждут наши военные и их семьи", — сказал он в эфире телеканала "<a href="https://24tv.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Украина 24</a>".Финальным этапом плана станет проведение местных выборов на основании законов Украины и Копенгагенской конвенции, пояснил Ермак.Он добавил, что будет настаивать на том, чтобы переговоры Трехсторонней контактной группы проходили еженедельно, а не раз в две недели. "Я считаю, что люди, которые там работают, должны каждый раз выходить с конкретным результатом", — считает глава офиса президента.На 25 октября на Украине назначены местные выборы, но на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a> они не состоятся. Как заявляли украинские власти, выборы на этих территориях могут пройти только после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи Киеву контроля над украинско-российской границей.В Москве неоднократно отмечали, что урегулирование ситуации в Донбассе должно происходить в строгом соответствии с Минскими соглашениями, которые подписаны всеми сторонами, в том числе Киевом, Донецком и Луганском, и утверждены Совбезом ООН. Этот план, в частности, предусматривает проведение конституционной реформы, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В первый день после отвода войск должен начаться диалог о проведении в Донбассе местных выборов в соответствии с украинским законодательством. И только после этого планировалось начать восстановление полного контроля над границей со стороны Украины. Однако этот план так и не был осуществлен, так как Киев постоянно затягивает его выполнение.На этой неделе полпред России в контактной группе <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a> заявил, что планы Украины вернуть Донбасс на своих условиях говорят о фактическом прекращении соблюдения ею Минских соглашений.

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

Лысый Кучерявый Сегодня украинский план мирного урегулирования лежит на столе в Фашингтоне. 122

Nikolaj Agafonov Теперь уже не в Киеве, а в Куеве... А в таком городе все что угодно может лежать и не только на столе... Самое печальное то, что Украина фактически прекратила свое существование как самостоятельное государство. 100

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, андрей ермак, киев, украина, в мире