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https://ria.ru/20201004/dollar-1578181209.html
Аналитик спрогнозировал рекордное подорожание доллара
Введение повторного карантина в сочетании с негативным развитием других событий может привести курс доллара на конец года к уровню 80-85 рублей (в последний раз РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T14:42
2020-10-04T16:04
россия
динамика курсов валют
дональд трамп
центральный банк рф (цб рф)
сша
доллар
рубль
экономика
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Введение повторного карантина в сочетании с негативным развитием других событий может привести курс доллара на конец года к уровню 80-85 рублей (в последний раз он достигал такой отметки в 2016 году). Об этом заявил главный аналитик "ТелеТрейда" Марк Гойхман в интервью <a href="https://rg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Российской газете"</a>. Он напомнил, что <a href="https://ria.ru/tag_dollar/" target="_blank">доллар</a> традиционно считается защитным активом, который пользуется спросом в ситуации неопределенности. Кроме того, накануне стало известно о заражении президента США Дональда Трампа коронавирусом, и эта новость может способствовать росту курса американской валюты. В то же время сдержать стремительный рост доллара может решение ЦБ о дополнительной продаже валюты в октябре на 2,9 миллиарда рублей в день. До конца года динамика рубля будет во многом зависеть от степени развития эпидемии и мер противодействия ей в мире и России, отметил эксперт. Гойхман надеется, что вторая волна не приведет к массовым карантинам, наподобие весенних. Вместе с тем он предупредил, что данный фактор в совокупности с рядом других может привести к пессимистичному сценарию.
https://ria.ru/20201004/tramp-1578125543.html
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спекулянтов развелось на бирже, а им любой чих - падение рубля
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россия
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россия, динамика курсов валют, дональд трамп, центральный банк рф (цб рф), сша, доллар, рубль, экономика

Аналитик спрогнозировал рекордное подорожание доллара

14:42 04.10.2020 (обновлено: 16:04 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Введение повторного карантина в сочетании с негативным развитием других событий может привести курс доллара на конец года к уровню 80-85 рублей (в последний раз он достигал такой отметки в 2016 году). Об этом заявил главный аналитик "ТелеТрейда" Марк Гойхман в интервью "Российской газете".

"Рубль зависит во многом от текущих настроений "бегства от рисков" финансовых рынков, что связано сейчас с развитием второй волны пандемии в мире. Дополнительный негатив <…> проявился из-за военных действий в районе Нагорного Карабаха и из-за усиления санкционной риторики", — пояснил эксперт.

Он напомнил, что доллар традиционно считается защитным активом, который пользуется спросом в ситуации неопределенности. Кроме того, накануне стало известно о заражении президента США Дональда Трампа коронавирусом, и эта новость может способствовать росту курса американской валюты. В то же время сдержать стремительный рост доллара может решение ЦБ о дополнительной продаже валюты в октябре на 2,9 миллиарда рублей в день.
До конца года динамика рубля будет во многом зависеть от степени развития эпидемии и мер противодействия ей в мире и России, отметил эксперт. Гойхман надеется, что вторая волна не приведет к массовым карантинам, наподобие весенних. Вместе с тем он предупредил, что данный фактор в совокупности с рядом других может привести к пессимистичному сценарию.
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РоссияДинамика курсов валютДональд ТрампЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)СШАдолларРубльЭкономика
 
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