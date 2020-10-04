https://ria.ru/20201004/dollar-1578181209.html

Аналитик спрогнозировал рекордное подорожание доллара

Введение повторного карантина в сочетании с негативным развитием других событий может привести курс доллара на конец года к уровню 80-85 рублей (в последний раз РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T14:42

2020-10-04T14:42

2020-10-04T16:04

россия

динамика курсов валют

дональд трамп

центральный банк рф (цб рф)

сша

доллар

рубль

экономика

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Введение повторного карантина в сочетании с негативным развитием других событий может привести курс доллара на конец года к уровню 80-85 рублей (в последний раз он достигал такой отметки в 2016 году). Об этом заявил главный аналитик "ТелеТрейда" Марк Гойхман в интервью <a href="https://rg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Российской газете"</a>. Он напомнил, что <a href="https://ria.ru/tag_dollar/" target="_blank">доллар</a> традиционно считается защитным активом, который пользуется спросом в ситуации неопределенности. Кроме того, накануне стало известно о заражении президента США Дональда Трампа коронавирусом, и эта новость может способствовать росту курса американской валюты. В то же время сдержать стремительный рост доллара может решение ЦБ о дополнительной продаже валюты в октябре на 2,9 миллиарда рублей в день. До конца года динамика рубля будет во многом зависеть от степени развития эпидемии и мер противодействия ей в мире и России, отметил эксперт. Гойхман надеется, что вторая волна не приведет к массовым карантинам, наподобие весенних. Вместе с тем он предупредил, что данный фактор в совокупности с рядом других может привести к пессимистичному сценарию.

https://ria.ru/20201004/tramp-1578125543.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, дональд трамп, центральный банк рф (цб рф), сша, доллар, рубль, экономика