https://ria.ru/20201004/biznes-1578170146.html

Собянин рассказал об эффективной помощи бизнесу в условиях коронавируса

Самая большая помощь для бизнеса - избежать их закрытия и серьезных ограничений, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T09:10

2020-10-04T09:10

2020-10-04T09:10

сергей собянин

москва

экономика

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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Самая большая помощь для бизнеса - избежать их закрытия и серьезных ограничений, заявил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в воскресенье.При этом он отметил, что перевод на удаленку части сотрудников обусловлен тем, чтобы не переходить к ограничению секторов экономики. "По-другому не получится, по-другому придется принимать более жесткие меры, что крайне бы не хотелось", - добавил мэр.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, экономика