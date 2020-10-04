https://ria.ru/20201004/biznes-1578170146.html
Собянин рассказал об эффективной помощи бизнесу в условиях коронавируса
Самая большая помощь для бизнеса - избежать их закрытия и серьезных ограничений, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T09:10
2020-10-04T09:10
2020-10-04T09:10
сергей собянин
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Самая большая помощь для бизнеса - избежать их закрытия и серьезных ограничений, заявил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в воскресенье.При этом он отметил, что перевод на удаленку части сотрудников обусловлен тем, чтобы не переходить к ограничению секторов экономики. "По-другому не получится, по-другому придется принимать более жесткие меры, что крайне бы не хотелось", - добавил мэр.
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, экономика