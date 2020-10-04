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Собянин рассказал об эффективной помощи бизнесу в условиях коронавируса
Самая большая помощь для бизнеса - избежать их закрытия и серьезных ограничений, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T09:10
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сергей собянин
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Самая большая помощь для бизнеса - избежать их закрытия и серьезных ограничений, заявил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в воскресенье.При этом он отметил, что перевод на удаленку части сотрудников обусловлен тем, чтобы не переходить к ограничению секторов экономики. "По-другому не получится, по-другому придется принимать более жесткие меры, что крайне бы не хотелось", - добавил мэр.
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60
сергей собянин, москва, экономика

Собянин рассказал об эффективной помощи бизнесу в условиях коронавируса

09:10 04.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Самая большая помощь для бизнеса - избежать их закрытия и серьезных ограничений, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.

"Мы продолжаем оказывать помощь (бизнесу - ред.) в выдаче кредитов, реструктуризации старых кредитов, в целом на эти направления выделено более 80 миллиардов рублей, но самая большая и самая эффективная помощь для бизнеса в сегодняшних условиях - избежать их закрытия, избежать серьезных ограничений", - сообщил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

При этом он отметил, что перевод на удаленку части сотрудников обусловлен тем, чтобы не переходить к ограничению секторов экономики. "По-другому не получится, по-другому придется принимать более жесткие меры, что крайне бы не хотелось", - добавил мэр.
 
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Сергей СобянинМоскваЭкономика
 
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