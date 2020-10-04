https://ria.ru/20201004/donbass-1578174741.html
В Киеве заявили, что план по урегулированию в Донбассе "лежит на столе"
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев уже представил план по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T11:38
2020-10-04T11:38
2020-10-04T15:35
ситуация в днр и лнр
андрей ермак
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928508_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_8ba7d193082682776805586d1e30f0e3.jpg
<strong>КИЕВ, 4 окт — РИА Новости.</strong> Глава офиса президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ermak/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Ермак</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> уже представил план по мирному урегулированию ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>."Сегодня украинский план мирного урегулирования лежит на столе. Этот план имеет в конце то, чего так ждет украинский народ и чего, я надеюсь, ждут все прогрессивные страны, наши партнеры, коллеги и так далее. И чего в первую очередь ждут жители Донбасса, ждут наши военные и их семьи", — сказал он в эфире телеканала "<a href="https://24tv.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Украина 24</a>".Финальным этапом плана станет проведение местных выборов на основании законов Украины и Копенгагенской конвенции, пояснил Ермак.Он добавил, что будет настаивать на том, чтобы переговоры Трехсторонней контактной группы проходили еженедельно, а не раз в две недели. "Я считаю, что люди, которые там работают, должны каждый раз выходить с конкретным результатом", — считает глава офиса президента.На 25 октября на Украине назначены местные выборы, но на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a> они не состоятся. Как заявляли украинские власти, выборы на этих территориях могут пройти только после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи Киеву контроля над украинско-российской границей.В Москве неоднократно отмечали, что урегулирование ситуации в Донбассе должно происходить в строгом соответствии с Минскими соглашениями, которые подписаны всеми сторонами, в том числе Киевом, Донецком и Луганском, и утверждены Совбезом ООН. Этот план, в частности, предусматривает проведение конституционной реформы, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В первый день после отвода войск должен начаться диалог о проведении в Донбассе местных выборов в соответствии с украинским законодательством. И только после этого планировалось начать восстановление полного контроля над границей со стороны Украины. Однако этот план так и не был осуществлен, так как Киев постоянно затягивает его выполнение.На этой неделе полпред России в контактной группе <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a> заявил, что планы Украины вернуть Донбасс на своих условиях говорят о фактическом прекращении соблюдения ею Минских соглашений.
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
Лысый Кучерявый
Сегодня украинский план мирного урегулирования лежит на столе в Фашингтоне.
122
Nikolaj Agafonov
Теперь уже не в Киеве, а в Куеве... А в таком городе все что угодно может лежать и не только на столе... Самое печальное то, что Украина фактически прекратила свое существование как самостоятельное государство.
100
31
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928508_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_05a04f2178b3eec0c465503dda07573e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, андрей ермак, киев, украина, в мире
КИЕВ, 4 окт — РИА Новости.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
заявил, что Киев
уже представил план по мирному урегулированию ситуации в Донбассе
.
"Сегодня украинский план мирного урегулирования лежит на столе. Этот план имеет в конце то, чего так ждет украинский народ и чего, я надеюсь, ждут все прогрессивные страны, наши партнеры, коллеги и так далее. И чего в первую очередь ждут жители Донбасса, ждут наши военные и их семьи", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24
".
Финальным этапом плана станет проведение местных выборов на основании законов Украины и Копенгагенской конвенции, пояснил Ермак.
Он добавил, что будет настаивать на том, чтобы переговоры Трехсторонней контактной группы проходили еженедельно, а не раз в две недели.
"Я считаю, что люди, которые там работают, должны каждый раз выходить с конкретным результатом", — считает глава офиса президента.
На 25 октября на Украине назначены местные выборы, но на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей
они не состоятся. Как заявляли украинские власти, выборы на этих территориях могут пройти только после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи Киеву контроля над украинско-российской границей.
В Москве неоднократно отмечали, что урегулирование ситуации в Донбассе должно происходить в строгом соответствии с Минскими соглашениями, которые подписаны всеми сторонами, в том числе Киевом, Донецком и Луганском, и утверждены Совбезом ООН. Этот план, в частности, предусматривает проведение конституционной реформы, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В первый день после отвода войск должен начаться диалог о проведении в Донбассе местных выборов в соответствии с украинским законодательством. И только после этого планировалось начать восстановление полного контроля над границей со стороны Украины. Однако этот план так и не был осуществлен, так как Киев постоянно затягивает его выполнение.
На этой неделе полпред России в контактной группе Борис Грызлов
заявил, что планы Украины вернуть Донбасс на своих условиях говорят о фактическом прекращении соблюдения ею Минских соглашений.