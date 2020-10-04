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Правительство изменило правила поддержки Фонда защиты прав дольщиков
Правительство РФ изменило правила поддержки Фонда защиты прав дольщиков, это защитит права граждан, купивших квартиру с отделкой, и поможет урегулировать... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T12:30
2020-10-04T12:30
россия
фонд защиты прав дольщиков
недвижимость
жилье
новости - недвижимость
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Правительство РФ изменило правила поддержки <a href="http://ria.ru/organization_Fond_zashhity_prav_dolshhikov/" target="_blank" data-auto="true">Фонда защиты прав дольщиков</a>, это защитит права граждан, купивших квартиру с отделкой, и поможет урегулировать конфликты при изменении площади жилья, сообщается на <a href="http://government.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> кабмина."Председатель правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> своим постановлением внёс изменения в правила субсидирования Фонда защиты прав дольщиков, который помогает в решении проблем участников долевого строительства", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, в распоряжении указано, что таким образом фонд гарантирует гражданам завершение строительства жилья или возврат средств при банкротстве застройщика. Расходы фонда финансируются из госбюджета, а правила предоставления субсидий регулирует правительство. С помощью господдержки фонд сможет не только завершать строительство жилья, но и полностью исполнять обязательства застройщика по договору, заключённому с дольщиком."Кроме того, субсидии будут направляться на возмещение расходов фонда в связи с проведением процедуры банкротства проблемных застройщиков, уплату процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам, оплату услуг банка-агента, который выплачивает возмещения гражданам", - добавляется в сообщении.Отмечается, что изменения помогут реализовать ряд новых положений федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", вступивших в силу в июле 2020 года.
https://ria.ru/20201004/dolschiki-1578170411.html
https://realty.ria.ru/20200904/dostroyka-1576755743.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, фонд защиты прав дольщиков, недвижимость, жилье, новости - недвижимость, михаил мишустин, общество

Правительство изменило правила поддержки Фонда защиты прав дольщиков

12:30 04.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Правительство РФ изменило правила поддержки Фонда защиты прав дольщиков, это защитит права граждан, купивших квартиру с отделкой, и поможет урегулировать конфликты при изменении площади жилья, сообщается на сайте кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением внёс изменения в правила субсидирования Фонда защиты прав дольщиков, который помогает в решении проблем участников долевого строительства", - говорится в сообщении.
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Правительство расширило обязательства регионов по проблемам дольщиков
Согласно сообщению, в распоряжении указано, что таким образом фонд гарантирует гражданам завершение строительства жилья или возврат средств при банкротстве застройщика. Расходы фонда финансируются из госбюджета, а правила предоставления субсидий регулирует правительство. С помощью господдержки фонд сможет не только завершать строительство жилья, но и полностью исполнять обязательства застройщика по договору, заключённому с дольщиком.
"Кроме того, субсидии будут направляться на возмещение расходов фонда в связи с проведением процедуры банкротства проблемных застройщиков, уплату процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам, оплату услуг банка-агента, который выплачивает возмещения гражданам", - добавляется в сообщении.
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Отмечается, что изменения помогут реализовать ряд новых положений федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", вступивших в силу в июле 2020 года.
 
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РоссияФонд защиты прав дольщиковНедвижимостьЖильеНовости - НедвижимостьМихаил МишустинОбщество
 
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