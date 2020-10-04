https://ria.ru/20201004/dolschiki-1578176542.html

Правительство изменило правила поддержки Фонда защиты прав дольщиков

Правительство РФ изменило правила поддержки Фонда защиты прав дольщиков, это защитит права граждан, купивших квартиру с отделкой, и поможет урегулировать... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T12:30

2020-10-04T12:30

2020-10-04T12:30

россия

фонд защиты прав дольщиков

недвижимость

жилье

новости - недвижимость

михаил мишустин

общество

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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Правительство РФ изменило правила поддержки <a href="http://ria.ru/organization_Fond_zashhity_prav_dolshhikov/" target="_blank" data-auto="true">Фонда защиты прав дольщиков</a>, это защитит права граждан, купивших квартиру с отделкой, и поможет урегулировать конфликты при изменении площади жилья, сообщается на <a href="http://government.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> кабмина."Председатель правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> своим постановлением внёс изменения в правила субсидирования Фонда защиты прав дольщиков, который помогает в решении проблем участников долевого строительства", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, в распоряжении указано, что таким образом фонд гарантирует гражданам завершение строительства жилья или возврат средств при банкротстве застройщика. Расходы фонда финансируются из госбюджета, а правила предоставления субсидий регулирует правительство. С помощью господдержки фонд сможет не только завершать строительство жилья, но и полностью исполнять обязательства застройщика по договору, заключённому с дольщиком."Кроме того, субсидии будут направляться на возмещение расходов фонда в связи с проведением процедуры банкротства проблемных застройщиков, уплату процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам, оплату услуг банка-агента, который выплачивает возмещения гражданам", - добавляется в сообщении.Отмечается, что изменения помогут реализовать ряд новых положений федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", вступивших в силу в июле 2020 года.

https://ria.ru/20201004/dolschiki-1578170411.html

https://realty.ria.ru/20200904/dostroyka-1576755743.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд защиты прав дольщиков, недвижимость, жилье, новости - недвижимость, михаил мишустин, общество