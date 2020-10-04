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Правительство расширило обязательства регионов по проблемам дольщиков
Правительство обязало регионы отчитываться о защите прав пайщиков, купивших квартиры через ЖСК, сообщает пресс-служба кабмина в воскресенье. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T09:20
2020-10-04T10:22
россия
дольщики
новости - недвижимость
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Правительство обязало регионы отчитываться о защите прав пайщиков, купивших квартиры через ЖСК, сообщает пресс-служба кабмина в воскресенье."Региональные власти будут отчитываться о решении проблем не только обманутых дольщиков, но и пайщиков, купивших квартиры через жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). Распоряжение об этом подписал председатель правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>", — говорится в <a href="http://government.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении</a>.Согласно сообщению, в распоряжении указано, что руководители регионов должны обновлять план-график один раз в квартал и размещать его в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте <a href="https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">наш.дом.рф</a>. Это поможет гражданам следить за актуальной информацией о ходе строительства проблемных домов.Уточняется, что руководители регионов составляют "дорожные карты" по решению проблем обманутых дольщиков, в них указывается перечень проблемных домов и недобросовестных компаний, количество обманутых дольщиков, а также меры, способы и сроки восстановления их прав. Соотношение количества договоров долевого участия в проблемных домах к общему количеству договоров учитывается при оценке эффективности региональной власти."Раньше в такую "дорожную карту" вносились сведения, которые касались только жилья, приобретенного по договору долевого участия. Теперь в ней должны появиться данные по квартирам, купленным через жилищно-строительные кооперативы, пайщики которых также оказались обманутыми", — добавляется в сообщении.Кроме того, в "дорожную карту" будут добавлены сведения о нежилых помещениях, например о кладовках и машино-местах, которые приобрели граждане.
https://realty.ria.ru/20200904/dostroyka-1576755743.html
https://realty.ria.ru/20200820/1576055093.html
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Новости
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РИА Новости
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россия, дольщики, новости - недвижимость, михаил мишустин, общество

Правительство расширило обязательства регионов по проблемам дольщиков

09:20 04.10.2020 (обновлено: 10:22 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Правительство обязало регионы отчитываться о защите прав пайщиков, купивших квартиры через ЖСК, сообщает пресс-служба кабмина в воскресенье.
"Региональные власти будут отчитываться о решении проблем не только обманутых дольщиков, но и пайщиков, купивших квартиры через жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
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4 сентября, 12:32
В России разработан новый порядок достройки проблемных домов
Согласно сообщению, в распоряжении указано, что руководители регионов должны обновлять план-график один раз в квартал и размещать его в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф. Это поможет гражданам следить за актуальной информацией о ходе строительства проблемных домов.
Уточняется, что руководители регионов составляют "дорожные карты" по решению проблем обманутых дольщиков, в них указывается перечень проблемных домов и недобросовестных компаний, количество обманутых дольщиков, а также меры, способы и сроки восстановления их прав. Соотношение количества договоров долевого участия в проблемных домах к общему количеству договоров учитывается при оценке эффективности региональной власти.
Константин Тимофеев - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
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Глава Фонда дольщиков назвал число потенциально проблемных новостроек
"Раньше в такую "дорожную карту" вносились сведения, которые касались только жилья, приобретенного по договору долевого участия. Теперь в ней должны появиться данные по квартирам, купленным через жилищно-строительные кооперативы, пайщики которых также оказались обманутыми", — добавляется в сообщении.
Кроме того, в "дорожную карту" будут добавлены сведения о нежилых помещениях, например о кладовках и машино-местах, которые приобрели граждане.
 
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РоссияДольщикиНовости - НедвижимостьМихаил МишустинОбщество
 
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